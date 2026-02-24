Acme Synthworks Jupiter-8, Analog-Synthesizer

Langfristiges Projekt
Acme Synthworks Jupiter-8 ist nach Aussage des Entwicklers Markus Malik der erste 8-stimmige Klon des legendären Roland Jupiter-8. Der Prototyp ist zu 95 % fertiggestellt, aber bis es zu einer Kleinauflage kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern.
Acme Synthworks Jupiter-8
Der Synthesizer soll seinem Vorbild entsprechen. Er besitzt acht diskret aufgebaute Stimmen mit einer originalgetreuen Nachbildung der Schaltung. Die Architektur und Funktionalität sind wie beim originalen Jupiter-8. Lediglich für die Hüllkurven wurden andere ICs verwendet.
In der Filtersektion kommen die Chips IR3109 und BA662 zum Einsatz. Der überwiegende Teil der Schaltung wurde mit SMD-Bauteilen realisiert, was für die Herstellung vorteilhaft sein soll.
Ein Video demonstriert den Klang des polyphonen Synthesizers auf dem jetzigen Stand.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Zum originalen Roland Jupiter-8 haben wir unter diesem Link eine Vintage-Story für euch.
Wann es mit dem Acme Synthworks Jupiter-8 konkret wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Es wird aber bereits klargestellt, dass der Synthesizer bestenfalls in sehr kleinen Stückzahlen gebaut werden wird. Es hängt nicht zuletzt vom Interesse ab.
Im Moment ist der Entwickler noch mit dem im vergangenen Jahr angekündigten XP60, einem Nachbau des Oberheim Xpanders, beschäftigt, für den es ebenfalls noch keinen konkreten Angaben zur Fertigstellung gibt.
das wird der erste 8-stimmige klon, wenn man das gerät tatsächlich kaufen kann. vorher ist es nur ein projekt. behringer hat ja auch schon einen projektierten klon, allerdings mit 16 stimmen.
@mdesign Nicht ganz, es gibt bereits das Black Corporation ISE-NIN Modul
https://www.thomann.de/de/black_corporation_ise_nin.htm
@Vintage-Ultra Der Black Corporation ist mehr inspiriert als ein 1:1 Klon. Die Entwickler selbst nennen ihn ein Replicant und kein Klon weil er doch anders ist
@Tom Aka SYNTH ANATOMY Der ACME ist definitiv dichter dran an einem Klon
Ich bin gestern durch die YouTube Algorithmen auf das Video gestoßen und dachte wirklich an einen Scherz bzw. Clickbait in purer Vollendung. Das ist wirklich ein starkes Stück Synthesizernews und wer hätte gedacht, dass der Uli hier wahrhaftig einen fetten Mitbewerber bekommt. Ich würde sogar qualitativ den Acme Synthworks Jupiter-8 eindeutig vorziehen. Aber wie bei allen Neuigkeiten kommt es auf den Preis an. Wenn dieser die 4k Marke knackt, dann hat sich das erledigt. Da es keine Massenproduktion ist und bestimmt hochwertige Komponenten verwendet werden, ist die Preislage gar nicht weit hergeholt. Beste Beispiele aktuell: Prophet 10 oder 3.rd Wave. Auch den tollsten Synthi der letzten 10 Jahre, Baloran-The River, reihe ich bewusst hierzu ein. Dieser kostet auch 5k und ist streng genommen ein aufgetunter Source (er klingt exakt so im Grundklang). Jedenfalls scheint der Vintage-Hype noch nicht vorbei zu sein und auch ich suche immer noch, ja leider immer noch nach einem Korg MS-20 FS. Farbe egal, außer weiß! Angebote bitte gerne zusenden. Wichtig: Kein Mini und kein 70er Vintage. Thx. Fairer Preis sollte selbstverständlich sein. Mein Tipp: Wer Gedöns, sprich Bundles von Native Instruments hat, soll mal in Vintage-Keys reinschauen. Unglaublich aber wahr: Dieser enthält eine handvoll Jupiter-8 Presets. Heureka! Wer braucht da einen teuren Hardwaresynthi! xD
@Filterpad Uli und dieser acme sollten sich zusammentun.
vielleicht wird’s dann noch was 😀
@Numitron Das ist in der Tat eine gute Idee. Bei anderen Firmen klappt das ja auch bzw. arbeiten Behringer mit Tears 4 Fears zusammen, um die Geräte klonen zu können. Also die Band gab Uli die LynnDrum und andere zum erkunden. Das Ergebnis wäre so ein „Mittelding“ des Jupi-8. Nicht zu teuer und nicht zu billig.
@Filterpad na ja, war das nicht eine Auktion damals mit den Geräten?
ich bezweifle, dass die Bandmitglieder aktiv mit Behringer arbeiten.
aber egal 😃
@Numitron Es war eine Auktion in UK und ersteigert wurden die Sachen von MIDAS-Mitarbeitern, die auch für die Synths zuständig waren.
@Markus Galla stimmt, danke!
@Numitron Ja, es war eine Auktion. In dem Paket das Behringer gekauft hat, war auch ein DX1, der wahrscheinlich als Vorlage für den geplanten Klon diente. Davon gibt es ja jetzt nicht allzu viele
@Tai Ja, wann kommt denn der?😃
@Filterpad Ich denke Preislich liegst du da gar nicht so falsch. Gerade wenn man da was von geringen Stückzahlen liest.
Bei solchen Projekten frage ich mich immer, wie da die Zielgruppe ist. Die „richtigen“ Fans werden versuchen das Orginal zu bekommen – oder haben es schon. Die weniger betuchten Fans werden auf „Ersatzstoffe“ setzen. Sei es als „inspirierten“ Geräten oder eben als VST, die klanglich ja nur von absoluten Experten herausgehört werden.
Bei mir käme noch das Platzproblem dazu. Da wäre eine Desktop- oder Rack-Variante schon interessanter. Aber dann kommt bei mir auch schnell die Frage „Wozu“. Gerade wenn es nur 8 Stimmen sind. Wenn man da ernsthaft etwas mit machen möchte, wird man ohnehin wieder nicht um den Computer mit DAW herumkommen und wenn ich dann zum VST kaum ein Unterschied höre ist der Frust eventuell auch hoch :)
@Andreas Sehe ich auch so. Wer es sich leisten kann, wird keinen Klon kaufen. Wer es sich nicht leisten kann, kauft einen günstigen Klon oder spielt halt Plug-ins.
Leider wird bei aller Verliebtheit in diese Synthesizer immer vergessen zu erwähnen, dass damals zum Erreichen der noch heute beliebten Sounds die Synths mittels Overdubs gestackt wurden und außerdem zahlreiche Effekte zum Einsatz kamen, die aus dem spröden Sound des Synthies das gemacht haben, was bis heute alle lieben. In den großen Studios waren diese zahlreich vorhanden und durch ein Lexikon 480L oder das berühmte TC Electronics 2290 Delay klingt eben auch so ein Synth plötzlich aufregend.
Und es wird vergessen, dass die Leute, die diese Synths damals gespielt haben, begnadete Musiker waren.
@Markus Galla ja! es gab nur einen vangelis! 😎
stimmt, ohne Effekte und die andere studiomagie ist es dann doch nix so toll.
im Internet wurden dann viele Geräte arg gehypt u.a. der Jupiter 8. die meisten haben wahrscheinlich nie damit gespielt.
aber er wird ständig irgendwo genannt.
bin gespannt, wie es da weitergeht bei diesem Projekt.
wäre doch praktisch für behringer 😃
oder Roland? habt ihr gewusst den se 02 gibt’s seit einem Jahr nicht mehr?
wollte den noch kaufen… ahhh
Für die Bi-timbrale J8 Experience reicht mir das System 8 – auf die restlichen paar Prozent „Übereinstimmung“ mit dem Original verzichte ich.
Irgendwann werde ich vielleicht diese „LasstUnsDocMalDenSynthXYZnachbauenDerWarSupi“ Bewegung verstehen. Ja ist denn die Entwicklung Mitte der 80er einfach stehen geblieben? Als die 70er Saurier alle reihenweise Pleite gingen? Aus gutem Grund, wie ich finde.
Vorhin habe ich in Facebook gestöbert. Ein Artikel von Amazona, dass einer die Originalsounds vom Memorymoog im Muse nachgebaut hat. Wozu!?!? War das so ein einmaliger Jahrhundertwurf? Und wenn ja, müssen wir das 40 Jahre später immer noch einsetzen? In einem Bereich der Musik, die sich am Anfang zum Motto machte NEUE Wege zu gehen.
Ich würde gerne mal wissen, ob die Mehrheit der Synthiekäufer einfach nur nostalgisch drauf sind. Ist ok, nur mag ich dabei den Unterton nicht, dass das die wahren Instrumente wären. Behringer schöpft den Rahm von der Milch ab, indem er diese Bedürfnisse befriedigt. Ok, ich selbst würde auch EINEN subtraktiv Analogen kaufen, wenn ich noch was bräuchte. Die Synthese hat auch was. Aber nur, wenn Tastatur und Controller vielseitig genug sind, um das Instrument auch mal als Masterkey einzusetzen. Vielleicht den Oberheim Clone von Behringer.
Aber sonst möchte ich neue Klänge hören. Ok, nur meine bescheidene Meinung. Ihr solltet das nicht als Predigt verstehen. Ich mag keine Predigten. Aber stehe schon seit Jahren fassungslos vor den immer neu erscheinenden Clones alter Kisten.
@Tai Es ist schon komisch, vollkommen richtig. Wenn ich lesen muss daß ein Synclavier ein überteuerter Presetplayer voller Fehler ist, der etwas bessere Orgel-Sounds produziert, dann weißte bescheid.
Es ist aber auch so daß spektral keine Wunder mehr zu erwarten sind, die Frequenzen wurden bereits in alle Richtungen verschoben und verbogen, da kann ein normaler subtraktiver Synths ganz erholsam sein. Wenn ich meine Sparte mit Goa/Progressiv/Psytrance nehme, da wird schon sehr viel Wert auf Sounddesign gelegt und selbst dort hält ein „normaler“ VA bis heute Platz 1. Old School-Goa hatte den SH-101 und andere analoge als to-go Synths, klang aber trotzdem frisch, weil wir etwas anderes daraus gemacht haben. Ich will sagen, Augen und Ohren offen halten, meine Prognose, wir müssen die letzten 40 Jahre erstmal verarbeiten. Nicht zu unterschätzen sind auch FX, damals hatten ein Ensoniq DP4 oder Eventide sehr großen Einfluss und machten aus jedem Monosynths ein Klangwunder. Die Kombi Synths, FX, Sampler und der Mensch machten den Unterschied. Warum das heute in der DAW nicht mehr so richtig funktioniert, wahrscheinlich weil wir uns als Menschen immer weiter vom Prozess entfernen, der Beitrag ein Mausklick ist. Zuhören, Inspiration, Kreativität und Happy Accidents sind Einhörner geworden, die nur noch von wenigen im meist stillen Kämmerlein gepflegt werden. Der Rest haut auf die 12. Massenmedialer Aufmerksamkeitswahn mit einer Halbwertszeit von einer Sekunde. Jetzt kommt erstmal die KI Welle, dieser müssen wir uns mit breiter Brust entgegenstellen.
@Kazimoto Vier Uhr neun, wow. Du bist noch besser als ich. 3 schaffe ich öfter
@Tai War ein anstrengender Tag, ich leg mich gerne schon um 19:00 hin, da ist man früh wieder wach. Bin tatsächlich danach wieder eingeschlafen und habe noch von Photomultipliern, Elektronen-Tunnelung und verschränkten Photonen geträumt, bis der Wecker mich rausgeholt hat, kurz vorm Physik-Nobelpreis. 😂
@Tai Ich denke mal, das liegt einfach an der Sache der Nostalgie.
In den 60ern bis 90ern gab es eine relativ überschaubare Anzahl an Geräten. Ich nenne jetzt mal Mellotron, Yamaha CS 80, Yamaha DX 7, Roland D-50, Korg M1 usw. Sie alle haben die Zeit deutlich mitgeprägt und der sehr eingeschränkte Sound wurde auf Zahlreichen Titeln benutzt. Man hört sie dort immer wieder heraus und das prägte die Zeit. In den 2000ern wurde das ganze zunehmend Digital. Plötzlich hatte man Zugriff auf „alle erdenklichen Sounds“ und plötzlich hören sich alle Lieder „gleich“ an. Es gibt kaum noch „Zeitgeprägte Musik“ (Klanglich!).
Deswegen sehnen sich wohl manche an die guten alten Geräte zurück und möchten eines dieser Teile in ihrem Setup haben um den „Original Sound“ wieder zu haben.
Bei mir ist es oft der Wunsch etwas zu haben, was man sich „damals“ nicht leisten konnte. Allerdings ist es mir dann am Ende das Geld doch nicht mehr wert. Gerade bei den Einschränkungen, die diese Geräte aus heutiger Sicht haben. Dies habe ich bei VST in der Regel nicht.
Wenn es IRGENDWANN mal ein Keyboard geben wird, welches VST-Instrumente Laden und bedienen kann (so wie es das Astrolab zumindest Ansatzweise kann), wird es einen ordentlich Ruck geben. Aber die Bedienung ist hier halt auch wichtig.
