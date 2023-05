AIR Music Tech Jura, Plug-In für DAW, Akai MPC & Force

Juno-Emulation in der MPC

AIR Music Tech Jura ist ein neues Plug-in für die Akai MPC-Serie und Force, das die analogen Synthesizer Roland Juno-60/106 emuliert. Quasi passend dazu wurde heute die Akai MPC One+ vorgestellt.

Jura orientiert sich einerseits am Vorbild, bietet aber andererseits auch ein paar sinnvolle Erweiterungen. Dafür gibt es eine originalen und einen modernen Modus mit jeweils eigenem Panel. Grundsätzlich hat der Synthesizer einen DCO, einen Suboszillator, Noise Generator, ein modulierbares Tiefpassfilter, ein statisches Hochpassfilter, einen VCA, einen LFO, eine Hüllkurve und natürlich den legendären Chorus-Effekt.

Als Erweiterung gibt es im Modern-Modus folgende Features. Beim Noise stehen zwei unterschiedliche Typen zur Wahl. In der Filtersektion gibt es Saturation und Drive, die beide regelbar sind. Mit einer zweiten Hüllkurve ist es möglich VCF und VCA separat zu steuern und der LFO bietet eine Auswahl von acht Shapes, inklusive zwei Mal Random sowie eine Fade In- und eine ReSync-Funktion. Beim Chorus wurde eine Mix-Funktion hinzugefügt.

Außerdem besitzt das Plug-in eine Effekt-Sektion mit einem synchronisierbaren Delay mit Hochpassfilter und Stereo-Width, einem Reverb mit Octave-Shift, Damping und Hi/Lo-Cut-Reglern sowie einem 3-Band Equalizer.

AIR Music Tech Jura ist in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX (Windows und MacOS) sowie für die Akai MPC-Serie (One, One+, Live, Live II, X, Key 61) und Force verfügbar. Das Plug-in ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 74,99 Euro.