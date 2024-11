Core Set mit BFD Sound Engine

Vor rund zwei Monaten haben wir euch das aktuelle Oberklasse-Set aus Alesis E-Drums-Serie vorgestellt, das Alesis Strata Prime. Nun erweitert der zum InMusic-Konzern gehörende Hersteller die Serie und bringt das Alesis Strata Core E-Drumset auf den Markt.

E-Drums: Alesis Strata Core

Optisch ähnelt das Core Set natürlich seinem größeren Bruder Strata Prime, kommt allerdings in einer etwas anderen Konfiguration daher. So ist das E-Drumset mit einer 8″-Bassdrum, zwei gleich großen Tom-Pads sowie einem 10″-Tom Pad und einem 12″-Snare Pad ausgestattet. Ebenfalls 12″ misst die HiHat des Core Sets. Komplettiert wird es von zwei 12″ Becken-Pads und einem 14″ Ride Pad. Die Becken-Pads sind alle als 360° Drei-Zonen-Pads aufgebaut und bei allen zum Einsatz kommenden Pads hanelt es sich um Mesh Heads.

Herzstück des neuen Alesis Strata Core E-Drumsets ist das Core Drum Modul, das Alesis mit einem t“-Touch Display ausgestattet hat und das auf der BFD3 Sound Engine beruht. Den Hersteller BFD, u. a. für seinen gleichnamigen hervorragenden Software-Drummer bekannt, hatte inMusic vor einiger Zeit aufgekauft und setzt dessen Know How und Technologie nun nach und nach in Hard- und Software Produkten ein.

75 voreingestellte Schlagzeug-Sets bietet das Drum Modul. Insgesamt 370 Kit Pieces, tausende Samples sowie 800 Artikulationen hat man bei BFD / Alesis mit mehreren Mikrofonpositionen aufgenommen und in das Drum Modul gesteckt. Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Klang des E-Drumsets machen:

Ausgeliefert wird das Alesis Strata Core mit einer 90-Tage Testversion von Drumeo. Das Set ist ab sofort zum Preis von 1.998,- Euro im Handel erhältlich.