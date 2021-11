Alle Black Friday Deals 2021 für Studio Software, Plugins und Audio-Tools

Echt Hammer-Angebote!!! Unbedingt ansehen

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2021 stehen an und werden in den nächsten Tagen verkündet. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plug-ins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2021 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2021 beteiligen.

Ab sofort versorgen wir euch hier mit den neuesten Aktionen der Hersteller. Da die Angebote oftmals schneller eintrudeln als wir die folgende Liste updaten können, lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen.

Für eine bessere Übersicht geben wir stets das Datum der letzten Überarbeitung an: 19.11.2021

Black Friday Deals für Studio Software, Plugins und Audio-Tools

Im Folgenden findet ihr die ersten bekannten Angebote, ganz am Ende eine Liste mit den Firmen, die im Jahr 2020 spezielle Black Friday Deals angeboten hatten.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

8Dio

Die Firma 8Dio feiert nicht nur Black Friday sondern auch das zehnjährige Bestehen des Unternehmens. Doppelt gefeiert heißt in diesem Fall auch (fast) doppelte Angebote. Mit dem Code „10DIO“ bekommt ihr aktuell 55% Rabatt auf alle Software Instrumente des Herstellers. Oben drauf gibt es dann noch die Century Strings 2.0 Collection. Kauft ihr für mehr als 248,- US-Dollar ein, gibt es sogar ein weiteres Geschenk dazu. Hier findet ihr alle Infos dazu.

Arturia

Noch bis zum 08.12.2021 erhaltet ihr diverse Arturia Software-Produkte zum vergünstigten Preis. Die V-Collection 8 gibt es derzeit für 299,- Euro, die FX-Collection 2 für 199,- Euro, den Software-Synthesizer Pigments inkl. Spectrum für 99,- Euro. Auf der Arturia Website gibt es alle Infos dazu

Buso Audio

Keine Software sondern echte Hardware in Form von Studiotischen bietet Buso Audio an. 10% könnt ihr dort aktuell sparen. Wer eine große Übersicht zum Thema Studiotischen sucht, wird hier fündig.

East West

30%, 40% und teils sogar 60% Rabatt räumt euch der Hersteller hochwertiger Sample und Software Instrumente ein. Sogar die East West Cloud, über die ihr vollen Zugriff auf alle Produkte der Firma habt, gibt es aktuell mit 30% Rabatt auf den Monatspreis. Alternativ gibt es den virtuellen Background Chor“Backup Singers“ für 60% weniger, die Hollywood Pop Brass Sektion ebenfalls. Alle Angebote findet ihr hier.

Heavyocity

Im Online Shop des Herstellers Heavyocity geht es aktuell hoch her. Etliche Software Titel wie Damage 2, Evolve, Symphonic Destruction oder Gravity gibt es teils mit großen Nachlässen. Hier geht es direkt zum Shop mit allen Angeboten.

IK Multimedia

Die Italiener von IK Multimedia haben ihre Black Friday Kampagne unter den Titel „Krazy Deals“ gestellt. Je nachdem für welche Produkte man sich interessiert, gibt es Software wie Sample Tank 4, Modo Drum/Bass, AmpliTube 5 oder einzelne Sound- und Effekt-Pakete bis zum 01.12.2021 bzw. 06.01.2022 zu vergünstigten Preisen. Hier einige Beispiele:

Auf den folgenden beiden Websiten gibt es weitere Informationen dazu:

Image Line

Bis zum 30.11. bietet Image Line, die Firma hinter der DAW FL Studio, ein interessantes Bundle an. Dieses besteht aus FL Studio (mit allen Plug-ins), Urban Puncher, Kshmr Essentials und fünf Sample Packs. Alles zusammen gibt es für 399,- US-Dollar. Wer sich zunächst einen Überblick zur DAW verschaffen möchte, findet diese in unserem Test.

iZotope

Derzeit gibt es beim Entwickler von Ozone, Neutron und diversen Software-Instrumenten etliche Black Friday Angebote. So u.a. das Holiday Bundle Gold Edition mit Ozone Elements, Neutron Elements, RX Elements, Nectar Elements sowie Trash 2 and Iris 2, Exponential Audio Reverbs, Hunderten Sounds und Presets.

