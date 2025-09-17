AIR Music Tech Fly Tape II für MPC & DAW

Sound & FX von Kassetten

Mit AIR Music Tech Fly Tape II lassen sich Kassetten-typische Klangmanipulationen emulieren. Das ursprünglich von MSXII Sound Design für iOS entwickelte Plug-in ist in der Version II nun auch für die Akai MPC-Serie (Standalone und Software) sowie für DAWs verfügbar.

ANZEIGE

AIR Music Tech Fly Tape II

Fly Tape II bietet acht unterschiedliche Funktionen, die über ihre Tasten entweder kurzzeitig oder zusammen mit der Hold-Funktion anhaltend aktiviert werden können. Die beiden Funktionen Mute und Reverse sind selbsterklärend und habe keine zusätzlichen Features.

Für die restlichen sechs Funktionen gibt jeweils mehrere Optionen, die mit Tasten als festgelegte Werte aufgerufen werden. Mit Speed lässt sich die Abspielgeschwindigkeit in vier Stufen einstellen. Saturation bietet drei Drive-Settings. Warble hat sieben Stufen von emulierten Gleichlaufschwankungen, während LoFi sieben Varianten von immer schlechter werdender Qualität erzeugt. Brake stoppt das „Tape“ und Stutter besitzt acht unterschiedliche, rhythmische Wiederholungen eines kurzen Ausschnittes.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Effekte lassen sich über einen Mix-Regler anteilig hinzumischen, womit sich z.B. in Kombination mit Warble auch Flanger-ähnliche Effekte erzielen lassen. Für noch mehr LoFi kann Noise stufenlos hinzugemischt werden.

AIR Music Tech Fly Tape II kann mit der Akai’s MPC Desktop Software (ab Version 2.15.1), Akai MPC und Force (ab Version 3.5) sowie als Plug-in (VST, VST3, AU) für macOS und Windows genutzt werden.

Zur Einführung kostet das Plug-in 24,99 US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 49,99 US-Dollar.