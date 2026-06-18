ANZEIGE
ANZEIGE

Akai MPC One G2, Sampling-Groovebox

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Neuer Prozessor, mehr Speicher & blau

18. Juni 2026

Akai MPC One G2 Sampling Groovebox am

Die Akai MPC One G2 löst das bisherige Modell One+ ab. Die Generation 2 wurde mit einem 8-Kern-Prozessor ausgestattet, was eine 4-fache Processing Performance gewährleisten soll. Auch die Erweiterungen auf 4 GB RAM und 64 GB internen Speicherplatz darf man als überaus willkommen bezeichnen. In allen technischen belangen ist die MPC One G2 der ebenfalls heute vorgestellten MPC Key 37 G2 identisch.

ANZEIGE
Affiliate Links
Akai MPC One G2
829 € Thomann

Akai MPC One G2 – neuer Prozessor, mehr Speicher

Die verbesserten Leistungsdaten der neuen MPC-Generation ermöglichen es, größere Projekte mit dem Standalone-Gerät zu realisieren. Bis zu 32 Plug-in-Instrumente und 16 Stereo-Audiospuren lassen in der MPC One G2 sich gleichzeitig betreiben. Außerdem haben sich die Ladezeiten deutlich verkürzt und es können mehr Projekte intern gespeichert werden, sodass man weniger auf externe Speichermedien zurückgreifen muss.

Die MPC One G2 ist mit dem OS MPC3.9 ausgestattet. Das jüngste Update der Firmware beinhaltet einen linearen Arranger, einen erweiterten Arrangement-Workflow, eine integrierte Synthese-Engine mit eigenem Oszillator und eine tiefere DAW-Interaktion als bisher. Es gibt einen Ableton Live Control Mode und Import/Export für Ableton-Projekte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ansonsten bleibt die MPC ihrem DAWless-Konzept treu, indem sie eine Vielzahl an Features bietet, die vor allem für Beatmaker interessant sind: Drum-Pattern-Eingabe über die MPC-Pads, bequeme Chop-Funktion für Samples, Layering von Plug-in-Instrumenten. Die Bedienung erfolgt über eine farbiges 7″-Multitouch-Display, vier berührungsempfindliche Q-Link-Regler und dedizierten Menütasten.

Über USB-C ist ein 24×24 Multichannel-Streaming und die auf 32 Kanäle erweiterte MIDI-Übertragung sowie die Host- und Device-Unterstützung mit nur einem Kabel möglich. Außerdem kann über USB direkt von Smartphones, Tablets und anderen externen Geräten gesampelt werden.
Weiterhin verfügt das Gerät über einen USC-A-Port, einen Slot für SD-Cards, MIDI-I/O mit DIN-Buchsen, vier CV/Gate-Buchsen (Stereo TRS 3,5 mm). Darüber hinaus ist eine Übertragung via Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz, 802.11ac) und Bluetooth 5 möglich.

Akai MPC One G2 Sampling Groovebox rear

ANZEIGE

Mit dem optional erhältliche Pro Pack lassen sich die Funktionen Pro Stems Algorithm, Super Warp Time-Stretch, Clip Matrix und weitere Pro-Plug-in-Effekte freischalten.

Im Gegensatz zur MPC Live III und MPC XL ist die Bedienoberfläche und Gerätegröße der MPC One G2 im Vergleich zum Vorgängermodell gleich geblieben. Nur die Farbe hat sich geändert.

Akai MPC One G2 – Plug-ins

Ab Werk sind 11 Plug-in-Instrumente installiert; NI Analog Dreams MPC Edition (free, included at launch), Bassline, Electric, Fabric Select, Hype, Mellotron, Odyssey, Organ, Solina, Tubesynth und Drumsynth.

Dazu kommen neun Expansion Packs mit mehr als 20 GB Content: Acoustic Tools, Classic Drum Machines, Apollo Retro Kits, Percussion Tools, ATL Song Starters, Marco Polo Lo-Fi Boom, Welcome to ATL Kits, Welcome to ATL Melodics und Producer Essentials.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Akai MPC One G2 ist in wenigen Wochen verfügbar.

ANZEIGE
ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Akai MPC Live III Retro, Sampling-Groovebox

Akai MPC Live III Retro, Sampling-Groovebox

28.05.2026 |15
AKAI MPC 3.8 Firmware

AKAI MPC 3.8 Firmware

30.04.2026 |1
Test: Akai MPC Sample, Music Production Center

Test: Akai MPC Sample, Music Production Center

27.03.2026 |74
Test: AKAI MPC XL, Music Production Center

Test: AKAI MPC XL, Music Production Center

06.03.2026 |42
Test: AKAI MPC Live III, Music Production Center

Test: AKAI MPC Live III, Music Production Center

02.01.2026 |25
Akai MPC One+, Groove-Sampler

Akai MPC One+, Groove-Sampler

30.05.2023 |14
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    MPC-User AHU

    Och nö ich hatte so sehr gehofft, das das Konzept der MPC Sample fortgeführt wird.
    Schön wäre auch ein Akku gewesen.

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @MPC-User Ich verstehe das mit einem Akku, aber dann kannst das Teil in ein paar Jahren wegschmeißen. Siehe Smartphones. Außer er ist austauschbar.

      • Profilbild
        witzard

        @Filterpad In eAutos halten Akkus mehr als 10 Jahre und über 200.000 Kilometer aber in Musikinstrumenten halten die Zellen nur ein paar Jahre? Das muss Akkutechnologie von 1990 sein

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X