Alle ARP 2600 Projekte: Korg, Behringer, David, STP2600, TTSH

ARP 2600 News zu Korg, Behringer, David und Co.

Vorwort der Redaktion

Obwohl der ARP 2600 zu den begehrtesten Synthesizern gehört – und leider auf dem Gebrauchtmarkt auch zu den seltensten und kostspieligsten – hat KORG es bis heute nicht gewagt, den Klassiker neu aufleben zu lassen, wie das umfassend mit dem Korg ARP Odyssey geschehen ist, der erstmals im Januar 2015 vorgestellt wurde. Immer wieder haben wir von DIY-Projekten rund um das Thema ARP 2600 berichtet. Das letzte Mal im Juli 2018. Doch je mehr wir berichteten, umso verwirrender war die Situation für Interessierte.

Wir brauchten also einen Insider. Jemand, der uns die Zusammenhänge zwischen ARP 2600, TTSH und STP 2600 umfassend erklären konnte. Im „DSL-Man“ haben wir einen solchen Insider gefunden, der uns von nun an auf dem Laufenden hält. Hier also nun alles Wissenswerte um die Zukunft der ARP 2600 Welt.

Und wer denkt, man käme auch in Zukunft nur als DIY-Profi an einen ARP 2600 Klon, der wird sich vor allem über den letzten Absatz freuen.

Der ARP 2600 und seine Kinder

Eigentlich sollte der Artikel bereits vor mehreren Wochen fertig sein, jedoch ist nichts beständiger als Veränderungen rund um dieses Thema ARP 2600.

Der letzte ARP 2600 wurde 1980 von ARP Instruments produziert, seitdem fehlt dem Synthesizer-Markt eine Neuauflage. Informationen zum Original gibt es in unserem AMAZONA.de Blue Box-Artikel.

In dem heutigen Artikel beschäftigen wir uns damit, was die momentane Situation am ARP 2600 Markt ist und was die Zukunft in absehbarer Zeit bringen wird.

Über mich

Die meisten Leute kennen mich weltweit aus dem SDIY-Bereich (Synthesizer Do it yourself) unter dem Namen „LED-man“ oder „DSL-man“ aus diversen Projekten wie dem TTSH, Syncussion oder auch dem 5U-Modularsynthesizer-Bereich sowie LED-Umbauten von Discotheken/Clubs und VIP-Partybussen.

Außerhalb meines SDIY-Hobbys nennt man mich Patrick Jöricke.

Für die Leute unter euch, die mich noch nicht kennen: Ich baue seit 8 Jahren in meiner Freizeit Synthesizer, Drumcomputer und alles, was zur elektronischen Klangerzeugung dazu gehört.

Ab und an baue ich kostenfrei Prototypen und schreibe dazu auf meiner Website Dokumentationen und helfe den Entwicklern aus der Rolle eines Erbauers, das Gerät „DIY friendly“ zu designen.

Meinen Schwerpunkt habe ich seit 2013 auf den ARP 2600 und dessen Nachbauten gelegt.

Ich bin 38 Jahre jung, wohne in der Nähe von Wolfsburg und arbeite hauptberuflich als Teamleiter und IT-Senior Consultant mit dem Schwerpunkt System Analyse/Application Management.

Die Ausgangssituation

Wir befinden uns im Jahre 2013, die globale DIY-Szene ist inzwischen gewachsen und gut vernetzt.

Moderne Fertigungsmethoden und elektronische Bauteile sind günstig, der DIY-Markt hat Fahrt aufgenommen, man ist weggekommen von selber geätzten Leiterplatinen (PCB umgangssprachlich genannt) und bestellt lieber in China sehr günstig industriell hergestellte PCBs und bei Bedarf auch Bauteile.

Hat hiermit die Globalisierung einen Nutzen gebracht?

Es fühlte sich für viele wie ein Geschenk an, als auf YouTube das folgende Video veröffentlicht wurde, das einen selbstgebauten ARP 2600 Clone Namens „TTSH“ (Two Thousand Six Hundred) zeigte.

Auch zum TTSH findet sich auf AMAZONA.de ein ausführlicher Bericht – HIER.

