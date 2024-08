Tiefergelegte Basslines

AIR Music Tech Sub Factory ist ein Synthesizer Plug-in, dass auf die Erzeugung von Bässen spezialisiert ist. Als Inspiration diente die bei Musikstilen wie Hip-Hop, Drum and Bass und R&B beliebte Technik, eine gesampelte Bassdrum aus der Roland TR-808 chromatisch zu spielen.

AIR Music Tech Sub Factory

Die Engine von Sub Factory arbeitet mit zwei Wavetable-Oszillatoren, die mit hunderten von Waves (classic analogue to hybrid sounds) ausgestattet sind. Jeder Wavetable besitzt 127 sogenannte Index Points für eine detaillierte Anpassung des Sounds.

Zusätzlich verfügt das Plug-in über eine Sample-basierte Engine, die mit einer Auswahl an Kicks, 808-Loops, Shots, Noise und FX Samples ausgestattet ist. Hier können Parameter wie Startpunkt, Delay, Reverse, Pitch und Tune eingestellt werden. Außerdem gibt es ein eigenes LP/BP/HP-Filter ohne Resonanz.

Die duale Wavetable-Engine und die Sample-Engine werden in einem Mixer zusammengeführt und anschließend gemeinsam mit einem resonanzfähigen Multimodefilter bearbeitet. Zur Modulation sind Hüllkurvengeneratoren und LFOs vorhanden. Zur Abrundung des Klanges sind Effekte wie Unison, Spread, Width, Ring Mod, Chorus, Drive und ein Equalizer vorhanden.

AIR Music Tech Sub Factory ist als Plug-in in den Formaten AU, VST, VST3 und AAX (macOS, Windows) sowie für die Akai MPC-Modelle One, Live, Live II, X, Key 61, One+ und Key 37 erhältlich. Zur Einführung gilt bis zum 5. September 2024 ein Preis von 39,99 US-Dollar, danach beträgt der Preis 79,99 US-Dollar. Eine 10 Tage lauffähige Demoversion kann von der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.