Akai Force 3.2, Update für die Clip-Launch Workstation

Oh oh oh Achtung, jetz wird die Kiste wirklich heiß: Disk Streaming ist endlich da! Die anderen Updates bringen das, was die MPC One und Co auch schon bekamen.

Eine Frage:

Bedeutet dieses DiskStreaming (so wie ich mir das denke), dass a) unbegrenzt aufgenommen werden kann und b) die Limitierung auf 8 Audiotracks weg fällt?