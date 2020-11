Alle Black Friday Deals 2020 für Musiker, Studio-Produzenten, DJs

Alle Black Friday Angebote im Überblick

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2020 stehen an und werden in den nächsten Tagen und Wochen verkündet. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plugins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2020 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2020 beteiligen.

Black Friday Deals für Studio Software, Plugins und Audio-Tools

Im Folgenden findet ihr die ersten bekannten Angebote, ganz am Ende eine Liste mit den Firmen, die im Jahr 2019 spezielle Black Friday Deals angeboten hatten.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

8Dio

Im Rahmen des „The Everything Sale“ Angebots bietet der Sample-Spezialist fast alle seine Produkte mit 55 % Rabatt an. Zusätzlich gibt es ab einem bestimmten Einkaufswert in jeder Woche eine bestimmte Library kostenlos obendrauf. Gültig ist das Angebot bis zum 30.11. – alles Weitere erfahrt ihr hier.

Arturia

„The Big Bang“ kündigt Arturia mit seinem Black Friday Sale an. Noch bis zum 03.12.2020 erhaltet ihr diverse Software-Produkte zum vergünstigten Preis. Die V-Collection 7 gibt es derzeit für 249,- Euro, die FX-Collection für 199,- Euro, den Software-Synthesizer Pigments für 99,- Euro. Auf der Arturia Website gibt es alle Infos dazu.

Fruity Loops

Der Hersteller der DAW FL Studio bietet seine „FL All Plugins Edition“ bis zum 30.11. zum Preis von 389,- Euro anstatt 889,- Euro an. Auf der Website der Firma könnt ihr sehen, was diese Edition der DAW alles enthält.

Heavyocity

Der Sample-Spezialist Heavyocity hat bereits sein Thanksgiving-Sale gestartet und bietet derzeit alle Software-Instrumente und Effekte zum günstigeren Preis an. So kostet Damage 2 derzeit nur 299,- anstatt 399,- US-Dollar, Gravity gibt es für 249,50 US-Dollar (anstatt 449,-). Eine Übersicht der aktuellen Preise findet ihr auf der Heavyocity Website.

IK Multimedia

Der alljährliche Happy Holiday Sale findet bei IK Multimedia auch im Jahr 2020 wieder statt. Etliche Produkte der Italiener sind mit massiven Preisnachlässen von bis zu 50 % zu bekommen. Hier eine Übersicht:

MODO DRUM – 179,99 Euro



MODO DRUM (boxed) – 199,99 Euro



T-RackS Space Delay – 79,99 Euro

T-RackS Sunset Sound Studio Reverb – 99,99 Euro

AmpliTube Joe Satriani – 79,99 Euro

AmpliTube Brian May – 69,99 Euro

Hitmaker: EDM – 24,99 Euro

L.A. Confidential – 49,99 Euro



Clavitube – 39,99 Euro

iZotope

Derzeit gibt es beim Entwickler von Ozone, Neutron und diversen Software Instrumenten die „Early Black Friday Deals“ Die gesamte Elements-Reihe ist derzeit vergünstigt, dazu bietet iZotope das Holiday Bundle, das aus Ozone Elements, Neutron Elements, RX Elements, Nectar Elements plus Trash 2 und Iris 2 sowie dem Exponential Audio Reverbs PhoenixVerb und R2 besteht, zum Preis von knapp 42,- Euro an. Ziemlich viel Auswahl für solch einen niedrigen Preis. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

McDSP

Der Plugin-Spezialist (und seit Kurzem auch Hardware-Hersteller) bietet seine Plugins bis zum 30.11. mit Preisnachlässen an. Im Webshop von McDSP erfahrt ihr, was derzeit dafür fällig wird.

Output

Bei Output sind alle Instrumente und Expansions derzeit mit für 35 % Preisnachlass zu bekommen. Egal ob Instrumente oder Expansions, hier könnt ihr derzeit richtig sparen. Hier ein Link zu unseren Tests des Herstellers.

Softube

Auch die schwedischen Soft- und Hardware-Spezialisten beteiligen sich jedes Jahr mit diversen Angeboten am Black Friday. Die ersten Angebote gab es bereits an den ersten November Wochenende, u. a. wurde das Plugin Harmonics mit 61 % Rabatt angeboten. Mit Sicherheit kommt da in den nächsten Tagen aber noch mehr. Daher unbedingt regelmäßig auf der Softube Website vorbeischauen.

Sonnox

Bereits seit dem 29. Oktober läuft der November Sale bei Sonnox. Während ihr dort auf fast alle Plugins derzeit 50 % Rabatt bekommt, gibt es für die Native und HDX Inflator sowie TransMod Plugins sogar satte 75 % Nachlass. Hier geht’s zum Deal.

Thomann

Das Musikhaus Thomann hat derzeit die unterschiedlichsten Deals im Angebot. Schwer, dabei den Überblick zu behalten, daher hat das Musikhaus das „Deal-O-Meter“ eingerichtet. Hier findet ihr die aktuellen Angebote im Überblick.

Waves

Wenn es irgendwo Rabatte gibt, dann darf Waves natürlich nicht fehlen. Auch beim Black Friday 2020 ist der Plugin-Spezialist wieder mit von der Partie und bietet den kompletten November stets unterschiedliche Plugins günstiger an. Vorbeischauen lohnt sich also: hier geht’s zu den Deals.

XLN Audio

Eine Art Pre-Sale hat XLN Audio gestartet. Bis zum 15.11. sind die ersten Produkte des Entwicklers von Addictive Drums, Addictive Keys und XO bereits vergünstigt zu bekommen. Auf der Website erfahrt ihr, welche Software gerade rabattiert ist.

Das sind sie also, die aktuellen Black Friday Angebote für die Musiker-Welt. Wie am Anfang erwähnt, werden wir die Liste ständig erweitern, ein weiterer Besuch lohnt sich also. Wessen Lieblingshersteller bisher noch nicht dabei ist, darf auf Basis der folgenden Liste vielleicht noch hoffen. 2019 standen u. a. noch die folgenden Firmen auf unserer Black Friday Liste:

Ableton

Accusonus

ADAM Audio

Audified

Best Service

Beyerdynamic

Bitwig

Buso Audio

Celemony

D16 Group

Eventide

Fabfilter

Focusrite

Lexicon

Metric Halo

Native Instruments

Neumann

Novation

Plugin Alliance

Polyverse

Positive Grid

Presonus

Propellerhead / Reason Studios

Reveal Sound

Rob Papen

Roli

Sample Logic

Spitfire Audio

Sonarworks

Sonible

Soundtoys

Steinberg

Synchro Arts

Tegeler Audio Manufaktur

Tonsturm

Toontrack

U-he

UVI

Warm Audio

Universal Audio

VSL Orchestra