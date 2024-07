Public Beta in Kürze verfügbar

Akai MPC 3 ist ein umfangreiches Update für die aktuelle MPC Hardware-Reihe. Neue Features und zahlreiche Verbesserungen sollen die Arbeit mit der Sampling-Groovebox noch einmal deutlich beschleunigen und intuitiver gestalten.

Akai MPC 3, großes Firmware-Update

Das Interface des Main Mode wurde komplett neu gestaltet. Es gibt einen schnellen Zugriff auf alle Key Features. So lassen sich z.B. die Track Types über den Touchscreen umschalten und per Double-Tap direkt in den Track Editor wechseln. Ebenso gelangt man via Arrangement Tap zur überarbeiteten Piano Roll-Ansicht.

Ähnlich kann mit Audio- und Instruments-Tracks verfahren werden. Das Anlegen von neuen Tracks wird durch eine neue Navigation und eine Dupilcate-Funktion vereinfacht.

Das Aufnehmen von Samples kann direkt einen bestimmten Pad zugewiesen werden, wobei jetzt bis zu acht Sample Layer pro Pad möglich sind. Dabei wurde, wie auch in anderen Menüs, die graphischen Darstellungen verbessert. Dazu kommt der neue Chop-Modus „Slice Motion“, mit dem u.a. die Slices per Zufall ausgewählt und abgespielt werden.

Ein großer Punkt ist der XL Channel Strip, mit dem Effekt-Plug-ins pro Insert-Kanal bzw. pro Pad zugewiesen und in einer Kette angeordnet bzw. umgestellt werden können. Ebenso lassen sich Send- und Return-Kanäle zuweisen.

Mit dem linear arbeitenden Arranger können nun Audio- und MIDI-Spuren wie in einer DAW gehandhabt werden. Die farbcodierten Tracks sind auf einer Timeline angeordnet, wo mit einem „Playhead“ navigiert werden kann. Über die Q-Link-Regler kann in die Darstellung horizontal und vertikal hinein gezoomt, Marker und Loop-Punkte gesetzt werden. Weitere Tools stehen für die Editierung bereit.

Weitere Punkte der neuen Firmware sind die mehrfarbigen Mixer für Tracks und Pads, die mehrfarbige Darstellung des Drum Grid, der sogenannte One to One Track-Workflow, Disk Streaming für lange Audio-Files um auch komplexe Arrangement schnell einsatzbereit zu haben, Advanced Automation mit den Q-Links, die als Macro-Regler (inkl. MIDI Learn) fungieren können, Unterstützung der MPC Stems, Legacy Project Importing und „much more“.

Akai MPC 3 ist kann mit den Modellen Live, Live II, One, One+, X, X SE, Key 37 und Key 61 genutzt werden. Um die Public Beta-Version ausprobieren zu können, kann man sich in eine Email-Liste eintragen und wird bei Verfügbarkeit benachrichtigt.

Die neuen Features werden in einem ausführlichem Video einzeln vorgestellt: