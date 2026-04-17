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AEA NUVO Flight, Bändchenmikrofone

Drei Bändchenmikrofone im Set

17. April 2026
aea nuvo flight

AEA NUVO Flight, Bändchenmikrofone

Der Mikrofonspezialist AEA stellt mit AEA NUVO Flight ein Mikrofon-Set vor, das ausschließlich aus Bändchenmikrofonen besteht – für diese Art von Mikrofonen ist AEA ja schließlich auch bekannt. Das Set besteht aus den Mikrofonen N22, N13 und N8 und ist für ein breites Spektrum an Aufnahme-Anwendungen konzipiert.

Mikrofon-Set: AEA NUVO Flight

Die NUVO-Serie verkörpert AEA’s modernen Ansatz beim Design von Bändchenikrofonen (Ribbon) und verbindet den traditionellen Ribbon-Charakter mit aktiver Elektronik, höherer Ausgangsleistung und einer kompakten, robusten Bauweise. Das NUVO Flight Kit vereint diese drei Modelle in einem einzigen Paket für den flexiblen Einsatz in Studio- und Live-Umgebungen.

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aea n22

AEA N22

Das AEA NUVO Flight Kit enthält:

  • N22 (Near-field) – Entwickelt für Nahabnahmen von 2,5 bis 45 cm, mit reduziertem Nahbesprechungseffekt und erweiterter Klarheit im oberen Frequenzbereich. Gut geeignet für Gesang, Gitarrenverstärker und Percussion, wo Details und Kontrolle aus nächster Nähe gefragt sind.
  • N13 (Mid-field) – Eine neuere Ergänzung der NUVO-Reihe mit einem 1,2-Mikrometer-Bändchen für verbesserte Transientenwiedergabe. Optimiert für Quellen im Arbeitsabstand wie Drum-Overheads, akustische Instrumente und Streichinstrumente.
  • N8 (Far-field) — Entwickelt für die Aufnahme des natürlichen Raumklangs, wobei Details im Tiefton- und Hochtonbereich aus Entfernungen von 30 cm bis über 6 m erhalten bleiben. Wird häufig für Raumaufnahmen, Ensembles und Orchesteranwendungen eingesetzt.
aea n8

AEA N8

Alle drei Mikrofone des NUVO Flight Sets verfügen über das aktive Bändchen-Design von AEA, einschließlich phantomgespeister Elektronik, hoher Schalldruckpegel-Belastbarkeit und gleichbleibender Ausgangsleistung bei einer Vielzahl von Vorverstärkern.

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aea n13

AEA N13

Das System ist dank seiner kompakten Bauweise und robusten Konstruktion so konzipiert, dass es problemlos zwischen Studio- und Live-Umgebungen eingesetzt werden kann.

Das NUVO Flight Set wird in einem robusten Flightcase mit Schaumstoffeinlage ausgeliefert. Das Set ist ab sofort für 3.399,- US-Dollar erhältlich.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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