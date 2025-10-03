Akai MPC 3.6 – alle Modelle & Force, Update & MPC Pro Pack

Major-Update & Plug-ins
Mit dem Update Akai MPC 3.6 wurde passend zur neuen Akai MPC Live III ein Firmware-Update veröffentlicht, das für die aktuelle MPC-Serie und den Clip-Launcher Force gilt. Darüber hinaus wurde das MPC Pro Pack vorgestellt.
Akai MPC 3.6 – alle Modelle und Force
Das OS 3.6 ist grundsätzlich ein kostenloses Update, jedoch gibt es einige Features, die nur mit dem kostenpflichtigen MPC Pro Pack genutzt werden können. Hier haben nur die Besitzer der MPC Live III einen Vorteil, denn für sie ist das Pro Pack umsonst.
Das umfangreiche Update umfasst Funktionen wie eine Anpassung der Time Signature auf Project-Ebene, eine Drum Artculation Engine, mit der z. B. Flams, dynamische Drum-Phrasen u. ä. einzelnen Pads zugewiesen werden können, eine 32-Cell Modulation Matrix und ein Layer Play Offset-Parameter, etwa zur Steuerung von Loop- oder Start-Punkten eines Samples.
Weiterhin gibt es eine Crossfade-Option zwischen Layern in Drum- und Keygroup-Tracks, die manuell oder mit Modulationsquellen (LFO, Envelope, CC) gesteuert werden kann.
Die neue Note Counter Modulation ermöglicht eine schrittweise bzw. eine sogenannte Treppen-Modulation.
Auch auf der MIDI-Seite wurden neue Funktionen eingeführt. So lassen sich nun mit den einzelnen Pads spezifische MIDI-Notennummern senden, um damit externe Geräte gezielt antriggern zu können.
Durch das Per-Event MIDI Channel Recording können eingehende MIDI-Daten ihren ursprünglichen MIDI-Kanal im Sequencer beibehalten. Ein Listen-Editor zeigt dafür den Kanal jedes aufgenommenen MIDI-Events an. Mit Input Channel Selction verfügt jede Spur ein Input-Filter.
Akai MPC Pro Pack
Das Pro Pack erweitert die MPC mit zusätzlichen Features und Plug-ins. Mit dem MPC Clip Launching kommt ein echtes Performance-Feature hinzu, das auch einen nahtlosen Import von Ableton Live beinhaltet. Für ein hochwertigeres Time-Stretching und Pitch Change wurde der Super Warp-Algorithmus eingeführt.
Durch zusätzliche Steuerfunktionen kann die Integration von MPC und CV-Equpiment wie z. B. Modularsysteme flexibler gestaltet werden. Außerdem gibt es zusätzliche Modultoren wie LFO und Envelope Follower via Q-Link.
Darüber hinaus gehören die Plug-ins AIR Fabric Select, AIR Visual EQ4, AIR Reverb Pro und AIR Utility zum Pro Pack.
Das Update Akai MPC 3.6 und Force 3.6 ist ab sofort verfügbar. Das MPC Pro Pack wird zu einem Einführungspreis von 99,- US-Dollar angeboten. Danach kostet es 199,- US-Dollar. Für Besitzer der MPC Live III ist es kostenlos.
Für mich sehen die Videos der neuen MPC Live III sehr vielversprechend aus. Finde ich sehr spannend. Das neue Update hat auch schon den Weg auf meine MPC One gefunden. Die wirklich spannenden Sachen sind allerdings im Pro Pack zu finden, und da bin ich ein wenig enttäuscht. Im Rahmen des Updates wäre das genial gewesen. Wegen mir einen kleinen Obelus für die neuen Plug-Ins. Aber 199€ (oder 99€ im Sale) finde ich schon sportlich. Da bekommen andere DAWs auch dicke Updates mit neuen Effekten, Instrumenten, etc. für Umme. Schade, zumal endlich mal ein guter Reverb dabei ist, und mit Clips spielen darf ich auch nur mit dem Pro Pack.
Ich fand die 99€ für das Pro Update voll ok. Möchte keins der Features mehr missen in meiner MPC Live 2.
@hardberg Klingt gut! Sag mal, wo hast Du das denn gefunden? Im Store kann ich das nicht finden.
@Tom Herwig Folge dem Link am Ende des Artikels.
@hardberg Hab´s gefunden. 😂. Ich hatte verzweifelt im Store gesucht.
Also die Clip-Funktion und der Reverb wären schon seeeeehr reizvoll….hmmmm.
Ich frage mich manchmal, was die AKAI Entwickler den ganzen Tag machen.
Von MPC 3.5 Desktop Beta auf 3.6 Beta. Und es funktioniert immer noch nur die Hälfe. Bei der MPC 3.6 Firmware sind die gleichen Bugs wie in 3.5 nur noch mehr Features. Aber schön, daß es nach 1 Jahr wieder Taktarten gibt.
Die 99 eur für das Pro Pack finde ich leicht happig. Der Visual EQ ist sehr nützlich, aber der Analyser ist auch buggy und zeigt nur Quatsch an. Außerdem gibt es Aliase in dem Höhen. Also an Nyquist hat da wohl keiner von den Entwicklern gedacht. Der neue Timestrech Algorithymus und der Cliplauncher sind ziemlich gut. Allerdings kann man Audioclips nur Stand Alone knackfrei abspielen. Wenn man von Midi Clock synct, knacksen alle Audioclips.
Also wie immer, alles nur halb fertig.
Sehr gut das Akai nicht nur neue Sachen verkaufen möchte, sondern auch das bestehende OS kostenlos weiter pflegt.
Besonders Time Signature ist lange nicht implementiert worden.
Da werd ich gleich mal meine X anwerfen und updaten
@EinGuter Time Signature ging in Version 2 wunderbar pro Sequence. Wieso jetzt „was anderes als Humpfda, Humpfda“ auf Projektebene ein Fortschritt sein soll erschließt sich mir nicht…