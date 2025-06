Drahtloser Studiokopfhörer mit geringer Latenz

Drahtlose Kopfhörer sind im Consumer-und Hifi-Bereich schon lange weit verbreitet. Im Tonstudio dagegen findet man solche Kopfhörer nahezu gar nicht, denn zum Arbeiten reicht die über Bluetooth zu erzielende Latenz in der Regel nicht zum Arbeiten aus. Mit dem AIAIAI TMA-2 Studio Wireless kommt nun aber ein neues Modell auf den Markt.

Affiliate Links AIAIAI TMA-2 Studio Wireless Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 299,00€ bei

AIAIAI TMA-2 Studio Wireless

Bereits vor einiger Zeit stellte AIAIAI mit den Unit-4 drahtlos einsetzbare Nahfeldmonitore vor. Unseren Testbericht dazu findet ihr hier.

ANZEIGE

Mit dem AIAIAI TMA-2 Studio Wireless hat der Hersteller nun auch einen Kopfhörer entwickelt, der sich zum Produzieren eignen soll, der neuen W+ Link-Technologie sei Dank. Laut Hersteller liegt die Latenz des Studiokopfhörers bei 10 ms, was für das Arbeiten im Studio durchaus ausreichend ist. Dabei betont der Hersteller, dass die Audiodaten unkomprimiert übertragen werden und gibt als weitere Information zur Audioqualität 24 Bit und 48 kHz an. Klangeinbußen wie bei Bluetooth soll es also nicht geben.

Wer den AIAIAI TMA-2 Studio Wireless im Studio nutzen möchte, schließt den zugehörigen Transmitter über Klinke an den Computer an. Über diesen wird das Audiosignal dann drahtlos an den Kopfhörer übertragen. Alternativ lässt sich der Kopfhörer auch über Bluetooth 5.3 oder ein Kabel anschließen.

Die technischen Daten gibt AIAIAI für den Kopfhörer wie folgt an: Er bietet einen Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz und zum Einsatz kommt ein 40-mm-Treiber. Der maximale SPL liegt bei 110 dB, die Impedanz bei vergleichsweise niedrigen 32 Ohm.

Die maximale Nutzungsdauer liegt bei über 20 Stunden, so dass man den Kopfhörer ohne Weiteres den ganzen Tag im Studio nutzen kann. Aber auch für Reisen oder mobile Sessions bietet sich der Kopfhörer natürlich an.

ANZEIGE

Hinsichtlich der Materialien des Kopfhörers setzt AIAIAI auf eine lange Einsatzdauer, so dass einzelne Komponenten des Kopfhörer bei Bedarf ausgetauscht werden können. Der Kopfbügel des Kopfhörers ist gepolstert und mit Memory-Schaum ausgestattet, die Ohrpolster mit PU-Leder ausgekleidet.

Der AIAIAI TMA-2 Studio Wireless wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 299,- Euro. Ein Testgerät ist bereits auf dem Weg zu uns, so dass wir den drahtlos einsetzbaren Kopfhörer zeitnah genauer unter die Lupe nehmen werden.

Hier das Video zum neuen AIAIAI Kopfhörer: