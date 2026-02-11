Kostenloses Plug-in für AIAIAI-Nutzer

Kopfhörer-Plug-ins, wie das kostenlose AIAIAI EQ Machine, erleben momentan einen richtigen Lauf. Fast jeder Hersteller, egal ob Neumann, Beyerdynamic oder jetzt eben AIAIAI, bringt nach und nach Plug-ins auf den Markt, die das Arbeiten und Hören mit und über Kopfhörer erleichtern sollen. Die wichtigsten Informationen zur AIAIAI EQ Machine haben wir für euch zusammengestellt.

AIAIAI EQ Machine

Wie bei den o. g. Herstellern auch, hat AIAIAI das EQ Machine Plug-in für seine eigene TMA-2-Serie entwickelt. Derzeit werden die Modelle TMA-2 Studio, Studio XE sowie Wireless und Wireless+ unterstützt. Durch den Einsatz des Plug-ins werden mit Hilfe eines Equalizers klangliche Defizite ausgeglichen, um so ein klareres und präziseres Klangbild zu erzeugen.

ANZEIGE

Nach Installation des kostenlosen Plug-ins AIAIAI EQ Machine lässt sich dieses in jede gängige DAW laden und wird dort im Master-Kanal insertiert. Zwar führt der Hersteller auf seiner Website keine Plug-in-Formate auf, allerdings werden als unterstützte DAWs unter macOS und Windows u. a. Logic Pro, Ableton Live und Reaper genannt. Entsprechend der Plug-in-Format dieser DAWs sollte EQ Machine entsprechend auch in Cubase, Waveform, Studio One etc. nutzbar sein.

Da die o.g. AIAIAI Kopfhörer modular aufgebaut sind, lässt sich nach dem Aufrufen des Plug-ins zunächst die Treibereinheit (S01, S02, S05 oder S11) sowie die verwendeten Ohrpolster (E04 oder E08) spezifizieren, da diese einen entscheidenden Einfluss auf den Klang haben. Das AIAIAI EQ Machine Plug-in arbeitet danach mit einem 24-Band-Equalizer und passt so den Klang an.

ANZEIGE

Dabei lässt sich zwischen den Settings „Accurate“ und „Natural 24 Band Calibration“ wählen. Das Accurate-Setting empfiehlt AIAIAI für das Mixing, Natural für eine möglichst authentische Abbildung von Stimmen/Vocals und Instrumenten. Wer selbst Einfluss auf den Klang nehmen möchte, kann das Finetuning darüber hinaus mit Hilfe eines weiteren 5-Band-EQs vornehmen.

Vor dem Bouncen muss das AIAIAI EQ Machine Plug-in im Übrigen stets deaktiviert werden, da das Plug-in ja nur den Klang des Kopfhörers beeinflussen soll, nicht aber den finalen Track.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Download findet ihr hier.