AEA RPQ503, Snaqbox, API500-Modul und -Rack

Kompakte Preamp-EQ-Kombination

15. August 2025
AEA RPQ503 Snaqbox api500

Der US-amerikanische Hersteller AEA ist vor allem für seine qualitativ hochwertigen Mikrofone bekannt, darunter das Bändchenmikrofon R44C. Aber auch aktuellere Entwicklungen lassen die Mikrofon-Gemeinde immer wieder aufhorchen, so wie beim auf der NAMM 2025 vorgestellten Nuvo N28. Mit dem API500-Modul AEA RPQ503 kommt nun eine neue Preamp-EQ-Kombination auf den Markt. Dazu bietet der Hersteller mit der AEA Snaqbox gleich ein passendes API500-Rack an.

AEA RPQ503

Der AEA RPQ503 ist die dritte Generation des Preamp- und EQ-Moduls des Herstellers und verfügt gegenüber seinem Vorgänger über einen erweiterten EQ-Bereich und eine verbesserte Schaltung.

aea rpq503

Der CurveShaper EQ des AEA RPQ503 bietet durchstimmbare Hoch- und Tiefen-EQ-Regler mit einer Verstärkung oder Abschwächung von bis zu ±20 dB. Selbst bei extremen Einstellungen soll der Equalizer seinen natürlichen Charakter behalten, verspricht der Hersteller.

Mit bis zu 85 dB Verstärkung und einer hohen Eingangsimpedanz von 68 kΩ ist der AEA RPQ503 auch für passive Bändchenmikrofone geeignet, dazu aber natürlich auch mit dynamischen und phantomgespeisten Kondensatormikrofonen einsetzbar.

aea rpq503

Die wichtigsten Features des RPQ503 im (englisch-sprachigen) Überblick:

  • 1-space 500 Series preamp module
  • AEA third-generation preamp circuitry
  • Ultra-high 68 kΩ input impedance (phantom power off)
  • 7 to 85 dB of gain
  • Sweepable low- and high-frequency EQ
  • ±20 dB EQ boost/cut
  • EQ in/out switching with center-detented gain pots
  • +48V phantom power
  • Polarity (phase invert) switch
  • Mic/line input switching (line input bypasses mic pre)
  • Dimensions (W×D×H): 3,8 × 17,3 × 13,3 cm
  • Weight: 0,34 kg

AEA Snaqbox

Zusammen mit dem RPQ503 bringt AEA auch die Snaqbox auf den Markt, ein tragbares und transparentes 2-Kanal-Chassis für API500-Module.

aea snaqbox

Die Features im Überblick:

  • 2-slot 500 Series chassis
  • Durable steel housing with clear or fluorescent orange acrylic side panels
  • XLR input and output
  • LINK/CASCADE switch for internal signal routing
  • External switching power supply
  • Compatible with all standard 500 Series modules
  • Power per slot: +16V @ 150mA, –16V @ 150mA, +48V phantom @ 13mA
  • Unit weight: 998 g

Beide Geräte sind ab sofort im Handel erhältlich. Als UVP-Preise gibt AEA 749,- US-Dollar für das RPQ503-Modul und 299,- US-Dollar für die Snaqbox an.

Links

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

