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Akai MPC Live III Retro, Sampling-Groovebox

MPC im Old School-Look

28. Mai 2026

Akai MPC Live III Retro am

Die Akai MPC Live III Retro will mit ihrer Farbgebung die Fans der klassischen MPCs unter den Beatmakern ansprechen. Wem das bisherige dunkle Outfit nicht zusagte, hat jetzt eine optische Option. Ansonsten ist alles gleich geblieben.

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Akai MPC Live III Retro
1.599 € Thomann

Akai MPC Live III Retro

Ob mit dem Retro-Design die Boom-Bap-Beats gleich mehr nach den 90ern klingen werden? Der Look ist jedenfalls eine Reminiszenz an die Modelle dieser Ära, sprich MPC60, MPC3000, MPC2000.

Aber das Innenleben der MPC Live III (mit oder ohne Retro) hat natürlich nicht mehr viel mit den altehrwürdigen Sampling-Maschinen gemein: Gen 2 8-Core-Prozessor, 8 GB RAM, 128 interner Speicherplatz und das MPC3 OS öffnen dem User ganz andere Dimensionen für das Beatmaking ohne DAW.

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Es lassen sich bis zu 32 Plug-in und 16 Audiotracks parallel in der MPC Live III nutzen. Dazu kommen Features wie die Clip-Matrix, ein Sequencer mit 16 Step-Tasten, „Super Timestretch“, Stem Separation usw. Für eine verbesserte Spielbarkeit besitzt dieses Modell die MPCe-Pads, mit denen sich mehrere Sounds pro Pad triggern lassen oder Parameter wie mit einem XY-Pad gesteuert werden können.

Die MPC Live III ist mit einem internen Speaker, einem Mikrophon sowie einem aufladbaren Akku ausgestattet, damit man sie überall und unabhängig von einem Rechner oder einer Audioanlage nutzen kann.

Akai MPC Live III Retro slant

Zum Lieferumfang gehört das MPC3 Pro Pack, mit dem vier zusätzliche Plug-ins auf der Maschine installiert werden können: AIR Reverb Pro, AIR Visual EQ4, AIR Fabric Select und AIR Utility. Das aktuelle OS bietet darüber hinaus einen Import von Ableton Live Sets, einen Ableton Control Modus via USB sowie erweiterte CV-Optionen, inkl. Q-Link Envelope Follower

Unseren Testbericht zum Standardmodell der MPC Live III könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Die Akai MPC Live III Retro ist ab sofort verfügbar. Der Preis beträgt 1.599,- Euro.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    MPC-User

    Schaut schick aus. Ich erwarte von Akai eigentlich einen Nachfolger der MPC One +
    Die ja nicht mehr gelistet ist.
    Preislich zwischen MPC Sample und Live 3
    Ok da gibts noch die MPC Keys.
    Denke aber dass das nur noch Restbestände sind.

    2. Mehr anzeigen
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