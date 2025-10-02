Akai MPC Live III, Sampling-Groovebox

4x CPU-Power, neue Pads & viel mehr
Mit der Akai MPC Live III präsentiert Akai das leistungsfähigste Music Production Center, das es bislang gab. Die MPC Live II war ein großer Erfolg für Akai, sodass man sich entschloss, auf dieser Basis das Konzept weiterzuentwickeln und die Leistungsfähigkeit zu steigern.
Akai MPC Live III – mehr Power & neue Pads
Das neue Modell hat sowohl äußerlich als auch im Inneren ordentlich zugelegt. Was sofort ins Auge springt, sind die vielen zusätzlichen Taster auf der Oberseite. Damit lassen sich sowohl Funktion direkt anwählen als auch Beats im Lauflicht-Stil programmieren. Eine Premiere bei Akai.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Auch die 16 Pads wurden erneuert (sie heißen nun MPCe Pads) und verfügen über eine 3D-Sensing Technologie, die deutlich besser als eine Aftertouch-Funktion reagieren soll und zusätzlich eine X/Y-Steuerung bietet. Damit sind u. a. ein nahtloses Überblenden von Samples und eine dynamische Note-Repeats-Funktion möglich. Außerdem ist ein Touch-Strip zur Steuerung von Parametern als Ergänzung zu den Q-Link-Reglern hinzugekommen.
In der Sektion mit den internen Lautsprechern befindet sich nun ein Kondensatormikrofon, mit dem man Vocals und Field-Recordings direkt in der MPC aufzeichnen kann.
Eine neue Performance-Clip-Matrix ermöglicht die Erzeugung von Loops in Echtzeit, sodass sich Ideen für Beats und Melodien durch Einspielen via MIDI oder über den Touch-Screen erstellen lassen. Dabei lassen sich Loops in unterschiedlichen Längen in einem Clip-Launcher kombinieren, ohne dass der Workflow unterbrochen werden muss.
Die MPC Live III verfügt über einen neuen 8-Kern-Prozessor (4-fache Leistung gegenüber der MPC Live II) mit 8 GB RAM und arbeitet mit dem MPC3 Operation System. Es können bis zu 32 Plug-ins und 16 Audio-Tracks gleichzeitig betrieben werden. Die Qualität der STEM-Separation und der Super Timestretch-Algorithmus soll nun der MPC3-Software entsprechen.
Das Gerät besitzt Stereo XLR/TRS-Kombibuchsen als Audioeingang, sechs Line-Ausgänge, MIDI- und CV-I/O, USB-C (Audio/MIDI) und einen Phono-Eingang. Weiterhin sind Wi-Fi und Bluetooth für die drahtlose Verbindung vorhanden und ein aufladbarer Akku integriert.
Zum Lieferumfang gehört das MPC3 Pro Pack bestehend aus den Plug-ins AIR Reverb Pro, AIR Visual EQ4, AIR Fabric Select und AIR Utility.
Akai MPC Live III ist ab sofort verfügbar und kostet 1.599,- Euro.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Halo, wille maine Force kaufe?
@HOLODECK Sven Was leze prais
@Kazimoto 300 letzte Preis ok?
@martin stimming Mach isch Deal mit Dir, hast Paypall?
@Kazimoto hehe.
dachte das gibt’s nur hier in Österreich 😃
interessantes gerät. aber das breitformat ist nicht meins. die one plus finde ich viel schöner und preislich viele attraktiver.
aber Lauflichtprogrammierung ist gut 😃
hab im märz die Key 37 gekauft.
bereue ich aber nicht.
die Tasten sind sehr gut und mit after Touch.
glaub nicht das mir der RAM ausgehen wird.😃
@HOLODECK Sven Kaufe force schnell. Preis gut 300 Złoty?
Danke 🤩
@Rekardo Rivalo Deal! Machs Du Paypal best Freund? Ehrenmann86@gmail.com
mache letzte Preis! JETZT!
ständig neue kisten die nur die vorgänger extrem entwerten.
und das obwohl jeder computer 100x mehr kann als so ein gerät. gerade was sampling angeht…
aber scheinbar finden sich immer noch leute mit zuviel geld und zu wenig hirn.
@Nicole Das hat nichts mit viel Geld zu tun sondern damit wie man arbeitet.
Wenn du mit nem Computer zu Frieden bist beim Musikmachen dann schätze dich als glücklich aber werfe anderen nicht vor sie hätten viel Geld oder wenig Hirn.
@Nicole Tatsächlich kannst du die Arbeit am Computer nicht mit der am MPC vergleichen.
Sind völlig verschiedene Konzepte.
So wie verschiedene Meinungen sollte man auch verschiedene Arbeitsweisen und Vorlieben akzeptieren, besser noch: respektieren
@Nicole dann ist das ja genau das gerät für dich.
@dilux Wenn ich Sven Blau zitieren darf: „Der war böse, aber gut! :D“
@Nicole na ja. die Firmen wollen Geld verdienen.
müssen halt immer wieder neues rausbringen.
außerdem sind ja Grad bei der mpc die älteren (schwarz/weiss Display) mehr wert.
man muss ja nicht mitmachen.
ich hab die Key 37 und werde mir keine andere kaufen.
ist für mich sehr angenehm mit Tasten.
@Nicole Mit diesem Kommentar hast du deine Gehirnleistung aber auch beeindruckend zur Schau gestellt.
@Kobi Kobsen auch wenn dus natürlich nicht ernst meinst, jeder der lesen kann und nich so ein woke or was gehirnleistung angeht broke bro ist wie du wird schnell merken, dass nur die mit weniger denkleistung ständig diese kisten in v1 v2 v3 etc kaufen :) 😁
@Nicole Wie ein verrückter auf V1 zu stürzten kann aber auch fatal sein 😂
Lieber mit Besonnenheit auf V2 oder V3 warten … Dann sind die Kinderkrankheiten meist auch schon versorgt 😉
@Nicole Ich geb dir zum Teil recht aber im Computer tobt ebenfalls ein Überfrachtungskampf. Die Welt ist wie im Dauerrausch. Immer mehr Informationsdichte auf den gleichen oder gar kleineren Raum. Egal ob auf dem 15 Zoll Bildschirm oder 48er Skiff.
@Nicole und eine Flasche Äthanol knallt zwanzigmal mehr, als ein Bier – ich versteh auch nicht, warum es noch Leute gibt, die Bier trinken 😎
Wie kommt man auf die 4-fache Prozessorleistung?
Die Anzahl an Cores wurde ja nur verdoppelt
@EinGuter Ich nehm an wegen 32 statt 8 Audio/Plugin Tracks
@HOLODECK Sven Naja… das Mehring schon mal besser als das am vierfachen RAM aufzuhängen.
Wobei natürlich die vierfachen Spuren nicht auf eine vierfache CPU Leistung umgerechnet werden können.
Wäre aber toll wenn Akai auf ein neues CPU Design wechseln würde
@EinGuter AKAI hat ein neue CPU Generation integriert, ARM Basis. 8 Kerne anstatt 4. Im Video von Loopop sieht man auch das die Kiste viel schneller reagiert als die alten Geräte, ist snapp’iger. 8 GB Ram sind auch ganz nice.
Die CPU wird sicherlich aus einer neueren Generation sein und somit mehr Power haben als alle anderen Akai Geräte vorher.
Bin hooked und hab mir mal eine bei Thomann bestellt.
Die neuen Pads sind geil. Das war das erste was mich geflasht hab. coole Features wie 16 steps auch. schöne Features… Bitte ne mpc one 2 😀
Dann sehe ich gerade akai hat auch ein neues Update 3.6 für die aktuelle Serie…
Boa wow… neues Gerät vorgestellt, neues Update für alle anderen…
Und Articulation, also etwas ähnliches wie im Video gezeigt mit den pads und verschiedenen trigger typen etc… Ich geh erstmal etwas spielen 😁
Danke Akai mega
@luap Ich finde das auch ein echt würdiges Update.
@luap Das geniale Plugin Flex Beat ist leider kostenpflichtig mit 99€ und dennoch gleich meins ;-)
@HOLODECK Sven Gibt es nicht immer mal Sales? Werde mir dann auch ein paar FX und Instrumente kaufen wollen.
Woke? Broke Bro? Wow.
Ich war jetzt echt kurz davor, einem Troll zu erklären, was er alles nicht verstanden hat.
@Kobi Kobsen haha😃
@Kobi Kobsen Vielleicht Amazona mit X verwechselt.
@frankste Wie meinst du?
@Kobi Kobsen Ich meine User Nicole, wäre ev. besser auf X unterwegs. Sorry war nicht ganz klar formuliert.
@frankste Ah okay 😂
Ja, ich bin früher immer auf so Blödsinn angesprungen – inzwischen merk ich es oft vor dem schreiben. Ich bin ja auch aus der Computer Welt und kann den Gedanken noch nachvollziehen, aber die neue Live finde ich schon echt verlockend.
An sich eine interessante Kiste. Ich weiß nicht ob Optionen wie der eingebaute Aku, Lautsprecher und Micro wirklich viel Sinn machen, aber ich kann da nur für mich sprechen. Die Live ist ja in der neuen Option schwerer als der Vorgänger und in dieser Form nix was ich mit auf die Couch oder ins Freibad nehmen würde sondern eher als zentrales Gerät im Studio und da habe ich alles andere ja eigentlich schon. Im Nachfolger einer leichten MPC one würde das irgendwie mehr Sinn machen
@richard stimmt.
kommt sicher noch.
hier kann man halt mehr Geld verlangen.
@richard Auf der Seite von AKAI wird die Live 3 als (Gen2) gelistet und alle anderen Geräte als (Gen1). Die werden jetzt nach und nach fast alle Geräte auf die neue Gen bringen. Bei der Force bin ich mir jedoch unsicher. Mittlerweile kann die MPC ja fast alles von der Force, wenn ich mich nicht irre.
@richard Zumindest für Live‑Zwecke ist ein Akku zur Sicherstellung der Stromversorgung durchaus sinnvoll. So ein loses 19‑Volt‑Steckerchen ist rasch aus der Buchse verschwunden.
@Olaf Strassen Ja es spart dir sicher einen Stecker, aber live hatt man ja zumeist eine Stromversorgung dabei, je nach Setup, zumindest ich habe da mehrere Geräte dabei.
«… der super Timestretch-Algorithmus soll nun der MPC3-Software entsprechen.»
Kann mir jemand sagen, wie gut der ist – zum Beispiel im Vergleich mit Ableton Live?
Hatte zwar die Force und habe noch immer die Live 1 im Studio rumstehen, aber die MPC-Desktop-Software nie angefasst. Der Timestretch-Algorithmus der bisherigen Akai-Devices war/ist in der Qualität derart miserabel, dass ich ihn nie nutzen mochte. Ist eigentlich bei allen Grooveboxen, die eine DAW-in-a-box sein möchten und Stretching „anbieten“, dasselbe: Nur weil etwas in den Specs steht, ist es noch lange nicht brauchbar.
Wenn Akai es schafft, die Funktionen inkl. Direktzugriff auch in den Formfaktor der One zu pressen, ist das Ding gekauft. Die Automatisierungsfunktionen inkl. interner Aufnahme aller Parameter in Clips, Tracks oder Midi-Spuren (schaut auch mal das Sweetwater-Video dazu an) sind fantastisch umgesetzt.
Ob es im realen Alltag auch so gut funktioniert, wird man sehen müssen. Aber das ist mal ein Update der Extraklasse. GAS!
https://www.youtube.com/watch?v=A1XbD59wDeM