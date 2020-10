Akai Force 3.0.5 – Update für die Clip-Launch Workstation

Arranger, MIDI Multi, Ableton-Import

Akai veröffentlicht das Firmware-Update 3.0.5 für die Clip-basierte Workstation Force. Mit den neuen Funktionen kann man mit dem Gerät nun vollständige Arrangements realisieren und es als MIDI-Zentrale für ein ganzes Setup einsetzen.

Kernstück des Updates ist der Arranger. War Force bislang eher auf spontanes Jammen und das Skizzieren von Tracks ausgelegt, lassen sich jetzt ganze Songs dank graphischer Navigation über den Touchscreen schnell und einfach aufbauen und bearbeiten. Anschließend kann der komplette Song, inklusive der eingebundenen Clips, entweder als Stereo-Master samt Bearbeitung durch die Onboard-FX oder als separate Audiospuren exportiert werden.

Force kann über seine Anschlüsse (CV/Gate, MIDI, USB/MIDI) analoge und MIDI-gestützte Geräte ansteuern. Mit MIDI Multi können MIDI-Tracks für bis zu 32 externe Geräte via USB kontrolliert werden. MIDI-Gerätenamen lassen sich anpassen, MIDI-Tracks layern sowie Track- und Master-Einstellungen definieren.

Mit dem Update bietet Force einen verbesserten Workflow und mehr Performance-Möglichkeiten. Über Macros lassen sich mehrere Parameter gleichzeitig steuern, die Regler können dafür frei zugewiesen werden. Die 16 Level-Funktion zum dynamischen Triggern wurde erweitert und mit den Pads können Modulationen, Pitchbend und andere Funktionen in Echtzeit ausgeführt werden. Außerdem lassen sich eigene Effekt-Racks, die wiederum mit Macros gesteuert werden können, individuell zusammenstellen und separat speichern.

Force ist für Ableton Live vorkonfiguriert, einschließlich Clip-Launching, Mixer-Bedienung und Kontrolle über die Ableton Macros. Die Ableton Live Control funktioniert drahtlos über WLAN-Netzwerke per Ableton Link. Alternativ lässt sich Force auch über ein Ethernet-Kabel mit einem Computer verbinden. Zwischen Standalone-Betrieb und Live Control Modus kann nahtlos gewechselt werden, ohne dass dafür der Sequencer gestoppt werden muss. In Ableton Live erstellte Projekte können somit, zum Beispiel in Live-Setups, vollständig ohne Computer genutzt werden.

Akai Force 3.0.5 Highlights

• Arranger-Modus für komplette Song-Programmierung

• MIDI Multi für erweiterte Verbindung von Zubehör

• Makros – gelayerte Parameterzuweisungen, Effekte und Automatisierungen

• Zuweisung von Kontrollparametern an 64 Pads, Crossfader und Touch-UI

• Fortgeschrittene 16 Level für dynamisches Sample-Triggering

• Ableton Live Project Import

Das kostenlose Firmware-Update 3.0.5 steht ab sofort auf der AkaiPro-Website zum Download bereit.