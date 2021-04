ADAM Audio veröffentlicht revolutionäre Absorber Socken

Resonanzfreie Socken für bessere Akustik

Wir alle wissen, dass eine akustische Behandlung von Räumen ein wichtiger Schritt hin zu einer optimalen Hörsituation ist. Das Ganze kann aber leider auch sehr komplex und kostspielig sein. Aus diesem Grund hat ADAM Audio ein revolutionäres neues Produkt entwickelt, das Kunden dabei hilft, ihre Räume akustisch zu optimieren und zwar auf eine Weise, die sowohl erschwinglich als auch einfach zu integrieren ist: Die brandneuen ADAM Audio Absorber Socken.

Was bieten die ADAM Audio Absorber Socken?

Die ADAM Audio Absorber Socken sind die erste Wahl, wenn es darum geht, auf komfortable Weise die Nachhallzeit zu reduzieren und Bodenreflexionen zu beseitigen. Je nach Größe der Kundenfüße und der Anzahl der Füße im Raum absorbieren sie noch effektiv bis ca. 80 Hz und decken damit Frequenzbereiche ab, in denen die meisten Breitbandabsorber bereits akustisch unwirksam sind.

Dass sie auch ein modisches Highlight in der Garderobe des Kunden sind, dafür sorgt die ausgeklügelte Strickmethode, die auf natürliche Materialien setzt. Die Socken werden alle am Stammsitz von ADAM Audio in Berlin in Handarbeit gefertigt und umfangreichen Tests unterzogen.

Die ADAM Audio Absorber Socken werden als abgestimmtes Paar mit einer linken und rechten Version geliefert, so dass ihre Wirkung zu 100 % symmetrisch ist, was im Abhörraum entscheidend ist. Dies wird durch die jedem Sockenpaar beiliegenden individuellen Messdiagramme des Absorptionskoeffizienten eindrucksvoll belegt.

ADAM Audio hat eine limitierte Anzahl von Socken vorproduziert, die Kunden allerdings nur am 1. April im Fachhandel bestellen können. Wie bei allen ADAM Audio-Produkten, bietet ADAM Audio weitere drei zusätzliche Jahre Garantie, wenn Kunden die Socken im MyADAM-Bereich von ADAM Audio registrieren.