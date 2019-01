Zeitmaschine: Alesis Microverb I und II, Hallgerät

Vintage Reverb zum kleinen Preis

Die 80er hatten gerade zu Beginn des Jahrzehnts schon einiges zu bieten, da sie aus Sicht der Musiker bzw. des Equipments den Anfang des digitalen Zeitalters markierten. Digitale Delays waren gerade erhältlich und das 19″-Format setzte sich unter den Musikern durch. Plötzlich war alles im 19″-Format zu erhalten. Effektgeräte, Gitarrenvorstufen (MESA Boogie Quad Preamp, Studio-Preamp, Marshall JMP-1, Röhrenendstufe für Gitarre (Marshall etc.), Multieffektgeräte BOSS GP-8, diverse Keyboard-Expander, Sampler, sogar riesige Stimmgeräte etc.

Die Gitarrenverstärker waren, sofern überhaupt, bis dato mit Federhallspiralen bestückt. Mein erstes digitales Hallgerät war das Sujet dieses Beitrages, nämlich das mittlerweile legendäre Alesis Microverb II. Ich setzte es in Verbindung mit meinem Vierspurkassettenrekorder bzw. im AUX-Weg meines kleinen Mischpults ein. So konnten meine musikalischen Ideen und Ergüsse (Gesangs- und Gitarrenspuren, programmierte Drums etc.) endlich mit einem qualitativ guten Raum versehen werden.

Die letzten Jahre werkelte mein Microverb II gelegentlich im Effektweg als Halleffekt für den einen oder anderen Röhrenverstärker, der keine Hallspirale besitzt (z. B. Mesa/Boogie Mark II). Da die Micro-Serie von Alesis aufgrund ihres Designs und Aufbaus einen gewissen Charme besitzt, konnte ich mich bis heute noch nicht von meinem Microverb II trennen, zumal sich ein Verkauf finanziell nicht lohnen würde. Der Klang des Microverb II ist auch heute noch besser als bei einigen Fußtretern, die oft erheblich mehr rauschen und zudem nicht die beiden Regler IN und OUT besitzen, die dieses Hallgerät so vorteilhaft machen.

Fakten zur Alesis MICRO-Serie

Die kleinen und robusten Effekte aus massivem Aluminium stammen allesamt aus der Alesis Micro-Serie. Diese umfasst sechs verschiedene Exemplare: dem Micro Enhancer, dem Micro EQ, dem Micro Gate, dem Micro Limiter, dem Micro Que Amp sowie dem Microverb I und II. Die meisten Exemplare aus der Micro-Serie sind heute noch leicht gebraucht zu erstehen, lediglich der MICRO EQ taucht nur gelegentlich auf dem Gebrauchtmarkt auf. Alle Module besitzen ein Drittel der Breite einer 19″-Einheit, das heißt, drei zusammengesteckte Module der Micro-Serie ergeben somit die Breite von 19 Zoll und es gab auch eine 19″-Rack-Halterung aus Metall, in der man drei Effekte nebeneinander platzieren und mit Schrauben im Metallrahmen fixieren konnte.

Die beiden Microverb I und II wiegen je satte 845 Gramm, was dem schönen Aluminiumgehäuse zu verdanken ist. Mein Exemplar eines Microverb II verrichtet nun seit ca. 30 Jahren brav und einwandfrei seinen Dienst. Natürlich ist der Lack an einigen Stellen abgeplatzt, aber gemessen an seinem Alter hat es sich gut gehalten.

Schon das Drehen der Regler ist ein Genuss. Die Potis besitzen viele Rasterpositionen und drehen sich mit leichtem Widerstand ohne zu wackeln oder zu kratzen, sehr cool! Alles arbeitet einwandfrei, der Sound ist großartig, zumindest am Erscheinungsdatum gemessen und die Funktionalität kommt, im Gegensatz zu vergleichbaren Anbietern, die ihre Geräte mit unbrauchbaren Features überhäuften, ohne jeglichen Schnickschnack aus. Hergestellt wurde die Alesis Micro-Serie ab ca. Mitte der 80er Jahre.

