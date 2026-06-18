Neuer Prozessor, mehr Speicher & blau

Die Akai MPC One G2 löst das bisherige Modell One+ ab. Die Generation 2 wurde mit einem 8-Kern-Prozessor ausgestattet, was eine 4-fache Processing Performance gewährleisten soll. Auch die Erweiterungen auf 4 GB RAM und 64 GB internen Speicherplatz darf man als überaus willkommen bezeichnen. In allen technischen belangen ist die MPC One G2 der ebenfalls heute vorgestellten MPC Key 37 G2 identisch.

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Akai MPC One G2 – neuer Prozessor, mehr Speicher

Die verbesserten Leistungsdaten der neuen MPC-Generation ermöglichen es, größere Projekte mit dem Standalone-Gerät zu realisieren. Bis zu 32 Plug-in-Instrumente und 16 Stereo-Audiospuren lassen in der MPC One G2 sich gleichzeitig betreiben. Außerdem haben sich die Ladezeiten deutlich verkürzt und es können mehr Projekte intern gespeichert werden, sodass man weniger auf externe Speichermedien zurückgreifen muss.

Die MPC One G2 ist mit dem OS MPC3.9 ausgestattet. Das jüngste Update der Firmware beinhaltet einen linearen Arranger, einen erweiterten Arrangement-Workflow, eine integrierte Synthese-Engine mit eigenem Oszillator und eine tiefere DAW-Interaktion als bisher. Es gibt einen Ableton Live Control Mode und Import/Export für Ableton-Projekte.

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Ansonsten bleibt die MPC ihrem DAWless-Konzept treu, indem sie eine Vielzahl an Features bietet, die vor allem für Beatmaker interessant sind: Drum-Pattern-Eingabe über die MPC-Pads, bequeme Chop-Funktion für Samples, Layering von Plug-in-Instrumenten. Die Bedienung erfolgt über eine farbiges 7″-Multitouch-Display, vier berührungsempfindliche Q-Link-Regler und dedizierten Menütasten.

Über USB-C ist ein 24×24 Multichannel-Streaming und die auf 32 Kanäle erweiterte MIDI-Übertragung sowie die Host- und Device-Unterstützung mit nur einem Kabel möglich. Außerdem kann über USB direkt von Smartphones, Tablets und anderen externen Geräten gesampelt werden.

Weiterhin verfügt das Gerät über einen USC-A-Port, einen Slot für SD-Cards, MIDI-I/O mit DIN-Buchsen, vier CV/Gate-Buchsen (Stereo TRS 3,5 mm). Darüber hinaus ist eine Übertragung via Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz, 802.11ac) und Bluetooth 5 möglich.

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Mit dem optional erhältliche Pro Pack lassen sich die Funktionen Pro Stems Algorithm, Super Warp Time-Stretch, Clip Matrix und weitere Pro-Plug-in-Effekte freischalten.

Im Gegensatz zur MPC Live III und MPC XL ist die Bedienoberfläche und Gerätegröße der MPC One G2 im Vergleich zum Vorgängermodell gleich geblieben. Nur die Farbe hat sich geändert.

Akai MPC One G2 – Plug-ins

Ab Werk sind 11 Plug-in-Instrumente installiert; NI Analog Dreams MPC Edition (free, included at launch), Bassline, Electric, Fabric Select, Hype, Mellotron, Odyssey, Organ, Solina, Tubesynth und Drumsynth.

Dazu kommen neun Expansion Packs mit mehr als 20 GB Content: Acoustic Tools, Classic Drum Machines, Apollo Retro Kits, Percussion Tools, ATL Song Starters, Marco Polo Lo-Fi Boom, Welcome to ATL Kits, Welcome to ATL Melodics und Producer Essentials.

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Die Akai MPC One G2 ist in wenigen Wochen verfügbar.