Alesis stellt neues Einsteiger E-Drumset Debut vor

Günstiges Einsteiger Set für Schlagzeuger

Nach Roland, die kürzlich ihr neues TD-07 KV Set vorgestellt hatten, hat nun auch Alesis ein neues E-Drumset für Einsteiger präsentiert. Das auf den Namen Debut lautende Kit bietet laut Alesis alles, was man für den E-Drums-Einstieg benötigt.

Features des Alesis Debut Kit

Ausgestattet ist das Debut Kit mit vier 6-Zoll messenden Mesh-Head-Pads, die als Snare und Toms dienen. Hinzu kommen drei 10-Zoll Becken-Pads, HiHat- und Kick-Controller, ein Drummodul sowie Hocker und Sticks. Damit zielt Alesis klar auf junge Einsteiger ab, die (passend zur Weihnachtszeit) sich ihr erstes E-Drumset nach Hause holen möchten.

Herzstück des neuen Debut Kits ist das gleichnamige Drummodul. Dieses wartet mit 10 Preset- sowie fünf General-MIDI-Kits (GM) auf und bietet insgesamt 120 Sounds. Alesis bezeichnet es als DM-Lite Modul, was vermutlich darauf schließen lässt, dass man einige Sounds aus dem Mittelklasse-Set DM-10 vorfinden wird.

Rudimentär aufgebaut zeigt das Soundmoduel auf einem 3-Zeichen LED-Displays die wichtigsten Informationen zu Kit, Metronom & Co. an. Integriert sind 30 Play-Along-Tracks, rhythmische Übungen sowie ein spezieller Drum-Coach. Über einen 3,5 mm AUX-Eingang lassen sich externe Zuspiele anschließen, so dass man auch live zu den Lieblingssongs trommeln kann.

Im folgenden Video könnt ihr euch ein erstes Bild vom neuen Alesis Debut Kit machen:

Das Debut Kit wird zeitnah im Fachhandel erhältlich sein, den Preis reichen wir schnellstmöglich nach.