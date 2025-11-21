Adam Szabo Airwave, Synthesizer Plug-in

JP-8080 Emulation - nur für Windows

Adam Szabo Airwave ist eine Software-Emulation des zur Trance-Legende gewordenen Synthesizers Roland JP-8080. Das Plug-in ist jedoch nur für Windows verfügbar, Mac-User bleiben hier leider außen vor.

Adam Szabo Airwave – Emulation des JP-8080

Der VA-Synthesizer Roland JP-8000 bzw. seine Rack-Version JP-8080 erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Insbesondere der Supersaw-Oszillator sorgte für einen unverwechselbaren Sound, der speziell bei Trance, aber auch anderen EDM-Styles, mit markanten Leads und breiten Flächen zum Markenzeichen wurde.

Airwave bildet die Struktur des Originals nach . Bei den Oszillatoren gibt es Supersaw und Feedback sowie die Sync-Funktion, X-Mod und Ringmodulation. Das Filter soll so weich wie bei der Hardware klingen. Das Plug-in ist mit Effekte ausgestattet, inkl. dem Super-Chorus, Flanger, Phaser und Delay sowie einem zusätzlichen Reverb, das es so beim JP nicht gab.

Es ist möglich, Presets und Soundbänke zu importieren, die für die Originale erstellt wurden. Eine Factory-Soundbank mit 128 Presets ist bereits installiert.

Das Plug-in verfügt über einen übersichtlichen Browser und eine extra Modulationsmatrix. Dank vollständiger MIDI-Implementation ist Airwave komplett automatisierbar.

Das UI bewegt sich dicht am JP-8080. Die Größe lässt sich dank Vector-Technik skalieren und so an alle Bildschirme anpassen.

Adam Szabo Airwave ist in dem Formaten VST2.4 und VST3 (32/64 Bit) unter Windows verfügbar. Eine Demo-Version steht zum Downlaod zur Verfügung. Der Preis beträgt 69,- Euro.

