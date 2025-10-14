ANZEIGE
Akai MPK Mini IV, MIDI-Controller-Keyboard

Wheels, neues Keybed & Plug-in

14. Oktober 2025

Akai MPK Mini IV MIDI Controller Keyboard am

Mit dem Akai MPK Mini IV geht das superkompakte MIDI-Controller-Keyboard in eine neue Runde. Die Neugestaltung ist dabei jedoch keine kosmetische Makulatur, die Hardware wurde komplett überarbeitet.

Akai MPK Mini IV – MIDI-Controller-Keyboard

Verglichen mit dem Vorgängermodell hat sich schon auf den ersten Blick viel verändert. Was sofort ins Auge springt, sind die beiden Pitch- und Mod-Wheels, die den bisherigen Joystick ersetzen und laut Akai einzigartig in dieser Geräteklasse sind.

Das Keybed des 25-Tasten-Keyboards ist neu. Die RGB-beleuchteten MPC Pads reagieren nun besser auf Anschlagsdynamik. Die Bedienelemente auf dem Panel wurde neu angeordnet und es sind weitere Tasten, u.a. für DAW-Transportfunktionen, hinzugekommen. Für das farbige Display gibt es einen separaten Data-Entry-Regler zur Eingabe.

Akai MPK Mini IV MIDI Controller Keyboard slant

Das MPK Mini IV ist mit der neuen „Studio Instrument Collection“ versehen, einem Software-Instrument, das mit über 1.000 Sounds von Akai, Moog und AIR ausgestattet ist. Das Plug-in ist für eine optimale Steuerung direkt auf den Controller gemappt. Darüber hinaus gibt es vorprogrammierte Settings für die DAWs Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Bitwig und Cubase.
Zum Lieferumfang gehört eine Lizenz für Ableton Live Lite 12.

akai mpk mini IV plugin

Der integrierte Arpeggiator wurde erweitert und bietet Funktionen wie Pattern, Arp Freeze, und Mutate. Weiterhin gibt es Scale und einen Chord-Mode, um einfach Harmonien zu erzeugen und Chord-Progressions spielen zu können.

Das Keyboard ist mit einem 5-Pin-DIN-Ausgang, USB-C-Port und einer Buchse für ein Sustain-Pedal ausgestattet.

Akai MPK Mini IV MIDI Controller Keyboard rear

Akai MPK Mini IV ist in den Farbvarianten Grau und Schwarz erhältlich und ab sofort verfügbar.

