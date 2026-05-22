ANZEIGE
ANZEIGE

AIR Music Tech Tape Effects Collection, DAW-Plug-ins

Drei Tape-Plug-ins für die DAW

22. Mai 2026
AIR Music Tech Tape Effects Collection

AIR Music Tech Tape Effects Collection, DAW-Plug-ins

Die beim InMusic-Konzern für eine Vielzahl von Software-Synthesizern und Effekt-Plug-ins zuständige Firma AIR Music Tech präsentiert ein neues Plug-in-Bundle. Die AIR Music Tech Tape Effects Collection vereint drei Plug-ins, die den Sound klassischer Bandeffekte nachbilden. Im Gegensatz zum Effektgerät „The Dirt Magnet„, über das wir kürzlich berichteten, ist hier aber natürlich alles digital nachgebildet.

AIR Music Tech Tape Effects Collection

Mit den drei Plug-ins Tape Saturator, Tape Echo und Tape Double Track möchte AIR Music Tech den Charakter, die Dynamik und das Klangverhalten klassischer Bandeffekte in eure DAW und eure MPC Standalone/Desktop-Software bringen. Neben dem vergünstigten Bundle, das alle drei Plug-ins umfasst, sind die Plug-ins auch einzeln erhältlich.

ANZEIGE

Die drei Plug-ins umschreibt AIR Music Tech wie folgt:

Tape Saturator:

Der Tape Saturator emuliert die Eigenheiten von Analogband und sorgt für Wärme und Dichte bei Mixing- und Mastering-Anwendungen.

  • vier Sättigungsmodelle mit Steuerung des Bandzustands (von neuwertig bis stark gealtert)
  • Regler für Wow, Flutter, Dropout und Rauschen
  • Klangformung, automatische Gain-Kompensation und Auswahl des Clipping-Typs
  • Optimiert für Mixing und Mastering

air music tech tape saturator

Tape Echo:

Tape Echo ist eine Nachbildung des Roland RE-501 Chorus Echo und liefert klassische Bandhall-Texturen mit Multi-Head-Modi.

  • Vorverstärker mit den Modi „Dirty“, „Clean“ und „Warm“
  • BPM-Synchronisation
  • Chorus-Sektion
  • Federhall (3 Größen), Bass-/Höhen-Klangformung, Stereo-Offset und Dry/Wet-Regler
  • auf Wunsch mit Motor-Drift, Dropout und Bandrauschen

air music tech tape echo

ANZEIGE

Tape Double Track:

Tape Double Track bringt die Automatic-Double-Tracking-Technik (ADT) der 1960er Jahre in eure DAW und sorgt so für natürliche Breite und Bewegung

  • Automatisches Tracking mit zufälliger Positionierung des Tonkopfes und Varispeed-Steuerung
  • Shape Control (Sinus, Triangle, Random) mit Warp-Parameter
  • Source- und Double-Track-Kanäle mit Pan, Drive, Mute, Phase und Pegel

air music tech double track

Jedes einzelne Plug-in ist ab sofort zum Einführungspreis von 59,- US-Dollar (regulär 99,- US-Dollar) erhältlich. Die komplette AIR Music Tech Tape Effects Collection kostet 99,- US-Dollar (regulär 299,- US-Dollar).

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einsetzen könnt ihr die Plug-ins in allen gängigen DAWs sowie den Softwares MPC Standalone und MPC Desktop. Als Formate stehen VST, AU und AAX zur Verfügung. Eine kostenlose 10-Tage-Testversion ist unter airmusictech.com erhältlich.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Unfiltered Audio BattleFX, kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

Unfiltered Audio BattleFX, kostenloses Multi-Effekt-Plug-in

17.05.2026 |7
Test: Dawesome Love 2, Granular-Effekt Plug-in

Test: Dawesome Love 2, Granular-Effekt Plug-in

08.05.2026 |5
Noctalune Audio NoctaTape, Effekt-Plug-in

Noctalune Audio NoctaTape, Effekt-Plug-in

01.05.2026 |2
Test: Arturia FX Collection 6, Effekt-Plug-in-Bundle

Test: Arturia FX Collection 6, Effekt-Plug-in-Bundle

23.03.2026 |10
Test: Korg Filter Ark, Effekt-Plug-in

Test: Korg Filter Ark, Effekt-Plug-in

16.03.2026 |4
Test: u-he Uhbik 2, Effekt-Plug-ins für die DAW

Test: u-he Uhbik 2, Effekt-Plug-ins für die DAW

30.01.2026 |8
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X