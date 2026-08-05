Drei analoge Klassiker für MPC und DAW

AIR Music Tech Fabric Vintage Synths sind drei Sample-basierte Plug-in-Instrumente für die Akai MPC-Serie und Akai Force sowie für DAWs.

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AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 2

Akai Professional AIR Music Tech Fabric Vintage Synths Vol. 2 ist eine virtuelle Instrument-Kollektion, die drei klassische analoge Polysynths in die digitale Produktionsumgebung überträgt. Das Paket vereint Fabric Vintage Andromeda, Fabric Vintage CS und Fabric Vintage Matrix unter einer gemeinsamen Oberfläche und richtet sich an Produzenten, die den Klangcharakter legendärer Hardware ohne deren Einschränkungen nutzen möchten.

Dabei sind die Synths keine Softwareklone, sondern nähern sich durch die Nutzung von Samples dem Klang und Ästhetik der Vorbilder lediglich an.

Drei Instrumente in einem Paket: Andromeda (Alesis A6), CS (Yamaha CS-80) und Matrix (Oberheim Matrix-12) – jeweils als Multi-Sample-Instrument via AIR Fabric Engine realisiert

Andromeda (Alesis A6), CS (Yamaha CS-80) und Matrix (Oberheim Matrix-12) – jeweils als Multi-Sample-Instrument via AIR Fabric Engine realisiert Fabric Engine: Zwei Haupt-Oszillatoren mit Multi-Sample-Basis, virtuell-analoger Sub-Oszillator, Noise Generator, Global Filter + ADSR-Envelopes, unabhängige LFOs pro Oszillator

Zwei Haupt-Oszillatoren mit Multi-Sample-Basis, virtuell-analoger Sub-Oszillator, Noise Generator, Global Filter + ADSR-Envelopes, unabhängige LFOs pro Oszillator Frontpanel: 8 Makro-Regler, 4 Oszillator-Toggles, 5 FX-Modul-Toggles für schnellen Zugriff

8 Makro-Regler, 4 Oszillator-Toggles, 5 FX-Modul-Toggles für schnellen Zugriff Arpeggiator: Mehrere Formen, Swing, Ratchet, Oktav-Randomisierung, MPE-kompatibel, zuweisbare Modulationsquellen

Mehrere Formen, Swing, Ratchet, Oktav-Randomisierung, MPE-kompatibel, zuweisbare Modulationsquellen FX-Suite: Distortion (12 Modelle), Delay (BPM-sync, Single/Dual/Cross), Reverb (12 Modelle, 16 Early-Reflection-Modelle) mit EQ und Kompression

Distortion (12 Modelle), Delay (BPM-sync, Single/Dual/Cross), Reverb (12 Modelle, 16 Early-Reflection-Modelle) mit EQ und Kompression MPE-kompatibel, Aftertouch, Mod Wheel, Expression und Footswitch zuweisbar

Aftertouch, Mod Wheel, Expression und Footswitch zuweisbar Kompatibilität: VST2/3, AU, AAX; MPC/Force Standalone ab Firmware 3.9.1; unterstützte Geräte: MPC One/Live/X/Key/Force und 64Bit Plug-In-kompatible DAWs

VST2/3, AU, AAX; MPC/Force Standalone ab Firmware 3.9.1; unterstützte Geräte: MPC One/Live/X/Key/Force und 64Bit Plug-In-kompatible DAWs Speicherbedarf (Mac): CS 544 MB, Andromeda 1,02 GB, Matrix 1,15 GB; Mindest-RAM 4 GB (8 GB empfohlen)

(Mac): CS 544 MB, Andromeda 1,02 GB, Matrix 1,15 GB; Mindest-RAM 4 GB (8 GB empfohlen) 10-Tage-Testversion kostenlos verfügbar; Aktivierung erfordert Internetverbindung

Verfügbarkeit

Die drei Instrumente Andromeda (Alesis A6), CS (Yamaha CS-80) und Matrix (Oberheim Matrix-12) sind ab sofort im MPC-Store als Download im Bundle für 119,- EUR oder einzeln für je 59,- EUR erhältlich.

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Fabric Vintage Synths Vol. 2 auf YouTube