Nachruf: Wie Afrika Bambaataa den Hip-Hop prägte

Wie wir bereits in Kurzform in unserem Community-Bereich berichteten, verstarb der Hip-Hop-DJ und Produzent Afrika Bambaataa am 9. April im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Kaum ein anderer Name steht so sehr für die frühen Jahre des Genres und einen Hip-Hop-Sound, der sich weit über die Grenzen New Yorks ausbreitete. Gleichzeitig sind mit ihm auch schwere Missbrauchsvorwürfe verknüpft, die seine Karriere überschatten. In diesem ausführlicheren Porträt und Nachruf wollen wir deshalb auf beides schauen: Auf den Musiker, der eine kulturelle Bewegung entscheidend mitprägte, aber auch auf den Mann, dessen öffentliches Bild in den letzten Jahren tief erschüttert wurde.

Kurz & knapp Worum geht es? Nachruf und Porträt über Afrika Bambaataa, seine Rolle in der Entstehung des Hip-Hop und die Kontroversen um seine Person. Pionierrolle: Zentrale Figur bei der Entwicklung von Hip-Hop als kulturelle Bewegung.

Zentrale Figur bei der Entwicklung von Hip-Hop als kulturelle Bewegung. Musikalischer Einfluss: Mit „Planet Rock“ prägte er Electro und moderne Clubmusik nachhaltig.

Mit „Planet Rock“ prägte er Electro und moderne Clubmusik nachhaltig. Kulturelle Vision: Verstand Hip-Hop als Gemeinschaftsprojekt jenseits von Gewalt und Perspektivlosigkeit.

Verstand Hip-Hop als Gemeinschaftsprojekt jenseits von Gewalt und Perspektivlosigkeit. Kontroverse: Schwere Missbrauchsvorwürfe erschütterten sein öffentliches Bild nachhaltig.

Schwere Missbrauchsvorwürfe erschütterten sein öffentliches Bild nachhaltig. Ambivalentes Erbe: Bedeutender Einfluss auf die Musikgeschichte steht im Spannungsfeld moralischer Fragen.

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Afrika Bambaataas Wurzeln in der Bronx

Afrika Bambaataa wurde 1957 als Lance Taylor im New Yorker Stadtteil Bronx geboren, der für viele Bewohner vor allem von Armut und Gewalt geprägt war. Gerade für Jugendliche war dieser Stadtteil in den 1970er-Jahren eng mit Bandenkriegen, verfallenden Häusern und Perspektivlosigkeit verbunden. Auch der junge Lance Taylor kam mit dieser Realität in Berührung. Als Jugendlicher war er Teil der großen Straßenbande Black Spades, in der er zeitweise sogar eine Führungsrolle hatte.

Dass ausgerechnet jemand mit diesem Hintergrund später zu einem der bekanntesten Verfechter von Frieden, Gemeinschaft und kultureller Selbstermächtigung werden würde, gehört zu den widersprüchlichsten Punkten seiner Biografie. Entscheidend war dabei aber eine politische und persönliche Neuorientierung, die anscheinend durch eine Reise nach Afrika begann und bei ihm die Beschäftigung mit schwarzer Geschichte und politischen Bewegungen auslöste. Aus dem jungen Mann aus der Gangszene wurde so nach und nach jemand, der Musik, Tanz und Gemeinschaft als Gegenmodell zur Straße etablierte.

Zulu Nation und die Idee hinter dem Hip-Hop

Ende der 1970er-Jahre gründete Afrika Bambaataa aus diesem Motiv heraus die Universal Zulu Nation, die für viele mehr war als eine Art Künstlerkollektiv. Die Universal Zulu Nation wurde eher zu einem Symbol für den Versuch, Jugendliche aus rivalisierenden Umfeldern zusammenzubringen. DJs, Breakdancer, MCs und Graffiti-Künstler fanden in dieser Gemeinschaft einen Platz. Afrika Bambaataa war damit nicht einfach nur einer der ersten wichtigen DJs der Szene, sondern er gehörte zu den Figuren, die dem entstehenden Hip-Hop eine Form von Selbstverständnis gaben. Andere legten den Fokus beispielsweise stärker auf technische Innovationen, auf das Verlängern von Breakbeats oder auf das handwerkliche Können an den Turntables.

