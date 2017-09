Home-Studio 05: neonlove1980, MbMultimedia, Marc Schlensog, R_H, fitzgeraldo, CubChris

Auf in eine neue Runde! Wir bieten euch weitere Einblicke in die Studios der Amazona Fans. Dieses Mal öffnen neonlove1980, MbMultimedia, Marc Schlensog, R_H, fitzgeraldo und CubChris ihre Türen für euch:

Musikstatus:

Professionell

Musikrichtung:

Wave, Synthpop, Goth, Industrial, Minimalwave

Homepage:

www.youngandcold.de

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Roland Juno 60

Korg MS 20 + SQ10

Roland Jupiter 8

Roland SH5

SCI Prophet 5

Korg Stage Echo

Roland TR 808,707

Roland CR8000

Korg KR 55

Roland RS09

Oberheim Xpander

ERM Multiclock

Valley People Rack

Fender Rhodes MK2

Roland CR68

Korg Minipops 120

Revox B77

Simmons SDSV

Persönliches Statement:

New Wave is not dead!

Und hier noch weitere schwarz-weiße Eindrücke:





Musikstatus:

Semi-Professionell

Musikrichtung:

Alles, was bei der Studiotür anklopft wird aufgenommen.

Homepage:

http://www.facebook.com/mbmediaproduction/?ref=aymt_homepage_panel

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Meinen beiden Oldies-Mics, Sennheiser ME-40 und ME-20. Und den toten Katzen, die sind einfach zu flauschig, um weggegeben zu werden und essentiell für Field Recording.

Musikstatus:

Semi-Professionell/Hobby

Musikrichtung:

Jazz (Semipro), Elektro (Hobby)

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Minimoog Voyager