@Andreas Klar, Andreas, das kann ich voll verstehen, viele hier haben die Zeit als diese Originale herauskamen am Rande mitbekommen. Sie wussten, was es ist, die Preise lagen allerdings meilenweit außerhalb ihrer Reichweite. Aber der Markt besteht doch aus mehr als Ü 50. Witzigerweise laut RTL-Thoma sind die außerhalb der werberelevanten Zielgruppe😝. Ich verstehe auch Sammler, das ist alles okay. Nur manchmal bekomme ich den Eindruck vermittelt, dass nur diese Oldtimer Spitzeninstrumente im synthetischen Bereich sind. Und das stimmt eindeutig nicht.
@Tai Ich verstehe es auch nicht. Innovative(re) Synthesizer wie der Kodamo »Bitmask« werden eingestellt (von dem ich allerdings auch enttäuscht war) … und hinter Uralt-Synthesizern wie eben dem »Jupiter-8« wird hinterher gejagt. Gleiches gilt für den Sequential »Prophet-5 Rev4« und dem Oberheim »OB-X8«. Da sind die möglichen Sounds doch sowas von ausgelutscht, nämlich von den Musiker, die diese – zugegeben Klasse- – Synthesizer damals schon besaßen. Es gibt ja auch Gründe, warum die ihn damals wieder verkauft haben … nämlich weil … irgend wann ist auch mal wieder gut.
Ich bin auch der Meinung, dass man den Sound des »Jupiter-8« hervorragend emulieren kann. Wenn ich so etwas bräuchte, dann würde ich mir die Emulation von meinen Lieblingsfirma TAL Software kaufen (»TAL-J-8«). Ach halt, ich habe ja schon eine Emulation zur Hand, nämlich den »Jup-8 V3« aus der »V-Collection 7« von Arturia … aber ich habe ihn nicht mal installiert, weil er mich nicht interessiert.
Und dann gibt es wirklich innovative Geräte wie den »Quantum (MK 2)« von Waldorf und den »C15« von Nonlinear Labs und die werden (oder wurden) auch wieder nicht oft verkauft. Argumente: »Zu teuer« und »zu kompliziert«, wobei letzteres für mich eine Ausrede ist für »ich will mich damit gar nicht befassen.« Dieser Nachbau des »Jupiter-8« wird auch sicherlich mindestens in diesem Preisbereich liegen. Und da werden dann alle »Hurra« schreien.
Naja, meins ist es nicht.
@Flowwater leider.
aber viele sehnen sich seit Jahrzehnten nach einem Jupiter 8. im internet wird er auch schon ewig gehypt wie mein Juno 106, den ich allerdings overrated finde. die listen an bekannt en User sind aber schon beachtlich. unlängst bei einem Video über den behringer Juno ein Kommentar gesehen „should include a Hoover Sound“ dachte ich mir „OK, ist ja kein Alpha Juno“ 😄
@Numitron Ja, genau. Dann kommen wieder solche Kommentare. Wer wirklich ernsthaft einen »Juno-106« haben will, der ist mit dem »DeepMind« – glaube ich – wohl bestens bedient. Oder mit einem »System-8« und dem entsprechenden dort geladenen PlugOut. Vermutlich sogar mit dem »Juno-X«, der obendrein noch tausend andere Sachen kann. Und wenn es denn Software sein darf, dann werden wir mit günstigen und guten Emulationen tot geworfen.
@Flowwater der deep mind ist ziemlich unterschätzt.
hatte den bis vor 2 Jahren
leider wird der Juno Klon erfolgreicher weil genau auf Junosounds und das Styling ausgelegt.
ein oscillator….. 😕
@Flowwater „Da sind die möglichen Sounds doch sowas von ausgelutscht, nämlich von den Musiker, die diese – zugegeben Klasse- – Synthesizer damals schon besaßen.“
Sehe ich auch so. Hier im Forum wird ja ab und an auch mal der Wunsch nach einem bezahlbaren CS-80-Clone geäußert, aber was macht man mit dem? Den Soundtrack meines Lieblingsfilms nachspielen? Gerade dieser, zugegebenermaßen sehr coole Synthesizer ist doch so mit Vangelis assoziiert, das da wenig Spielraum bleibt.
