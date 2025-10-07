ANZEIGE
Alesis Nitro Ultimate, E-Drums

Ultimate Kit plus Nitro Amp

7. Oktober 2025
alesis nitro ultimate

Nachdem Alesis im Rahmen der Strata-Serie einige neue E-Drumsets auf den Markt gebracht hat, folgt mit dem neuen Alesis Nitro Ultimate nun ein neues Kit, das der Hersteller in seiner Nitro-Serie platziert, zu der u. a. die bereits von uns getesteten Sets Nitro Max und Nitro Pro gehören.

Alesis Nitro Ultimate

Beim Alesis Nitro Ultimate handelt es sich um ein 9-teiliges Komplettset, das mit Kick-Drum-Tower, Snare und Toms mit Mesh-Fellen, Dual-Zone-Becken und einem robusten Rack ausgestattet ist. Zu den Features zählen Bluetooth-Audio, ein USB-MIDI-Anschluss sowie vielfältige I/O-Möglichkeiten. Zusätzlich gibt’s eine 90-tägige Drumeo-Subscription für interaktive Schlagzeuglektionen.

Im Zentrum des neuen Alesis Kits steht ein Drum-Modul mit 52 Kits (36 vorinstalliert, 16 selbst programmierbar) und über 640 Sounds – von Drum-Sounds über Becken, Percussion bis hin zu elektronischen Elementen ist alles dabei. Das Set kommt dazu inklusive BFD Player Software (mit Dark Mahogany Expansion Pack), die weitere hochwertige Sounds bereithält und die unter macOS und Windows eingesetzt werden kann.

Beim Nitro Ultimate Kit hebt Alesis die 10-Zoll-Dual-Zone-HiHat hervor, die mit einem Stand-Controller arbeitet, der auch auf herkömmlichen HiHat-Ständern funktioniert – für echte Open/Closed-Dynamik.

alesis nitro pro amp

Ebenfalls ab sofort erhältlich, ist der Alesis Nitro Amp Pro ausgeliefert, so dass Drummer direkt eine passende Lautsprecherlösung für ihr neues E-Drumkit bekommen. Der Amp liefert 80 W, ist mit einem 8-Zoll-Woofer samt 2,5-Zoll-Tweeter, Bluetooth-Streaming, zwei TRS-Eingängen und einem 2-Band-Equalizer ausgestattet.

alesis nitro pro amp

Das Alesis Nitro Ultimate Kit bietet der Hersteller ab sofort zum Preis von 849,99 Euro (UVP) an, der Nitro Amp Pro kostet 149,99 Euro (UVP).

Links

