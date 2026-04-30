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AKAI MPC 3.8 Firmware

Firmware 3.8 für alle MPCs

30. April 2026
akai mpc 3.8

AKAI MPC 3.8 Firmware

Bei AKAI geht es aktuell Schlag auf Schlag. Nachdem kürzlich die MPC Sample vorgestellt wurde, ist ab heute die neue Firmware MPC 3.8 erhältlich.

AKAI MPC 3.8 Update

Die neue Firmware AKAI MPC 3.8 ist zunächst auf die eingangs erwähnte MPC Sample abgestimmt und ermöglicht es, Projekte, die ihr auf der MPC Sample erstellt habt, direkt in andere MPCs zu laden (Standalone und Desktop). Ebenfalls ist es möglich, Spuren von einer MPC auf die MPC Sample zu exportieren. Die Austauschbarkeit innerhalb des AKAI MPC-Ökosystems wird durch AKAI MPC 3.8 also deutlich komfortabler gemacht und erweitert.

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akai mpc sample

Das alles klingt zunächst nach einem reinen MPC Sample Update, aber auch für die restlichen MPCs gibt es eine schöne Neuerung, denn die Effekte der MPC Sample findet ihr nun auch in allen anderen MPCs.

Entsprechend ist das kostenlose AKAI MPC 3.8 Firmware-Update für das komplette Lineup der MPCs, also MPC X, Live, One, Key-Serie, Force und die Desktop-Version verfügbar. Alle weiteren Informationen zur Firmware 3.8 findet ihr hier.

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Im folgenden Video könnt ihr euch die neuen Funktionen und Neuerungen noch einmal in Ruhe anschauen:

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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