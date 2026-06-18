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Akai MPC Key 37 G2, Sampling-Keyboard

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Neuer Prozessor & Retro-Look

18. Juni 2026

Akai MPC Key 37 G2 Sampling Keyboard am

Die Akai MPC Key 37 G2 löst das bisherige Modell ab. Das Sampling-Keyboard ist auf der technischen Seite mit der ebenfalls heute vorgestellten MPC One G2 identisch. Auch hier wurde ein neuer 8-Kern-Prozessor eingesetzt, der eine 4-fache Processing Performance gewährleisten soll. Die Erweiterungen auf 4 GB RAM und 64 GB internen Speicherplatz sind auch hier die wichtigsten Neuerungen.

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Akai MPC Key 37 G2
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Akai MPC Key 37 G2 – neuer Prozessor, mehr Speicher

Die verbesserten Leistungsdaten der neuen MPC-Generation ermöglichen es, größere Projekte mit dem Keyboard zu realisieren. Bis zu 32 Plug-in-Instrumente und 16 Stereo-Audiospuren lassen in der MPC Key 37 G2 sich gleichzeitig betreiben. Außerdem haben sich die Ladezeiten deutlich verkürzt und es können mehr Projekte intern gespeichert werden, sodass man weniger auf externe Speichermedien zurückgreifen muss.

Das Keyboard ist mit dem OS MPC3.9 ausgestattet. Das jüngste Update der Firmware beinhaltet einen linearen Arranger, einen erweiterten Arrangement-Workflow, eine integrierte Synthese-Engine mit eigenem Oszillator und eine tiefere DAW-Interaktion als bisher. Es gibt einen Ableton Live Control Mode und Import/Export für Ableton-Projekte.

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Ansonsten bleibt die MPC Key ihrem DAWless-Konzept treu, indem sie eine Vielzahl an Features bietet, die vor allem für Beatmaker interessant sind: Drum-Pattern-Eingabe über die MPC-Pads, ein 37-Tasten-Keyboard mit Aftertouch sowie Pitch- und Mod-Wheel zum Einspielen von Basslines, Melodien und Chords, bequeme Chop-Funktion für Samples, Layering von Plug-in-Instrumenten. Die Bedienung erfolgt über eine farbiges 7″-Multitouch-Display, vier berührungsempfindliche Q-Link-Regler und dedizierten Menütasten.

Über USB-C ist ein 24×24 Multichannel-Streaming und die auf 32 Kanäle erweiterte MIDI-Übertragung sowie die Host- und Device-Unterstützung mit nur einem Kabel möglich. Außerdem kann über USB direkt von Smartphones, Tablets und anderen externen Geräten gesampelt werden.
Weiterhin verfügt das Gerät über einen USC-A-Port, einen Slot für SD-Cards, MIDI-I/O mit DIN-Buchsen, vier CV/Gate-Buchsen (Stereo TRS 3,5 mm). Darüber hinaus ist Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz, 802.11ac) und Bluetooth 5 integriert.

Akai MPC Key 37 G2 Sampling Keyboard slant

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Mit dem optional erhältliche Pro Pack lassen sich die Funktionen Pro Stems Algorithm, Super Warp Time-Stretch, Clip Matrix und weitere Pro-Plug-in-Effekte freischalten.

Im Gegensatz zur MPC Live III und MPC XL ist die Bedienoberfläche und Gerätegröße der MPC Key 37 G2 im Vergleich zum Vorgängermodell gleich geblieben. Nur die Farbe hat sich geändert.

Akai MPC Key 37 G2 – Plug-ins

Ab Werk sind 13 Plug-in-Instrumente installiert; NI Analog Dreams MPC Edition (free, included at launch), Bassline, Electric, Fabric Select, Hype, Mellotron, Odyssey, Solina, Tubesynth, Drumsynth, OPX-4, Jura und Sub Factory.

Dazu kommen sechs Expansion Packs, die auch auf Keyboardsounds ausgerichtet sind: Acoustic Tools, Classic Drum Machines, Apollo Retro Kits, Marco Polo Lo-Fi Boom, Gemini Future Classic Synths und Oion Future Classic Workstations.

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Die Akai MPC Key 37 G2 ist ab sofort verfügbar.

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Über den Autor
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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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