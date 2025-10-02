Akai MPC Live III, Sampling-Groovebox

4x CPU-Power, neue Pads & viel mehr

Mit der Akai MPC Live III präsentiert Akai das leistungsfähigste Music Production Center, das es bislang gab. Die MPC Live II war ein großer Erfolg für Akai, sodass man sich entschloss, auf dieser Basis das Konzept weiterzuentwickeln und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Akai MPC Live III – mehr Power & neue Pads

Das neue Modell hat sowohl äußerlich als auch im Inneren ordentlich zugelegt. Was sofort ins Auge springt, sind die vielen zusätzlichen Taster auf der Oberseite. Damit lassen sich sowohl Funktion direkt anwählen als auch Beats im Lauflicht-Stil programmieren. Eine Premiere bei Akai.

Auch die 16 Pads wurden erneuert (sie heißen nun MPCe Pads) und verfügen über eine 3D-Sensing Technologie, die deutlich besser als eine Aftertouch-Funktion reagieren soll und zusätzlich eine X/Y-Steuerung bietet. Damit sind u. a. ein nahtloses Überblenden von Samples und eine dynamische Note-Repeats-Funktion möglich. Außerdem ist ein Touch-Strip zur Steuerung von Parametern als Ergänzung zu den Q-Link-Reglern hinzugekommen.

In der Sektion mit den internen Lautsprechern befindet sich nun ein Kondensatormikrofon, mit dem man Vocals und Field-Recordings direkt in der MPC aufzeichnen kann.

Eine neue Performance-Clip-Matrix ermöglicht die Erzeugung von Loops in Echtzeit, sodass sich Ideen für Beats und Melodien durch Einspielen via MIDI oder über den Touch-Screen erstellen lassen. Dabei lassen sich Loops in unterschiedlichen Längen in einem Clip-Launcher kombinieren, ohne dass der Workflow unterbrochen werden muss.

Die MPC Live III verfügt über einen neuen 8-Kern-Prozessor (4-fache Leistung gegenüber der MPC Live II) mit 8 GB RAM und arbeitet mit dem MPC3 Operation System. Es können bis zu 32 Plug-ins und 16 Audio-Tracks gleichzeitig betrieben werden. Die Qualität der STEM-Separation und der Super Timestretch-Algorithmus soll nun der MPC3-Software entsprechen.

Das Gerät besitzt Stereo XLR/TRS-Kombibuchsen als Audioeingang, sechs Line-Ausgänge, MIDI- und CV-I/O, USB-C (Audio/MIDI) und einen Phono-Eingang. Weiterhin sind Wi-Fi und Bluetooth für die drahtlose Verbindung vorhanden und ein aufladbarer Akku integriert.

Zum Lieferumfang gehört das MPC3 Pro Pack bestehend aus den Plug-ins AIR Reverb Pro, AIR Visual EQ4, AIR Fabric Select und AIR Utility.

Akai MPC Live III ist ab sofort verfügbar und kostet 1.599,- Euro.