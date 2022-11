Alle Black Friday Deals 2022 für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools

Echte Hammer-Angebote!

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2022 stehen an und werden in den nächsten Tagen verkündet. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plug-ins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2022 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2022 beteiligen.

Ab sofort versorgen wir euch hier mit den neuesten Aktionen der Hersteller. Da die Angebote oftmals schneller eintrudeln als wir die folgende Liste updaten können, lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen.

Für eine bessere Übersicht geben wir stets das Datum der letzten Überarbeitung an: 17.11.2022

Im Folgenden findet ihr die ersten bekannten Angebote, ganz am Ende eine Liste mit den Firmen, die im Jahr 2021 spezielle Black Friday Deals angeboten hatten.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

Ableton

20 % auf alles – dieses Motto kennen wir doch schon (zumindest die etwas älteren Leser unter uns). Bei Ableton, die mittlerweile ja eine eigene App namens Note haben, ist genau dies das diesjährige Motto beim Black Friday Sale. Die 20 % gibt es auf Push, Live 11 und Packs. Hier gibt es alle Informationen dazu.

Acustica Audio

Satte 77 % gibt es auf ausgewählte Produkte von Acustica Audio. Der diesjährige Sale geht vom 10.11. bis zum 24.11.2022. Hier geht es direkt zum Online Shop von Acustica Audio.

Antelope Audio

Aktuell hat Antelope Audio fünf Deals im Angebot. Kauf ihr ein Audiointerface des Herstellers zusammen mit einem Mikrofon, bekommt ihr 50 DSP-Effekte des Herstellers plus eine DAW kostenlos dazu. So gibt es das ZEN GO Interface zusammen mit dem Edge Note Mikrofon (plus Effekte, DAW) für 549,- Euro und das ZEN Q zusammen mit dem Edge Solo (plus Effekte, DAW) für 899,- Euro. Ebenfalls möglich sind Bundles mit dem Discrete 4, Discrete 8 oder Orion Synergy Core Interface. Hier findet ihr alle Informationen dazu.



Arturia

Bis zum 06.12.2022 bekommt ihr bei Arturia 50 % (registrierte User sogar noch mehr) auf „Flagship Software“. Mit dabei sind u. a. die V-Collection 9, die FX Collection 3 oder der Software-Synthesizer Pigments. Alle Informationen erhaltet ihr hier.

Avid

Dieses Jahr zum ersten Mal in unserer großen Liste mit dabei: Avid. Auf der Avid Website gibt es aktuell Preisnachlässe auf Pro Tools, Media Composer und Sibelius. Bis zu 33 % Rabatt räumt Avid auch aktuell für diese Software ein. Die Angebote gelten bis zum 27.11.2022. Seit Kurzem hat Avid übrigens wieder die bekannte MBox aufleben lassen. Hier findet ihr alle Informationen dazu.

Beyerdynamic

Beyerdynamic bietet in diesem Jahr bis zu 60 % Rabatt auf Kopfhörer, USB-Mikrofone & Co. Die komplette Übersicht findet ihr hier. Mit dabei sind u. a. der beliebte DT-990 PRO, die Mikrofone M90 Pro X und M70 Pro X oder diverse Bundle mit USB-Mikrofon und Kopfhörer. Ab einem Einkaufswert von 229,- Euro gibt es sogar ein In-Ear-Kopfhörer kostenlos dazu.

Buso Audio

Den kompletten November gibt es bei Buso Audio 10 % auf alle Produkte. Hochwertige Studiotische bietet die Firma mit Sitz in Berlin an und sind entsprechend auch in unserer großen Übersicht zu Studiotischen vertreten. Hier geht es zur Buso Audio Website.

Cable Guys

Gerade erst hat Cable Guys Version 3 des ShaperBox Plug-in Bundle vorgestellt. Hier unsere News dazu. Dieses bekommt ihr im diesjährigen Black Friday Sale zum vergünstigen Preis von 89,- Euro. Hier geht’s zum Angebot.

East West

Bis zu 60 % Rabatt bekommt ihr dieses Jahr auf die Librarys von East West. Egal ob ihr an den etwas älteren Sounds von Fab Four, SD2 oder den aktuellen Librarys wie Forbidden Planet und die Hollywood Backup Singers interessiert seid, auf der Soundsonline.com Website findet ihr alle Informationen dazu.