Etwas nervig ist natürlich das Netzteil, das 9 Volt Wechselspannung (AC) ausgibt. Dazu besitzt das Kabel noch einen Miniklinkenstecker, aber es gibt Schlimmeres. Einige 19″-Effekte von Alesis, wie beispielsweise der Stereokompressor, verwenden auch diese Netzteile.

Der Neupreis eines Alesis Microverb II war meines Wissens um die DM 600,-. Heute bekommt man die Geräte aus der Micro-Serie gebraucht für nur schlappe 40,- Euro, teilweise darunter.

Unterschiede zwischen Alesis Microverb I und II

Die technischen Werte beider Versionen sind tatsächlich vollkommen identisch. Der Frequenzgang der Effekte reicht nur bis 10 kHz. Die Dynamic-Range besitzt 90 dB. Die beiden Microverbs arbeiten bereits mit einer Auflösung von 16 Bit. Auch haben beide nur 16 verschiedene Programme, die sich nicht editieren lassen. Aber genau in der Gestaltung der Programme liegt der feine Unterschied. Während das erste Microverb 6 kleine und 7 große Hallräume anbietet, unterteilt hier das Microverb II nochmals differenzierter in 4 kleine, 6 mittlere und 4 große Hallräume. Beide verfügen außerdem über 2 Gated-Reverbs. Der Clou am Microverb I ist, dass er außerdem über ein Reverse-Hall-Preset verfügt, das dem Microverb II fehlt.

Angeblich soll der Klang der ersten Serie nach Meinung einiger Freaks besonders kultig sein. Ich würde das eher als Voodoo einstufen.

Bedienelemente und Anschlüsse der MICROVERBS

Rückpanel

Die Alesis Microverbs gestatten einen Betrieb in Stereo. Dadurch waren sie auch im Effektweg eines Mischpults gut aufgehoben. Auf der Rückseite finden wir demnach zwei Eingangs- und zwei Ausgangsbuchsen (6,3 mm Klinke).

Des Weiteren kann das Gerät auch auf Bypass geschaltet werden. Dieses geschieht mithilfe der DEFEAT-Klinkenbuchse, wo ein passender Fußschalter angeschlossen werden kann. Die Miniklinkenbuchse dient dem Anschluss des Netzteils (9 Volt AC).

Frontpanel

Das Gerät ist nur mit dem Nötigsten ausgestattet und daher natürlich auch intuitiv zu bedienen.

Rechts am Frontpanel befindet sich der Drehschalter, der die Auswahl eines der 16 Presets gestattet. Diese sind in vier Sektionen unterteilt: SMALL, MEDIUM, LARGE und GATE.

Der Regler MIX bestimmt den Anteil des Effektsignals, das zum Originalsignal zugemischt wird. In der Praxis als sehr nützlich erwiesen haben sich stets die beiden Regler IN und OUT. Eine kleine (dreifarbige) LED, die links vom Preset-Drehschalter angebracht ist, leuchtet grün, soweit kein bzw. ein (zu) schwach ausgesteuertes Signal den Eingang erreicht. Der MIX-Regler kann prinzipiell auch sehr schwache Signale, beispielsweise eine direkt davor eingeklinkte (E-) Gitarre, auf ein perfekt ausgesteuertes Niveau bringen. Aber auch Signale mit Line-Pegel sind kein Problem für das Alesis Microverb II.

Der IN-Regler wird idealerweise so eingestellt, dass das lauteste Eingangssignal die Leuchtdiode dazu bewegt, gelb zu leuchten. Wird dieser Regler zu weit aufgedreht, leuchtet die Diode rot, was eine Übersteuerung des Eingangs zur Folge hat. Da das Gerät digital arbeitet, sollte man dies unbedingt vermeiden, denn digitale Geräte verzeihen keine Übersteuerung bzw. quittieren dies mit einem grauenhaft verzerrten Klang.

Mit dem Regler OUT kann man eine Röhrenvor- bzw. Endstufe eines Verstärkers übrigens noch schön „anblasen“ und somit quasi als Booster einsetzen. Ich wusste das immer zu schätzen.

Der Klang der Alesis MICROVERBS

Viele der Presets waren für mich damals gänzlich uninteressant, teilweise empfand ich den Klang als blechern. Die „gegatete“ Abteilung war allenfalls einmal für eine Snare gut, sofern man Gatesounds à la Phil Collins benötigte. Diese waren Anfang der 80er natürlich total angesagt. Heute, beim erneuten Beschäftigen und Durchhören der Presets, musste ich erstaunlicherweise feststellen, dass das MICROVERB grundsätzlich sehr angenehm klingt und mir die Presets mittlerweile fast alle gut gefallen.

Etwas später brachte Alesis dann das MICROVERB 3 und MICROVERB 4 im 19″-Format auf den Markt. Das MICROVERB 4 verfügte sogar über ein dreistelliges Display. Wenig später folgte das MIDIVERB II mit einem zweistelligen Display (MIDIVERB 3 mit dreistelligem Display) für die Programmanzeige und das Quadraverb bzw. Quadraverb GT im 19″-Format, das durch die MIDI-Funktionalität wunderbar mit weiteren MIDI-fähigen „Neunzehnzollern“ gekoppelt werden konnte, aber auch ein entsprechendes Rack zur Unterbringung erforderte. Die QUADRAVERBS hatten dann auch endlich ein schön großes Display, was das Editieren und Benennen der Programme erleichterte. Angenehm am schnuckligen MICROVERB finde ich jedoch gerade, dass man es eben mal auf den Amp legt, kurz in den Effektweg des Amps einschleift und im Handumdrehen einen passenden Raum findet.

Alesis Microverb II – Sounds der Presets

Hören wir uns einmal einige Presets an. Wir starten mit Preset Medium 6. Dieses war immer mein Favorit für den Einsatz mit der Gitarre, wobei ich nun feststelle, dass das Microverb II auch einige weitere sehr interessante Presets bereithält.

Medium 6

Einen etwas kleineren Raum bietet Preset Medium 1:

Kommen wir zu den großen Räumen. Diese klingen relativ dicht, wenn man diese an der Zeit misst, in der das Gerät auf den Markt kam. Die heutigen Hallpedale für Gitarre, die oft mit einem Belton Brick zur Raumerzeugung arbeiten, klingen oft schlechter und gelegentlich künstlich. Der Rauschabstand des Alesis Microverb II ist übrigens erstaunlich gut.

Wir hören das zweite Preset aus der Abteilung Large:

Hier folgt die Variante LARGE 3:

… und LARGE 4:

Nun die kleinen Räume. Diese eignen sich hervorragend für Surfgitarrenmusik. Auch für Drums oder Percussion kann man diese gut einsetzen. Wir hören SMALL 2:

… gefolgt von SMALL 3:

Die „gegatete“ Abteilung eignet sich vorwiegend für Drums. Das Signal wird hier aber von meiner Gitarre erzeugt:

Wir hören GATE 1:

Letztlich kann man schnell ein Fan der ALESIS MICROVERBS werden, da die Presets zum großen Teil brauchbar und erfreulicherweise auch sehr rauscharm sind.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

Stratocaster SSH, PRS Custom 24, 30th Anniversary – Peavey Classic MH, Alesis MICROCERB II (im Effektweg eingeschleift) – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box (Klon) mit Creamback Celestion Lautsprecher – Shure SM57 – Apogee Duett – Mac mit Logic.

Alesis Microverb I und II on YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oQwG8v1C3qk