Acme Synthworks Jupiter-8, Analog-Synthesizer

Langfristiges Projekt

Acme Synthworks Jupiter-8 ist nach Aussage des Entwicklers Markus Malik der erste 8-stimmige Klon des legendären Roland Jupiter-8. Der Prototyp ist zu 95 % fertiggestellt, aber bis es zu einer Kleinauflage kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern.

Acme Synthworks Jupiter-8

Der Synthesizer soll seinem Vorbild entsprechen. Er besitzt acht diskret aufgebaute Stimmen mit einer originalgetreuen Nachbildung der Schaltung. Die Architektur und Funktionalität sind wie beim originalen Jupiter-8. Lediglich für die Hüllkurven wurden andere ICs verwendet.

In der Filtersektion kommen die Chips IR3109 und BA662 zum Einsatz. Der überwiegende Teil der Schaltung wurde mit SMD-Bauteilen realisiert, was für die Herstellung vorteilhaft sein soll.

Ein Video demonstriert den Klang des polyphonen Synthesizers auf dem jetzigen Stand.

Zum originalen Roland Jupiter-8 haben wir unter diesem Link eine Vintage-Story für euch.

Wann es mit dem Acme Synthworks Jupiter-8 konkret wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Es wird aber bereits klargestellt, dass der Synthesizer bestenfalls in sehr kleinen Stückzahlen gebaut werden wird. Es hängt nicht zuletzt vom Interesse ab.

Im Moment ist der Entwickler noch mit dem im vergangenen Jahr angekündigten XP60, einem Nachbau des Oberheim Xpanders, beschäftigt, für den es ebenfalls noch keinen konkreten Angaben zur Fertigstellung gibt.