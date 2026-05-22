Drei Tape-Plug-ins für die DAW

Die beim InMusic-Konzern für eine Vielzahl von Software-Synthesizern und Effekt-Plug-ins zuständige Firma AIR Music Tech präsentiert ein neues Plug-in-Bundle. Die AIR Music Tech Tape Effects Collection vereint drei Plug-ins, die den Sound klassischer Bandeffekte nachbilden. Im Gegensatz zum Effektgerät „The Dirt Magnet„, über das wir kürzlich berichteten, ist hier aber natürlich alles digital nachgebildet.

AIR Music Tech Tape Effects Collection

Mit den drei Plug-ins Tape Saturator, Tape Echo und Tape Double Track möchte AIR Music Tech den Charakter, die Dynamik und das Klangverhalten klassischer Bandeffekte in eure DAW und eure MPC Standalone/Desktop-Software bringen. Neben dem vergünstigten Bundle, das alle drei Plug-ins umfasst, sind die Plug-ins auch einzeln erhältlich.

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Die drei Plug-ins umschreibt AIR Music Tech wie folgt:

Tape Saturator:

Der Tape Saturator emuliert die Eigenheiten von Analogband und sorgt für Wärme und Dichte bei Mixing- und Mastering-Anwendungen.

vier Sättigungsmodelle mit Steuerung des Bandzustands (von neuwertig bis stark gealtert)

Regler für Wow, Flutter, Dropout und Rauschen

Klangformung, automatische Gain-Kompensation und Auswahl des Clipping-Typs

Optimiert für Mixing und Mastering

Tape Echo:

Tape Echo ist eine Nachbildung des Roland RE-501 Chorus Echo und liefert klassische Bandhall-Texturen mit Multi-Head-Modi.

Vorverstärker mit den Modi „Dirty“, „Clean“ und „Warm“

BPM-Synchronisation

Chorus-Sektion

Federhall (3 Größen), Bass-/Höhen-Klangformung, Stereo-Offset und Dry/Wet-Regler

auf Wunsch mit Motor-Drift, Dropout und Bandrauschen

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Tape Double Track:

Tape Double Track bringt die Automatic-Double-Tracking-Technik (ADT) der 1960er Jahre in eure DAW und sorgt so für natürliche Breite und Bewegung

Automatisches Tracking mit zufälliger Positionierung des Tonkopfes und Varispeed-Steuerung

Shape Control (Sinus, Triangle, Random) mit Warp-Parameter

Source- und Double-Track-Kanäle mit Pan, Drive, Mute, Phase und Pegel

Jedes einzelne Plug-in ist ab sofort zum Einführungspreis von 59,- US-Dollar (regulär 99,- US-Dollar) erhältlich. Die komplette AIR Music Tech Tape Effects Collection kostet 99,- US-Dollar (regulär 299,- US-Dollar).

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Einsetzen könnt ihr die Plug-ins in allen gängigen DAWs sowie den Softwares MPC Standalone und MPC Desktop. Als Formate stehen VST, AU und AAX zur Verfügung. Eine kostenlose 10-Tage-Testversion ist unter airmusictech.com erhältlich.