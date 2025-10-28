AIR Music Tech Iona, Synthesizer Plug-in für MPC & DAW

SH-101 in 5 Farben

AIR Music Tech Iona bildet den berühmten monophonen Analog-Synthesizer Roland SH-101 nach. Das Plug-in ist sowohl für die Standalone-Modelle der MPC-Reihe, dem Clip-Launcher Force als auch die Software-MPC und für DAWs verfügbar.

AIR Music Tech Iona – Plug-in nach SH-101

In Synth-Pop und Dance/Techno hat die SH-101 einen echten Kultstatus. Mit der einfachen Klangstruktur und dem effektiven Sequencer hat sich der Mono-Synth eine feste Fan-Gemeinde erobert.

Iona bildet die monophone Klangerzeugung der SH-101 nach. Oszillator, Sub-OSC und Noise werden im Source Mixer zusammengeführt, mit dem kräftigen Tiefpassfilter bearbeitet und per Hüllkurvengenerator und einem synchronisierbaren und auf neun Shapes erweiterten LFO moduliert. Ja, auch das Plug-in ist nur einstimmig spielbar.

Arpeggiator und vor allem der Sequencer wurde gegenüber dem Vorbild deutlich leistungsfähiger. Das Tempo kann vom LFO oder der DAW vorgegeben werden und es gibt eine Swing-Funktion. Anstelle des Keyboards zeigt Iona den Sequencer grafisch dar. Patterns können bis zu 128 Steps haben. Darüber hinaus sind Effekt integriert. Mit Bit Crusher, Lo-Fi, Delay, Spacious Reverb und EQ lässt sich das Sound auffrischen.

Das GUI lässt sich in fünf Farben darstellen. Neben den drei originalen Farbtönen Rot, Blau und Grau stehen auch Weiß und Gelb zur Wahl.

AIR Music Tech Iona ist in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX (Windows, macOS) sowie für die MPC-Modelle und Force mit dem OS 3.6 verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 59,- Euro, danach 149,- Euro. Eine Demoversion steht zur Verfügung.