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Aber Afrika Bambaataa brachte zusätzlich eine Idee ein, die den Hip-Hop zu einer ganzen Kultur werden ließ, die für viele junge Leute auch einen Ausweg bedeutete. Diese Rolle machte ihn recht früh zu einer zentralen Figur des Hip-Hop. Wer zur Entstehung des Hip-Hop recherchiert, stößt neben Afrika Bambaataa fast immer auf die beiden Namen DJ Kool Herc und Grandmaster Flash. Das ist kein Zufall, denn Kool Herc wird oft als Initialzünder beschrieben, Grandmaster Flash als technischer Visionär und Afrika Bambaataa als derjenige, der dem Ganzen einen gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen gab.

Afrika Bambaataas Durchbruch

Seinen größten musikalischen Hit feierte er 1982 mit „Planet Rock“. Der Song ist bis heute einer der wichtigsten Tracks der frühen Hip-Hop- und Electro-Geschichte. Was daran im damaligen Verständnis so neu war, lässt sich aus heutiger Sicht leicht unterschätzen. Anfang der 1980er-Jahre war die Verbindung von Rap, elektronischen Sequenzen, maschinellen Beats und futuristischem Sound noch nicht selbstverständlich. Genau hier lag aber die Schnittstelle des Songs. „Planet Rock“ entstand mit der Band Soulsonic Force und in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Arthur Baker. Auch der Einfluss von Kraftwerk war deutlich hörbar und der Einsatz des Roland TR-808 verleiht dem Stück einen sehr druckvollen Sound.

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Dass „Planet Rock“ bis heute als Schlüsselwerk gilt, hat gleich mehrere Gründe: Der Song half dabei, Electro als eigene Strömung zu definieren. Außerdem beeinflusste er Clubmusik weit über den Hip-Hop hinaus. Er zeigte, wie offen diese neue Kultur für Einflüsse von außen sein konnte. Afrika Bambaataa dachte nämlich nie eng in Genres und musikalischen Standards der damaligen Zeit. Stattdessen verband er beispielsweise Funk, elektronische Musik, Rock, Soul und alles, was in seiner Vorstellung als machbar galt.

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Mehr als nur ein Hit

Es wäre trotzdem zu kurz gegriffen, Afrika Bambaataa allein auf seinen Hit „Planet Rock“ zu reduzieren. Auch bekannte Songs wie „Looking for the Perfect Beat“, „Renegades of Funk“ oder „Unity“ gehören zu seinem Werk und zeigen, wie musikalisch breit gefächert er dachte. Er suchte in seinen Songs immer wieder nach Verbindungen zwischen tanzbarer Musik, Rap mit einer gewissen Haltung und futuristischer Produktion.

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Er war deshalb jemand, der die Szene nicht nur musikalisch, sondern auch ideell in Bewegung setzte. In vielen Rückblicken wird deshalb auch betont, dass Afrika Bambaataa nicht nur ein DJ war, sondern vor allem ein Organisator und Impulsgeber. Zu seinem guten Ruf als „Master of Records“ trug auch bei, dass seine DJ-Sets als offen und überraschend galten. Er spielte, was funktionierte und was die Leute in Bewegung brachte. Genau dieses Denken hat den Hip-Hop nachhaltig geprägt.

Afrika Bambaataas Weg von der Bronx in die Welt

In den 1980er-Jahren trug Afrika Bambaataa schließlich wesentlich dazu bei, dass Hip-Hop international wahrgenommen wurde. Seine Musik, seine Auftritte und seine Rolle als kulturelle Figur machten ihn außerdem schnell zu einem der Gesichter der noch recht jungen Bewegung. Gerade in Europa wurde er früh als Symbol für den Sound angesehen, der aus der Straße kam und weit darüber hinausreichte. Sein Einfluss ist deshalb nicht nur innerhalb des klassischen Hip-Hop zu finden, sondern auch Genres wie Electro, Techno und spätere Formen elektronischer Clubmusik verdanken ihm wichtige Impulse. In den 1990er- und 2000er-Jahren stand Afrika Bambaataa zwar nicht mehr im Zentrum des Popgeschehens wie in den bedeutendsten Jahren seiner Karriere, sein Status als Pionier blieb aber bestehen.

