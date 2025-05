VST3-Support, Slice-Funktion für Pads und mehr

Wie AKAI im Februar bereits angekündigt hat, geht die AKAI MPC Desktop 3.5 Software ab sofort in die Public Beta Phase. Die AKAI Entwickler haben der Software einige neue, sehr interessante Features spendiert.

AKAI MPC Desktop 3.5 Beta

In den letzten Wochen und Monaten gab es für AKAI MPC-Nutzer etliche erfreuliche Momente. Zum einen brachte AKAI die Stem-Funktion auf den Markt, kurz danach folgte Version 3 der MPC Desktop Software. Wie eingangs erwähnte, stellte AKAI Anfang des Jahres die Roadmap für die nächsten Monate vor, die einige Updates in Aussicht stellte. Nun geht AKAI MPC Desktop 3.5 in die Beta Phase. Die Software wird von den folgenden AKAI Hardware-Geräten unterstützt: MPC Key 37, MPC One+, MPC X Special Edition, MPC Key 61, MPC One, MPC Live II, MPC X, MPC Live und MPC Studio II.

Wie immer gilt: es handelt sich hierbei um eine fast finale Version, bei der der eine oder andere Fehler/Bug vorkommen kann. Wer den offiziellen Release der Software nicht abwarten kann, erhält die Beta Version 3.5 auf der AKAI Website.

Schon lange erwartet und jetzt endlich umgesetzt: AKAI spendiert der Desktop-Software 3.5 einen VST3-Support. Damit lassen sich mit der Software nun alle entsprechenden Plug-ins nutzen, was das Einsatzgebiet von AKAI MPC deutlich erweitert.

Ein weiteres Highlight ist die Advanced Keygroup Synthesis Engine. Die Multi-Sample-Synthese wurde von den AKAI Entwicklern überarbeitet und erweitert, so dass Nutzer nun deutlich tiefer in die Klangsynthese einsteigen können. Zur erweiterten Ausstattung gehören eine neue Filtersektion, mehr LFOs und verbesserte Hüllkurven.

Eine weitere Änderung betrifft Tracks und Programme, die AKAI in der Version 3.5 nun in einen Container zusammenfasst und vereinheitlicht.

Drum-Tracks dürfen ab sofort bis zu acht Velocity-Layer enthalten und können dazu mit einer Slice Motion Funktion bearbeitet/genutzt werden. Weist man einem Pad ein Sample zu, wird dieses hiermit in in mehrere Slices unterteilt und bei jedem Spielen des Pads erklingt ein anderer Slice.

Die komplette Übersicht zu den Neuheiten in AKAI MPC Desktop 3.5 findet ihr hier. In den Release Notes finden sich dazu auch Informationen zu weiteren, noch nicht implementierten, Features:

Q-Link Setup

Arranger View (GUI replacement for Track View)

Time Signature Support

Various GUI Enhancements

Im Übrigen wird AKAI MPC Desktop 3.5 parallel zu einer bestehen MPC Software installiert, so dass man bis zum finalen Release beide Versionen nutzen kann.

Hier das offizielle Video zu AKAI MPC Desktop 3.5 Beta: