Gitarre war gestern - hier ist das Luft-Schlagzeug

Neben dem Efnote 500 Pro X Drumkit wurde auf der European Drum Show, die am vergangenen Wochenende in Friedrichshafen stattfand, u. a. auch Aerodrums 2 gezeigt. Hierbei handelt es sich, im wahrsten Sinne des Wortes, um ein Luft-Schlagzeug, denn mit Hilfe eines Sensorsystems Bewegungen von Armen, Händen und Schlagzeug-Sticks registriert und hierdurch Klänge und Sounds triggern kann. Die erste Version von Aerodrums haben wir bereits im Jahr 2016 getestet. Auf der European Drum Show wurde Aerodrums 2 gezeigt, das u.a. ab sofort mit der VR-Brille Meta Quest kompatibel ist.

ANZEIGE

Aerodrums 2 – virtuelles E-Drumset

Um Aerodrums 2 zu verstehen, ist es am besten, sich das virtuelle Drumset live und in Aktion anzuschauen. Daher hier zunächst ein Video zu Aerodrums 2:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Aerodrums 2 Set besteht aus Sticks, einem optischen Sensor, der vor dem Schlagzeuger positioniert wird, sowie kleinen Halterungen, die an den Füßen des Drummers sowie den Sticks befestigt werden. Das Aerodrums 2 System erfasst dann alle Bewegungen des Schlagzeugers und setzt diese in Sounds um.

ANZEIGE

Mit Hilfe einer App, die für Windows, Mac, Android, iOS, Chromebook und Meta Quest erhältlich ist, erhält man dann ein realistisches Bild des virtuellen Drumsets. Die Schwierigkeit besteht natürlich zunächst darin stets die richtige „Luft-Trommel“ zu treffen, eine optische Referenz gibt es bei Aerodrums 2 zunächst ja nicht.

Eine Hilfestellung ist in diesem Fall die ab sofort unterstützte VR-Brille Meta Quest. Mit Hilfe dieser VR-Brille erscheint das virtuelle Drumset dann im Raum und lässt sich hiermit deutlich genauer spielen, da einfach eine optische Referenz vorhanden ist.

Das System ist MIDI-kompatibel, so dass es sich auf Wunsch mit allen gängigen Software-Drummern kombinieren lässt. Dazu erlaubt das System Bluetooth-Streaming, einen Transfer von MP3s über WiFi und verfügt über einen Line-In-Anschluss, an den ein Zuspieler angeschlossen werden kann, so dass man beispielsweise live zu Playbacks spielen kann.

Aerodrums 2 ist zum Preis von 229,- Euro (ggf. plus 59,- Euro für den Kamera-Ständer) erhältlich.