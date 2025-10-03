Akai MPC 3.6 – alle Modelle & Force, Update & MPC Pro Pack

Major-Update & Plug-ins

Mit dem Update Akai MPC 3.6 wurde passend zur neuen Akai MPC Live III ein Firmware-Update veröffentlicht, das für die aktuelle MPC-Serie und den Clip-Launcher Force gilt. Darüber hinaus wurde das MPC Pro Pack vorgestellt.

Akai MPC 3.6 – alle Modelle und Force

Das OS 3.6 ist grundsätzlich ein kostenloses Update, jedoch gibt es einige Features, die nur mit dem kostenpflichtigen MPC Pro Pack genutzt werden können. Hier haben nur die Besitzer der MPC Live III einen Vorteil, denn für sie ist das Pro Pack umsonst.

Das umfangreiche Update umfasst Funktionen wie eine Anpassung der Time Signature auf Project-Ebene, eine Drum Artculation Engine, mit der z. B. Flams, dynamische Drum-Phrasen u. ä. einzelnen Pads zugewiesen werden können, eine 32-Cell Modulation Matrix und ein Layer Play Offset-Parameter, etwa zur Steuerung von Loop- oder Start-Punkten eines Samples.

Weiterhin gibt es eine Crossfade-Option zwischen Layern in Drum- und Keygroup-Tracks, die manuell oder mit Modulationsquellen (LFO, Envelope, CC) gesteuert werden kann.

Die neue Note Counter Modulation ermöglicht eine schrittweise bzw. eine sogenannte Treppen-Modulation.

Auch auf der MIDI-Seite wurden neue Funktionen eingeführt. So lassen sich nun mit den einzelnen Pads spezifische MIDI-Notennummern senden, um damit externe Geräte gezielt antriggern zu können.

Durch das Per-Event MIDI Channel Recording können eingehende MIDI-Daten ihren ursprünglichen MIDI-Kanal im Sequencer beibehalten. Ein Listen-Editor zeigt dafür den Kanal jedes aufgenommenen MIDI-Events an. Mit Input Channel Selction verfügt jede Spur ein Input-Filter.

Akai MPC Pro Pack

Das Pro Pack erweitert die MPC mit zusätzlichen Features und Plug-ins. Mit dem MPC Clip Launching kommt ein echtes Performance-Feature hinzu, das auch einen nahtlosen Import von Ableton Live beinhaltet. Für ein hochwertigeres Time-Stretching und Pitch Change wurde der Super Warp-Algorithmus eingeführt.

Durch zusätzliche Steuerfunktionen kann die Integration von MPC und CV-Equpiment wie z. B. Modularsysteme flexibler gestaltet werden. Außerdem gibt es zusätzliche Modultoren wie LFO und Envelope Follower via Q-Link.

Darüber hinaus gehören die Plug-ins AIR Fabric Select, AIR Visual EQ4, AIR Reverb Pro und AIR Utility zum Pro Pack.

Das Update Akai MPC 3.6 und Force 3.6 ist ab sofort verfügbar. Das MPC Pro Pack wird zu einem Einführungspreis von 99,- US-Dollar angeboten. Danach kostet es 199,- US-Dollar. Für Besitzer der MPC Live III ist es kostenlos.