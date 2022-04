Akai MPC Key 61, Groove-Sampler als Keyboard

Die Frage ist natürlich, was läßt sich damit anstellen? Für eine Bassline würden weniger Tasten reichen. Aber vielleicht ist es ein vollwertiger (MPC-) Synthesizer bzw. eine art Workstation, dann wäre es sicherlich angemessen. Denke hier z.B. an eine große Menge an Sounds für Lead,-und Flächenteppiche. Einen hochwertigen Eindruck macht es auf jeden Fall laut den Bildern. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Zielgruppe sollte ein Grundwissen für Töne haben. Sonst wird’s schwierig meiner Ansicht nach etwas zu kreieren. Aber es macht total Sinn! Der Trend geht aktuell Richtung flächenbetonten House und HipHop. Top!