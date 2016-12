AKAI MPC Standalone MPC X und MPC LIVE

Meine Herren, offensichtlich plant AKAI wirklich zwei Standalone UNits mit den Bezeichnungen AKAI MPC X und AKAI MPC Live. Die Bilder hier sind definitiv Renderings, aber wie heißt es so schön: „Die Hoffnung stirbt zuletzt“.

Einer unserer Leser entdeckte auf IMGUR ein Foto einer möglichen, neuen standalone MPC. Dem Typenschild nach lautet die Bezeichnung MPCX.

Inzwischen gibt es auch für die MPC LIVE sowie die MPCX weitere Leaks mit den selben, bislang bekannten Bildern, aber mit mehr Informationen (leider nur japanisch), die wir über den Google Translator übersetzt haben lassen. Natürlich ist das noch lange kein Beweis für die Echtheit der Informationen. Das kann sich auch irgendein findiger Japaner zusammen gereimt haben. Von offizieler Seite gibt es jedenfalls keine Aussagen zur AKAI MPC LIVE oder zur AKAI MPCX.

ACHTUNG: Übersetzt aus dem japanischen mit Google-Translator

Stand-alone MPC Computer nicht mehr notwendig

10-Zoll-Multi-Color-Multi-Touch-Display

MPC2.0 Software •

Zwei Plattenspieler können angeschlossen werden (einschließlich 10GB Sounds

eingebauter Speicher 16 GB

2,5-Zoll-SATA-Laufwerk (SSD / HDD)

MIDI-Eingang x2 Ausgang x2

Audioausgang x6, Kopfhöreranschluss x2

CV / Gate-Ausgang (analog)

USB-A 3.0 x2, USB-Speicher,

MIDI-Controller können angeschlossen werden können

ACHTUNG: Übersetzt aus dem japanischen mit Google-Translator

Stand-alone MPC

7-Zoll-Multi-Color-Multi-Touch-Display

MPC2.0 Software •

integrierte, wiederaufladbare Batterie

Anschluss für Plattenspieler

eingebauter Speicher 16 GB

2,5-Zoll SATA-Laufwerk (SSD / HDD)

MIDI In/Out

6 Audioausgänge

SD-Kartenslot •

USB-a 3.0 x2

Anschluss für Controller

Vor einigen Wochen sind ja bereits News durchgesickert, die den Anschein erweckten, dass AKAI mit der MPC LIVE eine standalone MPC plant.

Es könnte also durchaus sein, dass AKAI nicht nur im Low-Budget-Bereich eine Standalone plant, sondern auch ein Top-Modell als Standalone-Unit auf den Markt bringen wird.

Nach der weltweiten Schelte durch MPC-Fans, bei der die Controller-MPCs keinen Anklang gefunden hatten, wäre dieser Schritt sehr logisch. Natürlich bleibt aber auch die Möglichkeit bestehen, dass die MPCX nur ein gut gemachter Renderig-Fake ist.

Sieht ja schon irgendwie aus wie eine MPC-5000 mit einem schräg gestellten iPad. Trotzdem, wir glauben, dass das kein Fake ist, denn in der ganzen AKAI-Historie gab es immer so etwas wie ein Top-Modell am Ende der Serie (MPC-5000, S-6000, Z6 etc.).

Auf der anderen Seite stellt man sich natürlich die Frage, ob eine kostspielige Luxus-MPCX heute noch Käufer findet.

Wir halten also die Augen nach dem neuen AKAI MPCX auf und bitten auch alle Leser, das zu tun. Wo ein „Leak“ ist, ist sicher noch ein anderes. Wer also neue Infos bekommt, bitte unbedingt der Redaktion melden. Wir werden diese News dann Step by Step erweitern.