Expressive E

Beim französischen Hersteller von diversen Software-Titeln und dem Osmose Synthesizer gibt es im diesjährigen Black Friday Sale vieles mit 40 % Rabatt. Darin enthalten sind u. a. die Software-Synthesizer Imagine und Noisy als auch einige Hardware-Bundles mit MPE, Touché usw. Hier geht es zur Expressive E Website.

Heavyocity

Der Software-Spezialist aus den USA ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Der größte Sale des Jahres hat bei Heavyocity bereits begonnen. Von 20,- US-Dollar bis hin zu 300,- US-Dollar Ersparnis sind dieses Jahr drin. Hier findet ihr alle Produkte zum aktuellen Preis.

Hit’n’Mix

Die innovative Software Firma Hit’n’Mix bietet ihr Rip X Software im diesjährigen Black Friday Sale mit 30% an. Hier gibt es alle Informationen dazu. Und hier unseren Test zu Deep Audio und Deep Remix.

IK Multimedia

Die Italiener von IK Multimedia haben ihre diesjährige Kampagne unter den Titel „Black Friday MAX“ gestellt. Je nachdem für welche Produkte man sich interessiert, gibt es Software wie Sample Tank 4, Total Studio Max, AmpliTube 5 oder einzelne Sound- und Effekt-Pakete bis zum 30.11.2022 zu vergünstigten Preisen. Bis zu 85 % Rabatt sind dieses Jahr drin. Hier findet ihr alle Angebote dazu.

Image Line

Bis zum 30.11. bietet Image Line, die Firma hinter der DAW FL Studio, interessante Angebote an. So gibt es die FL Studio Producer Edition zum Preis von 149,- Euro, die All. Plug-ins Edition für 399,- Euro. Hier geht es zur Übersicht der diesjährigen Black Friday Angebote. Wer sich zunächst einen Überblick zur DAW verschaffen möchte, findet diese in unserem Test. Und die passenden Controller gibt es mittlerweile auch für die DAW.

iZotope

Im Verlauf des Jahres 2022 stellte iZotope etliche neue Software-Produkte vor. So u. a. jeweils die 10er Versionen von Ozone und RX sowie Neutron 4. Gleichzeitig verabschiedete sich der Hersteller von den sehr beliebten Tools Iris, Breaktweaker und und Trash 2.

Zur diesjährigen Black Friday Aktion gibt es von iZotope nun wieder etliche Angebote. Bis zu 1.250,- US-Dollar lassen sich beim Kauf aktuell sparen. Hier der Link zur iZotope Website.

JZ Microphones

Der Mikrofonhersteller JZ Microphones war 2020 das erste Mal in unserer Black Friday Liste vertreten. Offensichtlich haben sich die Angebote der letzten beiden Jahre gelohnt, denn auch dieses Jahr gibt es wieder bis zu 50 % auf die Mikrofone der Firma. Infos dazu gibt es hier.

Korg

Vom 14.11. bis zum 26.11.2022 bietet Korg seinen Black Friday Sale an. Auf alle Nautilus Packs gibt es 50 %, auf alle EX, KRS und Bundle Packages immerhin ordentliche 33 %. Alle Informationen hat Korg hier für euch zusammengestellt.

Magix

Bei Magix, dem Hersteller des Music Makers, Samplitude oder Sound Forge, gibt es über 30 Angebote auf aktuelle Software. Bis zu 77 % lassen sich damit sparen. Hier findet ihr eine Übersicht alle Produkte.

Mastering The Mix

Die einfach zu nutzenden Plug-ins von Mastering The Mix gibt es im diesjährigen Black Friday Angebot mit 25 %, teils sogar 50 % Rabatt. Hier findet ihr unseren Test dazu, die Angebote findet ihr hier.

Native Instruments

Regelmäßiger Gast in unserer Black Friday Liste ist Native Instruments. Auch dieses Jahr gibt es wieder bis zu 50 % Rabatt auf etliche Plug-ins und Instrumente. Hier geht’s zu den Angeboten von Native Instruments. Diese sind bis zum 05.12.2022 gültig.

Nembrini Audio

Software für macOS/Windows-Computer sowie iOS-Apps gibt es dieses Jahr bei Nembrini Audio zum vergünstigten Preis. Bis zu 80 % lassen sich bei Desktop-Software sparen, bei den Apps sind es immerhin bis zu 50 %. Hier findet ihr alle Informationen dazu.

Auch dieses Jahr hat Orchestral Tools wieder ganz viele 50 % Angebot am Start. Metropolis Ark – als komplette Library oder einzelne Collections davon – sowie diverse Soundpacks und ein Einführungsangebot für Drones findet ihr hier.

Plugin Boutique

Bei der Plugin Boutique gibt es aktuell etliche Deals für Software, Instrumente und Audio Plug-ins. Eine Vielzahl von Produkten, u. a. von Heavyocity, Soundtoys, Glitchmachines, Audiomodern etc. gibt es dort zu vergünstigten Preisen. Unbedingt mal reinschauen unter www.pluginboutique.com.

Positive Grid

Bei Positive Grid gibt es sowohl Software als auch Hardware zum vergünstigten Kurs. So gibt es bis zu 35 % auf den Spark Amp und bis zu 60 % auf BIAS Produkte. Hier findet ihr den Weg zur Positive Grid Website.

Softube

Die schwedischen Plug-in Spezialisten bieten den kompletten November unterschiedliche Plug-ins und Bundles mit Rabatt. Hier lohnt es sich regelmäßig vorbeizuschauen um herauszufinden, ob das gewünschte Plug-in gerade vergünstigt angeboten wird. Hier geht’s zur Softube Website.

Sonible

Kürzlich hatte Sonnible zwei neue Metering Plug-ins vorgestellt. True:level und True:balance sind einzeln wie auch im Metering Bundle zusammen erhältlich. Hier die News dazu mit allen Informationen und den aktuellen Preisen.

Sonnox

Bei Sonnox laufen die Angebote unter dem Namen „November Sale“ – trotzdem erhaltet ihr bei den Plug-in-Spezialisten diverse Angebote bis zum 30.11.2022. So gibt es Inflator, Caro, Reverb, Limiter, Drum Gate und viele Bundles aktuell mit bis zu 75 % Nachlass. Hier geht es direkt zum „November Sale“.

Soundtheory

Die Macher von Gullfoss bieten ihr Plug-in bis Anfang Dezember mit 40 % Rabatt an. Unseren Test zu dem in mittlerweile drei Varianten erhältlichen Plug-in findet ihr hier.

Und hier geht’s zur Soundtheory Website.

Soundtoys

Der diesjährige Black Friday Sale von Soundtoys geht vom 18.11 – 28.11.2022. Welche Angebote mit dabei sind, erfahrt ihr hier.

Steinberg

30 %, 40 % oder 50 % – so viel könnt ihr bis zum 30.11.2022 bei Steinberg sparen. Wavelab, Absolute, Cubasis, Dorico und etliche Instrumente sind dieses Jahr mit dabei – Cubase aber leider nicht. Die genauen Preise der Promotion erfahrt ihr hier.

Thomann

Im Rahmen der Cyberweek 2022 gibt es beim Musikhaus Thomann allerlei Angebote. Vom 18.11. bis 28.11.2022 gibt es Produkte aus allen Bereichen des Musikmachens. Egal ob Gitarren, Pianos, Synthesizer, Software, Schlagzeuge oder Recording-Equipment, hier sollte für jeden etwas dabei sein. Hier geht es zur Produktübersicht.

Toontrack

Seid ihr auf der Suche nach einem neuen (virtuellen) Schlagzeuger bzw. neuen Expansion-Packs? Dann schaut doch mal bei Toontrack vorbei. Die Firma bietet die Software EZ Mix 2 Software aktuell mit 35 % Rabatt an. Dazu gibt die Toontrack Erweiterungen zum günstigeren Kurs. Alle weiteren Infos dazu gibt es hier.

Universal Audio

Mit dem letzten Update der UAD Software gab es für die Kunden von Universal Audio nicht nur neue Effekt Plug-ins, sondern auch einen Software-Synthesizer. Was genauer sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr hier.

Bis zum 25.11.2022 bietet Universal Audio seine Plug-ins im Rahmen des „12 Days of UAD Sale“ vergünstigt an. Auf der UAD Website findet ihr alle Informationen dazu.

Waves

Keine Rabattaktion ohne Waves! Auch dieses Jahr hat der Plug-in- und Software-Spezialist Waves wieder etliche Aktionen am Start. Über 90 Plug-ins gibt es zum Preis von 24,99 US-Dollar. Dazu gibt es zusätzlichen Rabatt beim Kauf von zwei, drei oder mehr als fünf Plug-ins. Hier geht es zum Waves Online Shop.



Xils Lab

Der französische Software Hersteller Xils Lab bietet seinen Synthesizer mit Preisnachlässen von bis zu 75 % an. So gibt es bspw. den miniSynx´X zum Preis von 35,- Euro, PolyM für 59,- Euro oder StiX für 69,- Euro. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

