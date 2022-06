Algoriddim djay Pro AI DVS DJ-Software

Neural Mix und nun auch völlige Kontrolle mit Time-Code-Vinyl

Zuletzt hat Algoriddim mit der hauseigenen DJ-Software djay Pro AI durch die Einbindung von „AI-Software“ auf sich aufmerksam gemacht. Mit dem Namen „Neural Mix“ erweiterte Algoriddim damals sehr spannend das Angebot zu einer Echtzeit-Analyse und Separation von Tracks in Einzelspuren in Vocal- und Instrumental-Spuren.

Nun kommt ein neues Update und Algoriddim djay ermöglicht erstmalig die Einbindung von Plattenspielern und Nutzung eines digitalen Vinyl-Systems. Was bisher über verschiedene DJ-Softwares ausschließlich via DJ-Software auf einem Computer möglich war, ist via djay Pro nun möglich auch mit einer DJ-Software auf einem Smartphone oder Tablet. Dazu wird das Gerät via USB-C mit einem kompatiblen Mixer wie zum Beispiel einem Reloop Elite. Dieser, wie auch ein Pioneer DJM-S3, S7, S9, S11, RANE Seventy, Allen & Heath XONE:96 oder PX5 sind nicht nur kompatibel, sondern auch hinsichtlich des MIDI-Mappings schon vorgemappe inklusive Performnce-Pads sofern vorhanden. Davon abgesehen schreibt der Hersteller, dass jeder USB-class-compliant DJ-Mixer oder Controller kompatibel sein soll – vorausgesetzt, ein entsprechendes Audio-Interface ist an Board.

ANZEIGE

Notwendig für das ganze System ist, natürlich, die Algoriddim djay Pro AI Software auf einem mobilen Endgerät oder Computer und Time-Code-Vinyl. Dazu gibt es von Algoriddim die passenden Time-Code-Vinyls (vertrieben von Stokyo), gleichzeitig sollen alle nutzbar sein, die einen 1 kHz Ton nutzen – was auf eigentlich alle Time-Code-Vinyls zutrifft.

Algoriddim djay entwickelt sich damit immer mehr zu einer sehr mächtigen DJ-Software zwischen klassischen Funktionen, modernen und Maßstäbe-setzenden Live-Funktionen wie Neural-Mix, Einbindung von Streaming wie Beatport, Beatsoure, Tidal oder Soundcloud und nun auch mit einem vollen Angebot eines digitalen Vinyl-Systems.

Sehr spannend ist ein bedeutsames eingebautes Feature hinsichtlich der Neural Mix Technologie. So kann diese via Time-Code-Vinyl gesteuert werden, wie als wären es unterschiedliche Tracks auf einer echten Schallplatte mit verschiedenen Versionen. Genannt wird das Neural Mix Vinyl und bietet drei Versionen des Tracks, einfach anspielbar über die verschiedenen Tracks auf der Time-Code-Vinyl. So kann mit Track 1 der Vinyl die normale Version des Tracks abgespielt werden, mit dem zweiten Track wird eine Instrumental Version in realtime erzeugt und abgespielt, mit Track 3 folgt eine Accapella-Version. Im Video mit DJ Angelo funktioniert dies überzeugend gut. Spannend wird sein, wie das System mit DVS-Control und der Neural Mix Technologie in der Praxis wirklich funktioniert, denn die Rechenleistung dafür dürfte nicht gering sein und über Latenzen sollte man auch sprechen. Algoriddim jedoch gibt sich überzeugt und spricht von bestmöglicher Performance bei geringst-möglicher Latenz. No laptop, no latency, no compromise? Wir werden das testen!