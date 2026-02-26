ANZEIGE
ANZEIGE

Acustica Audio Nox, Synthesizer Plug-in

Für EDM & Melodic Techno

26. Februar 2026

Acustica Audio Nox Synthesizer Plugin am

Acustica Audio Nox ist Synthesizer Plug-in, das speziell auf die Anwendung in den Bereichen EDM und Melodic Techno zugeschnitten ist. Nox basiert auf dem Plug-in Alice-9, fokussiert sich laut Entwickler jedoch auf mixfertige Sounds und einen Workflow, der Geschwindigkeit, Klarheit und musikalische Intention in den Vordergrund stellt.

ANZEIGE

Acustica Audio Nox – Synthesizer für EDM

Sowohl die Struktur als auch die MUST-Engine des Plug-ins wurden von Alice-9 übernommen. Mit Nox erstellt Presets lassen sich daher auch in Alice-9 verwenden. Nox besitzt drei SCOs (Sample Controlled Oscillator), die mit einem hochauflösendem Resampling-System das Verhalten von analogen Oszillatoren emulieren, einschließlich Drift und Dynamikschwankungen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Zur Bearbeitung der Sounds gibt es ein „analog-modeled“ Filter sowie ein Reihe von Studio-FX, darunter Saturator, Chorus, Delay und EQ. Neben LFOs und Hüllkurven zur Modulation ist das Plug-in auch vollständig MPE-kompatibel. Nox ist mit 127 Factory Presets für unterschiedliche EDM-Styles ausgestattet.

Das GUI kann in zwei Varianten dargestellt werden. Slim ist für schnelle Eingriffe in den Sound und zur Performance gedacht. Dafür ist ein zentraler Makro-Controller als Vector-Steuerung vorhanden. Die Extended-Ansicht gibt Zugriff auf alle Parameter.

Acustica Audio Nox Synthesizer Plugin gui

Nox in der Slim-View

Acustica Audio Nox ist in den Formaten VST3, AAX und AU (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 25. März 2026 gilt ein Einführungspreis von 65,- Euro. Danach kostet das Plug-in 109,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Acustica Audio Squid 3, Synthesizer Plug-in

Acustica Audio Squid 3, Synthesizer Plug-in

18.12.2025 |14
Acustica Audio Expanse-5, Synthesizer Plug-in

Acustica Audio Expanse-5, Synthesizer Plug-in

17.06.2025 |12
Acustica Audio Alice-9, sample-basierter Soft-Synth

Acustica Audio Alice-9, sample-basierter Soft-Synth

16.04.2025 |21
Acustica Audio Thing, Synthesizer Plug-in nach Roland Jupiter-8

Acustica Audio Thing, Synthesizer Plug-in nach Roland Jupiter-8

04.12.2024 |20
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X