@network southwest
> […] Wunsch nach einem bezahlbaren CS-80-Clone […]
Ganz genau exakt das, was ich selber mehrere male durchgemacht habe. Ich könnte mir jetzt sofort einen »Deckard’s Dream« kaufen, das Geld habe ich. Und dann? Dann steht das Ding hier (im Moment rund EUR 5.000) und dann mache ich damit ein paar Sounds – die zugegeben für meine Art von Musik durchaus passen – aber die jeder schon gehört hat. Inklusive mir.
Auch bei einem Behringer-Klon wurde ich hellhörig. Und danach kamen exakt sie selben Gedanken wieder.
Ich habe großen Spaß mit der CS-80-Emulation von Arturia – tatsächlich mit einer der ersten Synthesizer, die ich in der V-Collection ausprobiert habe – und ich kann die Faszination von dem Instrument verstehen. Aber als Emulation langt mir das völlig. Ich brauche dafür nicht noch einen Hardware-Trümmer hier stehen haben.
@Flowwater Ja, der Bladerunner Blues mit der Arturia-Emulation macht schon Spaß. Mir reicht die auch völlig hin und ich würde mir auch keinen Deckard‘s Dream hinstellen wollen.
@Tai Ich bin da ganz bei Dir und verstehe diesen Hype um die alten Kisten und ihre Klone auch nicht so wirklich. Den Jupiter 8 fand ich schon zum Zeitpunkt seines Erscheinens nicht so doll, damals waren meine Favoriten der ebenso unerschwingliche OB-8 und ja – auch der damals niegelnagelneue DX-7.
Ich finde es bemerkenswert, wenn in der heutigen Zeit jemand noch den Mut hat, eine Kleinserie aufzulegen. Ich drücke dem Entwickler die Daumen, dass es ein Erfolg wird.
Ob ich mir jedoch noch einen Hardware Clon-Synthesizer kaufen würde, eher nicht. Nicht weil es ein Clon ist, sondern weil der damailige Sound eben ein Sound von Damals ist. Es gibt viele Software-Emulationen die m.E. sehr gute Sounds liefern. Die Welt dreht sich weiter und der Musikalische Sound der Gegenwart mit ihr.
Ich finde, dass der besondere Reiz darin liegen kann, beide Klangwelten zu vereinen und in einem Projekt jeweils einen Platz zu geben. So ist es ein bisschen Oldscool oder besser gesagt für die 45+ vertraut und zugleich frisch.
Dass heute alles gefühlt gleich klingt kann vielleicht daran liegen, dass viele nur noch Presets verwenden und die Arragements einfacher gehalten sind. Früher wurde mehr am Klang geschraubt, es gab eben nicht diese Vielfalt wie heute. Dennoch, auch PlugIn Synthesizer können mehr als „Preset“.
Ich bin heute lieber an einem Hybridsynthesizer interessiert, der beide Klangewelten bedienen kann, druckvoll analog sowie frischen und klar Sound.
Wie Flowwater schon schrieb, steht auch bei mir z.B. ein Waldorf Quantum (MKII) ganz oben auf der Liste, auch wenn er vermutlich bereits noch auf dem Gebrauchtmarkt zu finden ist.
Vielleicht kauft man sich ja dann noch noch einen Analogen oder Clon aus der guten alten Zeit, einfach weil es Spaß macht 😁
Ganz schön krass, wie hier über eine kleinen Firma abgezogen wird und gleichzeitig Behringer in den Himmel gelobt wird. Wir haben verstanden , dass einige von euch keinen Bock auf Vintage Klone/Hardware haben. Auch haben wir verstanden , dass ihr lieber Software der Original Hardware vorzieht und somit kein Geld für Prophets oder Minimoog ausgeben wollt…
Aber es gibt Menschen die haben Bock auf gute Klonen/Replicas .Es gibt Menschen die haben Bock auf Jupiter &Juno Klone und ja wir geben dafür auch gerne etwas mehr Geld aus !!
Aber es gibt genug Menschen die Musik machen die kein BOCK auf Behringer haben !!!
Überlege echt meinen Account hier zu löschen … weil bei jeder Präsentation hier nur noch Behringer Geschwafeln zu lesen ist… Mein Gott wir haben kein Bock auf DEEPMIND und co !!
Wir haben auch kein Bock auf Softwareersatz ..
Es gibt so viele kleine Hardwareschmieden die wegen Behringer zu kämpfen haben !!! Also behaltet euer ständigen “ Aber bei Behringer kostet das nur blabla doch für euch …IHR NERVT SOWAS VON !!
@Rhein Ruhr Electric Du machst bestimmt einen guten Kaffee
@Vintage-Ultra 😄