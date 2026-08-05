Drei analoge Klassiker für MPC und DAW
AIR Music Tech Fabric Vintage Synths sind drei Sample-basierte Plug-in-Instrumente für die Akai MPC-Serie und Akai Force sowie für DAWs.
AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 2
Akai Professional AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 2 ist eine virtuelle Instrument-Kollektion, die drei klassische analoge Polysynths in die digitale Produktionsumgebung überträgt. Das Paket vereint Fabric Vintage Andromeda, Fabric Vintage CS und Fabric Vintage Matrix unter einer gemeinsamen Oberfläche und richtet sich an Produzenten, die den Klangcharakter legendärer Hardware ohne deren Einschränkungen nutzen möchten.
Dabei sind die Synths keine Softwareklone, sondern nähern sich durch die Nutzung von Samples dem Klang und Ästhetik der Vorbilder lediglich an.
- Drei Instrumente in einem Paket: Andromeda (Alesis A6), CS (Yamaha CS-80) und Matrix (Oberheim Matrix-12) – jeweils als Multi-Sample-Instrument via AIR Fabric Engine realisiert
- Fabric Engine: Zwei Haupt-Oszillatoren mit Multi-Sample-Basis, virtuell-analoger Sub-Oszillator, Noise Generator, Global Filter + ADSR-Envelopes, unabhängige LFOs pro Oszillator
- Frontpanel: 8 Makro-Regler, 4 Oszillator-Toggles, 5 FX-Modul-Toggles für schnellen Zugriff
- Arpeggiator: Mehrere Formen, Swing, Ratchet, Oktav-Randomisierung, MPE-kompatibel, zuweisbare Modulationsquellen
- FX-Suite: Distortion (12 Modelle), Delay (BPM-sync, Single/Dual/Cross), Reverb (12 Modelle, 16 Early-Reflection-Modelle) mit EQ und Kompression
- MPE-kompatibel, Aftertouch, Mod Wheel, Expression und Footswitch zuweisbar
- Kompatibilität: VST2/3, AU, AAX; MPC/Force Standalone ab Firmware 3.9.1; unterstützte Geräte: MPC One/Live/X/Key/Force und 64Bit Plug-In-kompatible DAWs
- Speicherbedarf (Mac): CS 544 MB, Andromeda 1,02 GB, Matrix 1,15 GB; Mindest-RAM 4 GB (8 GB empfohlen)
- 10-Tage-Testversion kostenlos verfügbar; Aktivierung erfordert Internetverbindung
Verfügbarkeit
Die drei Instrumente Andromeda (Alesis A6), CS (Yamaha CS-80) und Matrix (Oberheim Matrix-12) sind ab sofort im MPC-Store als Download im Bundle für 119,- EUR oder einzeln für je 59,- EUR erhältlich.
Fabric Vintage Synths Vol. 2 auf YouTube
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