Der TTSH wurde als reines DIY-Produkt angeboten, bestehend aus Leiterplatine (PCB), Frontpanel und Gehäuse, im Secondhand-Markt wurden fertige Geräte zum Preis von 2.500 bis 3.500 Euro je nach Gehäuse, Version und Modifikationen angeboten.

Der Entwickler und gleichzeitig auch Verkäufer des TTSH (Jon Nensen aus Stockholm) hatte sich 2015 aus dem TTSH-Support auf muffwiggler.com zurückgezogen und da ich Jon zu dem Zeitpunkt bereits gut kannte und auch Prototypen für ihn bauen und testen durfte, begann ich alles rund um den TTSH auf meiner Website zu dokumentieren.

An der Stelle sei erwähnt, dass ich niemals direkten Einfluss auf das Produkt nehmen konnte.

Der TTSH ein sehr angenehmer Partner, er ist aufgrund seiner Größe von ca. 60 x 40 x 17cm noch handlich und weiß klanglich zu überzeugen – er besitzt definitiv den ARP 2600 Sound, kann jedoch nicht vollends mit dem originalen ARP 2600 Versionen mithalten.

Die Gegenwart

Seit 2013 hat sich viel getan, es wurden ca. 1200 TTSH-Sets verkauft. Es gab inzwischen Änderungen am TTSH, Fehler wurden behoben, neue Fehler kamen hinzu, die aktuelle Version wird rev.3 genannt und beinhaltet eine austauschbare Filterkarte (4012 Moog Ladder und 4072 ARP Ladder Version).

Die TTSH-Version kann man äußerlich nicht am Gerät erkennen, alle 3 Versionen sind gut, wenn das Gerät von einem erfahrenen Löter gebaut wurde. Der letzte TTSH KIT Verkauf war im Sommer 2017, Jon.N hatte einen Ausverkauf gemacht, es sollte das Ende sein.

Kommt jetzt eine Wende ?

Nun befinden wir uns im Jahr 2018 und es gibt immer noch keinen ARP 2600, weder wie von vielen gehofft von Korg, noch von Behringer. Die TTSH-Kits sind bereits seit einem Jahr nicht mehr erhältlich, auf dem Secondhand-Markt findet man eher selten einen TTSH und originale ARP 2600 liegen bei 7.000 bis 12.000 Euro.

Der SDIY-Markt schläft nicht und es gibt inzwischen viele SDIY-Shops mit dem Geschäftsprinzip, den DIY-Leuten viel rund um das Thema Synthesizer-Selbstbau zu liefern.

Die momentane Planung von Jon.N (dem TTSH Entwickler) und Synthcube.com (SDIY Shop in den USA) sieht auch vielversprechend aus, denn es soll gegen Ende des Jahres erneut der TTSH als DIY-Version in Version 4. angeboten werden (Bugfix-Version, es werden keine wesentlichen neuen Funktionen hinzukommen).

Moment mal, war’s das jetzt schon an der Stelle, wird sich der ein oder andere Leser des Artikels jetzt denken. Mitnichten.

Der STP2600 eine mögliche Alternative

Im Jahr 2016 meldete sich ein junger Student names Seyfullah.G bei mir mit der Frage nach einem kostenlosen TTSH DIY-Kit, seinem Wunsch konnte ich nicht nachkommen.

Jedoch entwickelte sich daraus im Jahr 2017 mehr, denn der TTSH wurde (eigentlich) offiziell abgekündigt.

Seyfullah bat mich um Beratung und Hilfe beim Bau eines eigenen und ausschließlich für ihn bestimmten ARP 2600 Nachbaus, gesagt – getan.

Als Grundkonzept fundierte zunächst der TTSH, jedoch wuchs auch sehr schnell der Wunsch nach ein „paar“ Veränderungen: kleineres Design, Potis statt Fader, VCO-SYNC, der Verzicht auf Lautsprecher, Gatebooster, alle 4 Schwingungsformen auf VCO 1 und 3 statt nur bei VCO2.

Mein bester Freund Dr. Dipl. Ing. Timo VDD erstellte uns ein Digitalreverb sowie einen deutlich verbesserten rauscharmen Ausgangsmixer mit symmetrischen Ausgängen zur Verfügung,

was in der Tat den STP2600 gegenüber dem TTSH deutlich rauschärmer machte.

