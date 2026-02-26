Acustica Audio Nox, Synthesizer Plug-in

Für EDM & Melodic Techno

Acustica Audio Nox ist Synthesizer Plug-in, das speziell auf die Anwendung in den Bereichen EDM und Melodic Techno zugeschnitten ist. Nox basiert auf dem Plug-in Alice-9, fokussiert sich laut Entwickler jedoch auf mixfertige Sounds und einen Workflow, der Geschwindigkeit, Klarheit und musikalische Intention in den Vordergrund stellt.

Acustica Audio Nox – Synthesizer für EDM

Sowohl die Struktur als auch die MUST-Engine des Plug-ins wurden von Alice-9 übernommen. Mit Nox erstellt Presets lassen sich daher auch in Alice-9 verwenden. Nox besitzt drei SCOs (Sample Controlled Oscillator), die mit einem hochauflösendem Resampling-System das Verhalten von analogen Oszillatoren emulieren, einschließlich Drift und Dynamikschwankungen.

Zur Bearbeitung der Sounds gibt es ein „analog-modeled“ Filter sowie ein Reihe von Studio-FX, darunter Saturator, Chorus, Delay und EQ. Neben LFOs und Hüllkurven zur Modulation ist das Plug-in auch vollständig MPE-kompatibel. Nox ist mit 127 Factory Presets für unterschiedliche EDM-Styles ausgestattet.

Das GUI kann in zwei Varianten dargestellt werden. Slim ist für schnelle Eingriffe in den Sound und zur Performance gedacht. Dafür ist ein zentraler Makro-Controller als Vector-Steuerung vorhanden. Die Extended-Ansicht gibt Zugriff auf alle Parameter.

Acustica Audio Nox ist in den Formaten VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 25. März 2026 gilt ein Einführungspreis von 65,- Euro. Danach kostet das Plug-in 109,- Euro.