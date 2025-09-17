ANZEIGE
ANZEIGE

AIR Music Tech Fly Tape II für MPC & DAW

Sound & FX von Kassetten

17. September 2025

AIR Music Tech Fly Tape II Akai MPC Plugin am

Mit AIR Music Tech Fly Tape II lassen sich Kassetten-typische Klangmanipulationen emulieren. Das ursprünglich von MSXII Sound Design für iOS entwickelte Plug-in ist in der Version II nun auch für die Akai MPC-Serie (Standalone und Software) sowie für DAWs verfügbar.

ANZEIGE

AIR Music Tech Fly Tape II

Fly Tape II bietet acht unterschiedliche Funktionen, die über ihre Tasten entweder kurzzeitig oder zusammen mit der Hold-Funktion anhaltend aktiviert werden können. Die beiden Funktionen Mute und Reverse sind selbsterklärend und habe keine zusätzlichen Features.

Für die restlichen sechs Funktionen gibt jeweils mehrere Optionen, die mit Tasten als festgelegte Werte aufgerufen werden. Mit Speed lässt sich die Abspielgeschwindigkeit in vier Stufen einstellen. Saturation bietet drei Drive-Settings. Warble hat sieben Stufen von emulierten Gleichlaufschwankungen, während LoFi sieben Varianten von immer schlechter werdender Qualität erzeugt. Brake stoppt das „Tape“ und Stutter besitzt acht unterschiedliche, rhythmische Wiederholungen eines kurzen Ausschnittes.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Effekte lassen sich über einen Mix-Regler anteilig hinzumischen, womit sich z.B. in Kombination mit Warble auch Flanger-ähnliche Effekte erzielen lassen. Für noch mehr LoFi kann Noise stufenlos hinzugemischt werden.

AIR Music Tech Fly Tape II kann mit der Akai’s MPC Desktop Software (ab Version 2.15.1), Akai MPC und Force (ab Version 3.5) sowie als Plug-in (VST, VST3, AU) für macOS und Windows genutzt werden.
Zur Einführung kostet das Plug-in 24,99 US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 49,99 US-Dollar.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Akai AIR Mini D / Flavor Pro, Plug-ins für MPC & Force

Akai AIR Mini D / Flavor Pro, Plug-ins für MPC & Force

25.10.2022 |7
AIR Music Tech Sub Factory, Synthesizer Plug-in für DAW & Akai MPC

AIR Music Tech Sub Factory, Synthesizer Plug-in für DAW & Akai MPC

08.08.2024 |2
Air Music Tech Ring the Alarm, MPC Plug-in

Air Music Tech Ring the Alarm, MPC Plug-in

11.04.2024 |3
AIR Music Tech Jura, Plug-in für DAW, Akai MPC & Force

AIR Music Tech Jura, Plug-in für DAW, Akai MPC & Force

30.05.2023 |13
AIR Music Tech: Neue MPC Plug-ins für die DAW

AIR Music Tech: Neue MPC Plug-ins für die DAW

11.11.2022 |1
AIR Music Tech: MPC/Force Plug-ins für macOS und Windows

AIR Music Tech: MPC/Force Plug-ins für macOS und Windows

05.04.2022 |6
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X