Der Projektname STP2600 wurde aus dem jeweils ersten Buchstaben von uns Dreien gewählt, Seyfullah, Timo, Patrick.

Somit wurde der erster Prototyp von mir gebaut, allerdings kam aus Kostengründen die Idee auf, das Gerät kommerziell weiterzuentwickeln und zu vermarkten, da sich inzwischen viele DIY-Freunde deshalb bei uns gemeldet hatten.

Es war geplant, über meinen Shop den STP2600 als DIY Bausatz anzubieten, jedoch musste ich aus dringenden familiären Gründen meinen Shop schließen.

Deshalb wandte sich Seyfullah an Modular Addict – einen großen DIY-Shop in den USA, um dort weitere Fehlerbehebungen des Gerätes vornehmen zu lassen.

(Dr. Timo VDD und ich wurden allerdings nicht über einen „Verkauf/Lizenzverkauf“ des Projektes an Modular Addict informiert, obwohl wir das Gerät gemeinsam entwickelt hatten und ich alle Kosten bisher allein übernahm.

Die Leitplatinen wurden laut letzter Auskunft Mitte Oktober bestellt, somit sollte in den nächsten Wochen seitens Modular Addict ein Verkauf einer DIY-Version starten.

Weitere Informationen über den Preis und genaue Lieferdaten liegen mir momentan nicht vor.

David and Goliath

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss?

Parallel zum STP2600 habe ich an eigenen Modulen für den 5U Modularbereich entwickelt, hierbei unterstützte mich bei ARP spezifischen Fragen Jamie Logan aus UK, auch unter Jammie Logan bekannt, irgendwann wurde sein Vorname im Internet falsch geschrieben und es blieb dann bei Jammie.

Jamie gehört mit James Soloman (USA) das Unternehmen „Logan Soloman, LLC“.

Beide arbeiten seit 2 Jahren an diversen Produkten, unter anderen auch ARP inspirierten Produkten.

DAVID ist ihr erstes Projekt und steht für ein System, bestehend aus einzelnen Modulen, sozusagen ein Modularsystem, jedoch primär vom ARP 2600 inspiriert.

Der Unterschied zu allen bisherigen Nachbauten und zum Original liegt darin, dass DAVID, NICHT ausschließlich auf Grundlage der im Internet verfügbaren Schaltpläne entwickelt wurde, sondern auch auf unveröffentlichten Blueprints (Schaltpläne und PCB-Design/Routing).

Hierbei muss man zunächst die ARP Instruments Unternehmensgeschichte und dessen ARP 2600 Produktentwicklung studieren, um die ganze Thematik tiefgreifend zu verstehen.

Kurz zusammengefasst: Es wurden von ARP Instruments diverse Versionen des ARP 2600 entwickelt und aus wirtschaftlichen Gründen nicht die zuerst geplanten Bauteile und Schaltpläne verwendet.

Es bestehen in allen ARP 2600 Versionen diverse Fehler, diese tragen aber nicht zum positiven klanggebenen Character bei.

Die ersten ARP 2600 Versionen von 1971 basieren auf anderen Schaltungen als die ARP 2600 aus 1974 und 1980 (am Beispiel des VCOs, der mehrfach geändert wurde: 4011/4017/4027/4027-1).

Die Module in DAVID bestehen aus jeweils einem Aluminium-Frontpanel, einem großen PCB (Control PCB) und einem kleinen gesteckten PCB (potted Module) wie beim Original. Diese kleinen „potted“ Modules kann man auch als Ersatz für originale ARP 2600 nutzen.

Es werden ausschließen sehr hochwertige Bauteile verwendet, z. B. Switchcraft-Buchsen und nicht magnetische Widerstände (z. B. Takman), der Qualitätsanspruch ist sehr hoch.

