Alexandr Misko Signature Gitarre von Baton Rouge angekündigt

Signature Gitarre im Baukastensystem

Erst gestern habe ich über die neue rECO Serie von Baton Rouge und LaMancha berichtet, heute erreicht mich die Info, dass Baton Rouge ein interessantes, neues Modell auf den Markt bringen will. In wenigen Tagen startet der Guitar Summit in Mannheim, und dort soll die neue Baton Rouge Alexandr Misko Signature Gitarre vorgestellt werden. Und die Specs lassen aufhorchen.

Alexandr Misko Signature Gitarre – Die Basics

Besonders interessant und gar nicht alltäglich dürfte die Möglichkeit sein, einem Basismodell diverse Features nach Wahl zu verpassen. Doch langsam, denn ein wenig Geschichte zu dieser Gitarre ist unvermeidlich.

Alexandr Misko ist ein Fingerstyle Gitarrist, der die Grenzen der Akustischen Gitarre regelmäßig neu auslotet. Im Laufe der Zeit hat sich sein Instrument seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen angepasst. Dass seine „Frankenstein-Gitarre“ keine alltägliche Gitarre ist, dürfte spätestens nach dem Genuss des folgenden Videos klar sein. Eine Akustikgitarre mit Hipshot Bridge, Fanned Frets und Banjo Tunern, die zudem mit acht (!) Pickups ausgerüstet ist, sollte selbst dem hart gesottenen Modernisierer des klassischen Gitarrentums ein gefälliges Grunzen entlocken.

Nun hat es sich Baton Rouge mit der Alexandr Misko Signature Gitarre zur Aufgabe gemacht, ein paar der Features dieses abgefahrenen Instruments in Serie gehen zu lassen. Und nicht nur das! Es ist auch möglich, dem Basismodell, das zunächst mal aussieht wie eine ganz normale Gitarre, zusätzliche Features zu gönnen. Herausgekommen ist am Ende die Baton Rouge AR31S/JC-AM.

Alexandr Misko Signature Gitarre – Die Optionen

Das Basismodell bietet einen Jumbo Korpus mit Fichtendecke, Pau Ferro Rückseite und Zargen aus Walnuss. Ein Hals aus Mahagoni mit Palisandergriffbrett trägt die Fanned Frets. Die Basisversion wird 1.349 € kosten. Wer nun ein paar Extras haben möchte, kann diese dazubestellen, als Möglichkeiten bietet Baton Rouge hier die Banjo Tuner, Tamara String Drops, oder den Fishman Rear Earth Blend Pickup. Preise für die Optionen stehen bisher nicht fest.

„Genau das war die Herausforderung. Um ein serienmäßiges Modell auf den Markt zu bringen, mussten wir dieses komplexe Instrument, das ich spiele, so weit runterbrechen, dass es für alle spielbar ist“, so Alexandr Misko über sein neues Signature Modell.

Wer diese Gitarre das erste Mal live in Action erleben möchte, sollte sich den Guitar Summit nicht entgehen lassen. Dieser findet in wenigen Tagen statt, vom 22. bis 24. September geben sich im Mannheimer Rosengarten die Stars die Klinken in die Hand und es sollte auch weitere, reichliche Neuigkeiten auf dem Equipmentsektor geben.