Tiefer Bruch ab 2016

Dieses Bild bekam ab dem Jahr 2016 massive Risse, als mehrere Männer Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Afrika Bambaataa erhoben. Die Anschuldigungen bezogen sich teilweise auf Ereignisse, die viele Jahre zurücklagen und laut der Betroffenen in deren Jugend stattgefunden haben sollen. Am Anfang wirkte es noch wie ein einzelner Vorwurf, mit der Zeit weitete es sich allerdings aus: Weitere Stimmen kamen hinzu, die Debatte wurde immer größer und vor allem innerhalb der Hip-Hop-Community wuchs die Kritik an Afrika Bambaataa.

Für viele war es nicht nur wegen der Schwere der Vorwürfe ein Schock, sondern auch wegen der Symbolik. Es ging schließlich nicht um irgendeinen Künstler aus dem Randbereich, sondern um eine zentrale Figur, die für viele Jahrzehnte eng mit Begriffen wie Gemeinschaft, Schutz und kultureller Selbstermächtigung verbunden wurde.

Genau in diesem Widerspruch lag die Dramatik der Angelegenheit, doch Afrika Bambaataa wies alle Vorwürfe zurück. Die Folgen waren aber trotzdem gravierend: Er zog sich relativ schnell aus der Öffentlichkeit zurück und die Universal Zulu Nation distanzierte sich von ihm. Sein Ruf erlitt einen Bruch, der sich nicht mehr reparieren ließ. Schnell stand also die Frage im Raum, wie man mit dem Werk eines Mannes umgehen soll, dem solche schweren Taten vorgeworfen werden.

Was juristisch feststeht und was nicht

Zur Einordnung dieser Thematik gehört natürlich auch der juristische Teil. Im Jahr 2025 endete ein Zivilverfahren gegen Afrika Bambaataa mit einem Versäumnisurteil zugunsten des Klägers, der ihm vorwarf, er habe ihn als Minderjährigen über Jahre hinweg missbraucht. Das Gericht entschied nicht im Rahmen eines Strafprozesses, sondern weil Afrika Bambaataa auf die Klage nicht reagierte und nicht zum Gerichtstermin erschien. Genau diese Tatsache ist ein heikler Punkt, denn es gibt nach aktuellem Stand keine strafrechtliche Verurteilung gegen ihn wegen der Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Anschuldigungen damit bedeutungslos wären, ein zivilrechtliches Urteil ist juristisch aber etwas anderes als eine strafrechtliche Verurteilung. Weil aber gleich mehrere solcher Vorwürfe im Raum standen, ist die Lage insgesamt schwer zu bewerten. Konkret bedeutet es für diesen Nachruf, dass ich zwar die fehlende strafrechtliche Verurteilung benenne, daraus aber kein Freispruch im moralischen Sinn abgeleitet wird.

Was von Afrika Bambaataa bleibt

Am Ende bleibt also das Bild einer komplexen Person. Afrika Bambaataa war ohne Zweifel eine Schlüsselfigur der Musikgeschichte, da er mithalf, den Hip-Hop als ganze Kultur zu formen und zu verbreiten. Er prägte einen Sound, der bis heute relevant ist und war an einem historischen Moment beteiligt, in dem aus lokalen Partys und Straßenszenen eine weltweite musikalische und kulturelle Bewegung entstand. Gleichzeitig ist sein Name aber auch mit schweren Anschuldigungen verbunden, die sich nicht kleinreden lassen. Afrika Bambaataa war also eine der großen Gründungsfiguren des Hip-Hop und gleichzeitig ein Beispiel dafür, wie kompliziert und widersprüchlich solche herausragenden Persönlichkeiten sein können.