Aber auch Ozone 9 Advanced gibt es derzeit zum vergünstigten Preis. Alle Infos und Angebote findet ihr hier.



JZ Microphones

Der Mikrofonhersteller JZ Microphones war 2020 das erste Mal in unserer Black Friday Liste vertreten. Offensichtlich haben sich die Angebote gelohnt, denn auch dieses Jahr gibt es wieder bis zu 50% auf die Mikrofone der Firma. Infos dazu gibt es hier.

Lexicon

Auf der Lexicon Website findet sich aktuell ein 50% Angebot für die altbewährten PCM, LXP und MPX-Effekte. Allerdings wird auch der Zusatz „U.S. Only“ erwähnt. Vermutlich bekommt man die vergünstigten Preise daher nur sofern man aus den USA heraus bestellt. Nicht ausgeschlossen ist aber, dass sich die vergünstigten Preise auch in einem deutschen Webshop wiederfinden.

Native Instruments

Regelmäßiger Gast in unserer Black Friday Liste ist Native Instruments. Auch dieses Jahr gibt es wieder bis zu 50% Rabatt auf etliche Plug-ins und Instrumente. Die Cyber Season 2021 hat bereits offiziell begonnen und läuft noch bis zum 06.12.2021.

Output

Der Software Spezialist Output bietet seine Instrumente und Effekte aktuell mit Preisnachlässen von bis zu 65% an. Schaut im Shop vorbei und schaut, ob etwas Passendes für euch dabei ist.

Softube

Der schwedische Hersteller von Plug-ins und tollen Controllern wir Console 1 oder Console 1 Fader bietet alle paar Tage ein neues Angebot. Hier lohnt sich also das regelmäßige Reinschauen. Nicht, dass ihr euer Wunsch-Plug-in im Sale verpasst.

Sonnox

Bei Sonnox laufen die Angebote unter dem Namen „November Sale“ – trotzdem erhaltet ihr bei den Plug-in-Spezialisten diverse Angebote bis zum 06.12.2021. So gibt es Inflator, Limiter und Drum Gate aktuell mit 75% Nachlass. Wer vorher etwas ausprobieren möchte, kann sich das Wunsch-Plug-in als 15-tägige Demo-Version herunterladen und bis Anfang Dezember noch zuschlagen. Hier geht es direkt zum „November Sale“.

Thomann

Vom 19.11. bis einschließlich 29.11. bietet das Musikhaus Thomann dieses Jahr die Cyberweek Deals 2021 an. Dazu gibt es mit den Download Deals etliche Software Titel, u. a. von AIR, AKAI, Arturia, Leapwing, Polyverse oder Waves zum günstigeren Kurs. Aber aufgepasst: Manche Angebote sind in der Stückzahl begrenzt. Schnäppchenjäger sollten also immer wieder mal reinschauen:

Universal Audio

Die US-Amerikaner haben auch für dieses Jahr wieder ein amüsantes Video zusammengestellt und bieten noch bis zum 26.11.2021 bis zu 60% Rabatt auf ihre Plug-ins. Hier geht es direkt zum Sale.

Waves

Kein Black Friday ohne Waves. Der Plug-in-Tausendsassa bietet eine Vielzahl seiner Plug-ins auch dieses Jahr wieder mit satten Rabatten an. Dabei gilt die Regel: 30% auf jedes zweite Plug-in, 40% auf jedes dritte Plug-in und 50% auf jedes vierte und folgende Plug-in. Das Hinzufügen mehrere Plug-ins in den Warenkorb lohnt sich hier also richtig.

XLN Audio

Beim Black Friday Sale 2021 von XLN Audio bekommt ihr noch bis zum 29.11.2021 vieles mit 50% Rabatt. U. a. dabei:, der virtuelle Drummer Addictive Drums 2, die Effekte RC-20 und DS-10 Drum Shaper oder Addictive Trigger. Hier findet ihr die Angebote.

Hersteller, die zusätzlich im Jahr 2020 in unserer Liste vertreten waren: