AIR Music Tech FX Collection 2, Plug-in-Bundle für die DAW

Nicht nur der französische Hersteller Arturia bietet mit seiner FX Collection eine Sammlung unterschiedlichster Plug-ins für den DAW-Einsatz an. Denn mit der AIR Music Tech FX Collection 2 bringt nun auch der zum InMusic-Konzern gehörende Software-Hersteller seine zweite FX Collection auf den Markt. Was ist in der FX Collection 2 enthalten?

Die Plug-in-Sammlung aus dem Hause AIR Music Tech deckt so ziemlich alle Gebiete der Musikproduktion ab. Von den ersten Aufnahmen bis hin zum Mastering bietet die FX Collection 2 insgesamt 40 Plug-ins und eignet sich laut Hersteller für alle erdenklichen musikalischen Genres, darunter Rock, Hip-Hop, Pop und EDM. Wichtige Tools wie Amp-Simulatoren für klassische Gitarrensounds und Half-Speed für moderne Downtempo-Effekte sind beispielsweise enthalten.

Hier die Auflistung aller 40 Plug-ins:

AIR Amp ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

AIR Channel Strip

AIR Chorus

AIR Compressor

AIR Delay Pro

AIR Delay

AIR Diff Delay

AIR Diode Clip

AIR Distortion

AIR Enhancer

AIR Ensemble

AIR Expander

AIR Filter Gate

AIR Filter

AIR Flanger

AIR Flavor

AIR Frequency Shifter

AIR Fuzz-Wah

AIR Half Speed

AIR Kill EQ

AIR Limiter

AIR Lo-Fi

AIR Maximizer

AIR Multi-Chorus

AIR Multitap Delay

AIR Noise Gate

AIR Nonlin Reverb

AIR Para EQ

AIR Phaser

AIR Pitch Shifter

AIR Pumper

AIR Reverb

AIR Spectral

AIR Spring Reverb

AIR Stereo Width

AIR Stutter

AIR Talk Box

AIR Transient

AIR Tube Drive

AIR Vintage Filter

Als Highlights stellt AIR Music Tech u. a. den AIR Channel-Strip dar, eine All-in-one-Lösung für grundlegende und erweiterte Mixing-Anforderungen. Hinzu kommen AIR Compressor, der Transient-Designer und das Gate, die die Dynamikkontrolle erleichtern sollen, während die AIR EQ-Serie eine präzise Klangformung ermöglichen soll.

Die zweite AIR Music FX Collection enthält auch Plugins wie AIR Delay Pro, das umfangreiche Delay-Features bietet, und Flavor, das Tracks mit authentischen Vinyl-Texturen anreichert.

Hier das offizielle Video zur FX Collection 2:

Die AIR Music Tech FX Collection 2 ist ab sofort im Handel erhältlich. Eine 10-tägige Demoversion stellt der Hersteller auf seiner Website bereit. Der Einführungspreis liegt bei 79,99 US-Dollar (gültig bis 06.08.2024). Danach wird die Collection 129,99 US-Dollar kosten.

Die Plug-ins sind unter macOS und Windows in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX einsetzbar.