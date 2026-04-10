Synth-Sounds für MPC & DAW

AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 1 sind drei Sample-basierte Plug-in-Instrumente für die Akai MPC-Serie und Akai Force sowie für DAWs.

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AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 1

Das Volume 1 besteht aus drei Plug-ins, die auch einzeln erhältlich sind. Hierfür wurden drei Analog-Klassiker aufgenommen und mit der Fabric-Engine zu neuen, MPE-fähigen Instrumenten mit modernen Features geformt.

Für Vintage Jup lieferte der Roland Jupiter-8 das Ausgangsmaterial, während für Vintage Pro ein Sequential Prophet-5 Pate stand. Beim Vintage Memorymoog wurde der Name noch nicht mal verklausuliert.

Die Plug-ins besitzen neben einer Easy-Edit-Page, die ein wenig an die Originale erinnert, auch ein nüchtern gehaltenes GUI zur vollständigen Editierung der Sounds. Die subtraktiven Strukturen sind klar.

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Es gibt jeweils zwei Hauptoszillatoren auf Sample-Basis, einen VA-Suboszillator und einen Noise Generator. Dazu kommt eine Filtersektion und Modulatoren, die grafisch deutlich voneinander abgesetzt und somit leicht zu bedienen sind.

Außerdem hat jedes Plug-in eine 5-fache FX-Sektion mit Delay, Reverb, Distirtion, Modulationseffekten und Equalizer.

AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 1 ist für die aktuelle Akai MPC-Serie (mit Firmware 3.7) sowie als Plug-in in den Formaten VST2, VST3, AAX, AU und als Standalone-Version (macOS, Windows) verfügbar. Das Bundle kostet 119,- Euro, die einzelnen Plug-ins jeweils 59,- Euro. Demo-Versionen sind verfügbar.