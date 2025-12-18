ANZEIGE
Acustica Audio Squid 3, Synthesizer Plug-in

Mix-fertiger Synthsound

18. Dezember 2025

Acustica Audio Squid 3 Synthesizer Plug-in am

Das Synthesizer Plug-in Acustica Audio Squid 3 erhebt für sich den Anspruch, einen Mix-fertigen Sound zu produzieren, der nicht durch Effekte zusätzlich aufpoliert werden muss, sondern gleich wie von einer gemasterten Aufnahme klingt.

Acustica Audio Squid 3

Squid 3 ist im Gegensatz zu den bisherigen Synthesizer Plug-ins des Herstellers keine Emulation eines bestimmten Vintage-Synthesizers. Jedoch entspricht die Struktur mit zwei VCOs, Suboszillator, Tiefpassfilter, Modulatoren und Arpeggiator einem typischen polyphonen Analogsynthesizer, der aber ein paar spezielle Features besitzt.

Mit der Funktion Beserkr lässt sich der Sound von Vintage bis zu einem modernen, klaren Klang justieren. Die „analoge“ Drift lässt sich mit Superstereo so weit bringen, dass dabei eine zusätzliche Tiefe im Stereobild entsteht.
Mit einem Pre-Filter-Feedback kann der Sound angedickt werden, damit das Filter mehr Angriffsfläche hat. Nach dem Filter gibt es einen extra Drive.
Ergänzt wird die Klangerzeugung durch eine Effektsektion mit Shimmer, Reverb, Chorus, Delay, Distortion, OTT und Equalizer.

Acustica Audio Squid 3 Synthesizer Plug-in gui

Für den anspruchsvollen Klang sorgen unter anderem ein Sample-akkurates Timing für Noten und Modulation und Up-Rate Wavemorphing bei den Oszillatoren.
Das GUI bietet neben der Main-Ansicht auch separate Pages für die detaillierte Editierung von Oszillatoren, Mixer, Modulation und FX. Alternativ steht zur 3D-Oberflüche auch ein einfach gehaltenes Interface zur Verfügung. Das Plug-in unterstützt MPE.

Acustica Audio Squid 3 ist in den Formaten VST3, AU, AAX (macOS, Windows) verfügbar. Bis zum 14. Januar 2026 gilt ein Einführungspreis von 139,- Euro, danach kostet das Plug-in 199,- Euro. Eine 30 Tage lauffähige Testversion steht zur Verfügung.

Links