Auch in dem Thema Bauteile gibt es in fast allen Foren immer wieder mal Diskussionen, ob SMD- oder THT-Bauform auf den Klang Einfluss nimmt, in diesem konkreten Fall kann ich die Frage beantworten: Es gibt hier keinen Kompromiss, denn entweder man will am originalen ARP 2600 Sound bleiben und nimmt die alte THT-Bauform oder man nimmt SMD und bekommt nicht alle Bauteile in diesem Format und muss die Schaltung anpassen, was zu klanglichen Abweichungen führt, weiterhin ist der Johnson Effekt/Wärmerauschen bei SMD nicht zu unterschätzen.

Mehr zur Technik hier jetzt nicht, das kann ich gerne in einem separaten DIY-Artikel für euch noch mal näher beschreiben.

DAVIDs Module sind ca. 11 Zoll (279 mm) hoch, der VCO ist 3,5 Zoll breit und es werden 3,5 mm Klinkenbuchsen verwendet.

Man entschied sich für dieses Format, um in etwa die Gesamtoriginalgröße zu erhalten und die PCs ordentlich groß dimensionieren zu können.

Jedoch stecken in den Control-PCBs Verbesserungen wie

Oszillator-Sync auf alle Schwingungsformen.

Zusätzliche CV-Eingänge

Resonanz-CV

Overdrive beim VCF

Invertierte Ausgänge

und extra CV beim VCA.

Zusätzliche gibt es später neue Module wie Reverb, Joystick, Phaser, Chorus, Waveshaper, Lautsprechermodule.

Momentan befinden sich PCB Sets im Alpha-Produkt-Status bei ca. 10 versierten DIY-Leuten im Bau. Im Dezember wird es eine Kickstarter-Kampagne für fertige Module geben sowie Kaufoptionen, bestehend aus Komplettsets, die einem ARP 2600 entsprechen.

Diese Änderung ist neu, denn geplant war der Verkauf von DIY-Versionen und fertigen Versionen, der Support-Aufwand für eine DIY-Version ist bei der großen Menge an Modulen nicht zu leisten.

Für originale ARP 2600 werden jedoch die „potted Modules“ für Reparaturzwecke angeboten.

Später werden fertige Module auch über einen eigenen Shop erhältlich sein.

Ebenfalls liegen bereits fertige vom ARP 2500 inspirierte Module vor sowie als auch eine polyphone Modularversion Namens „GOLIATH“.

Und an alle DIY-Begeisterte: Es sind noch mehrere Alpha-DIY-Sets verfügbar.

Weitere an 2600 angelehnte Geräte

Erwähnen möchte ich ebenfalls das MS2600NG Projekt, das leider bisher nur einer kleinen DIY-Gruppe zugänglich gemacht wurde (limitierte Auflage).

Weiterhin existiert noch ein weiterer TTSH inspirierter Nachbau „Antonus 2600“, es handelt sich hierbei um einen fertiges Gerät, das von der Größe und Technik primär ein TTSH ist.

CMS hatte bereits mehrfach diverse neue von ARP inspirierte Produkte angekündigt, jedoch habe ich noch niemanden gesehen oder gefunden, der ein Gerät besitzt.

Eurorack-Module oder Eurorack-„Voices“ erwähne ich explizit nicht, da es bisher keinen Hersteller einer ganzen ARP 2600 Serie gibt oder diese klanglich wirklich erwähnenswert sind.

Was machen die Großen ?

Das waren tatsächlich noch nicht alle ARP 2600 Projekte. Korg besitzt einen Korg ARP 2600 Nachbau, hat diesen aber bisher nicht veröffentlicht, laut einer sehr vertrauensvollen Quelle.

Behringer wird vor 2020 keinen Behringer ARP 2600 Nachbau auf den Markt bringen (diese Information wurde mir durch einen Kontakt von Herrn Behringer mitgegeben).

Aber woher weiß man als Nichttechniker, was dort geliefert wird?

Wenn man wie bereits beim DAVID erwähnt die Historie und angesprochene Technik des ARP 2600 kennt und sich den KORG ODYSSEY anschaut oder mit dem ARP-Original vergleicht, habe ich starke Zweifel, dass Korg einen sehr guten ARP 2600 abliefern kann.

In dem Zusammenhang gibt es weltweit nur sehr wenige ARP-Spezialisten, auf die zurückgegriffen werden kann und es deshalb umso schwieriger macht.