AHU-Interview: Martin Stecker aka TimeActor

Über die AMAZONA.de-AHU-Aktion stellen wir euch nach dem Motto „10 Fragen – 10 Antworten“ regelmäßig unsere treuesten Leser vor.

AHU? Das steht für AMAZONA HEAVY USER und ist quasi der Ritterschlag für Leser, die uns mit Kommentaren und Leserbeiträgen unterstützen. Wer mehr dazu wissen möchte, klickt einfach HIER.

Heute sprechen wir mit Martin Stecker. Ein Synthesizer-Verrückter, der der Musik trotz einiger Hindernisse, treu bleibt. Hier geht’s direkt zu seinem AMAZONA-Profil.

Amazona.de:

Hallo Martin. Erzähl uns doch zunächst etwas über dich.

Martin:

Hallo. Mein Name ist Martin Stecker (ich heiße wirklich so :-) ) und ich bin 54 Jahre alt/jung. Meine Berufsbezeichnung ist Dipl.Handelsfachwirt und ich arbeite (bin selbständig) in einem Fachgeschäft für hochwertige HiFi Geräte und Lautsprecher mit meinem Bruder (Technikermeister) zusammen. Bin also auch beruflich in der Musikecke zu finden. Neben meiner Familie habe ich auch noch andere Hobbies, die ich leider aus Zeitgründen gar nicht genug wahrnehmen kann, wie Motorrad fahren, anspruchsvoll Fotografieren inklusive Bildbearbeitung und 3D Konstruktionen und natürlich eigene Musik machen.

Amazona.de:

Wann hast Du angefangen, selbst Musik zu machen?

Martin:

Mit 6 Jahren haben mich meine Eltern „überzeugt“, eine klassische Klavierausbildung zu machen (natürlich wollte ich viel lieber Fußball spielen), die ich dann auch ca. 10 Jahre weitgehend fleißig wahrgenommen habe. Fußball habe ich aber dennoch im Verein gespielt – das ging bei mir als Junge gar nicht anders.

Amazona.de:

Welche Art von Musik hat Dich am meisten begleitet, inspiriert und letztendlich beeinflusst?

Martin:

Ganz klar Tangerine Dream und Klaus Schulze. Diese Art von Musik kannte ich bis dato nicht, als ich beim Stöbern im Plattenladen auf eine interessante Platte (vom Cover her) gestoßen bin. Diese war Moondawn von Klaus Schulze. Also flugs vom Verkäufer auflegen lassen, weil ich natürlich total neugierig darauf war, was dieser Herr dort, mit den mir völlig unbekannten elektronischen Geräten und der mir so vertrauten Black & White Keys, machte. Was soll ich sagen? Platte angehört und sofort sowas von geflasht gewesen, als ich zum ersten Mal solche abgefahrenen Töne und Sounds hörte. Seitdem ist Mr. Klaus Schulze mein absoluter Favorite – da geht für mich nix drüber! :-) Was lag also näher, als mir das Geld für meinen 1. Synthie zusammen zu sparen. Meine Eltern haben mir dann bei der Anschaffung geholfen und wir sind ins Synthesizer Studio Bonn gefahren, mit dem Wunsch, mir einen ARP Odyssey zu kaufen. Es kam leider ganz anders und Dirk Matten empfahl mir den gerade ziemlich neu erschienenen Sequential Circuits ProOne. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, ob ich den Kauf des ProOne bereuen oder toll finden soll!? Ursprünglich wollte ich ja den ARP haben. Mit dem ProOne hatte ich natürlich auch meinen Spaß, während ich völlig unbedarft, sowie völlig ahnungslos an den Reglern schraubte und die Schalter betätigte.

Amazona.de:

Welche Musiker haben dich im Laufe der Jahre sonst noch geprägt?

Martin:

Wie oben schon erwähnt auch noch zusätzlich J.M. Jahre, Kraftwerk, einige Leute von Schulzens Label „Innovative Communication“ wie Baffo Banfi, Mikey D., Eberhard Schöner, Robert Schroeder und und und.