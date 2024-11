Alle Black Friday Deals 2024 für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools

Echte Hammer-Angebote!

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2024 für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools stehen an und werden in den nächsten Tagen verkündet. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plug-ins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2024 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2024 beteiligen.

Ab sofort versorgen wir euch hier mit den neuesten Aktionen der Hersteller. Da die Angebote oftmals schneller eintrudeln, als wir die folgende Liste updaten können, lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen.

Für eine bessere Übersicht geben wir stets das Datum der letzten Überarbeitung an: 18.11.2024

Im Folgenden findet ihr nun die ersten Angebote des Jahres 2024. Wir werden diese Liste die nächsten Tage und Wochen mit den Angeboten des Jahres auf den aktuellen Stand bringen, so dass ihr am besten immer wieder vorbeischaut, um kein Angebot zu verpassen.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

Antares

Antares, der Hersteller von Auto-Tune, hat die ersten Deals bekanntgegeben. 50 % Rabatt gibt es dieses Jahr auf Auto-Tune Pro, Auto-Tune Unlimited sowie weitere Version der Vocal Pitch Software.

Arturia

Auch der französische Hersteller Arturia hat bereits seine diesjährigen Black Friday Deals bekannt gegeben – ggf. kommt da aber auch noch mehr! Aktuell bekommt ihr 50 % Rabatt auf Flagship Software. Mit dabei sind die V Collection X, die FX Collection 5, Pigments und Analog Lab Pro. Alle Angebote gelten bis zum 10.12.2024 und diese findet ihr hier.

AVID

Zwar finden sich auf der Website von AVID aktuell noch keine speziellen Black Friday Angebote, aber bei Abschluss eines Abonnements könnt ihr aktuell trotzdem sparen. 33 % Rabatt bietet AVID aktuell auf Pro Tools Abonnements an, schaut am Besten mal hier vorbei:

Best Service

Im Rahmen des Black November Sale bietet Best Service die Sound-Librarys von Sonuscore mit bis zu 80 % Nachlass an. So kostet The Orchestra beispielsweise nur 239,50 Euro (anstatt 479,- Euro) und Elysion 2 gibt es für schlappe 124,50 Euro (Normalpreis: 249,- Euro). Doch das ist bei Weitem nicht alles. Auch Produkte von Chris Hein, Gforce, Toontrack, MeldaProduction uvm. gibt es aktuell zu günstigeren Preisen:

Cable Guys

Bei Cable Guys gibt es das Shaper Box 3 Plug-in derzeit zum vergünstigten Preis von 89,- Euro. Normalerweise müsste ihr über 300,- Euro für das Plug-in auf die virtuelle Ladentheke legen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier und auf der Cable Guys Website.

East West

Der Cyber Month 2024 hat bei East West bereits begonnen und im Rahmen dieser Aktion könnt ihr bis zu 60 % sparen. So gibt es das Hollywood Orchestra Opus Edition beispielsweise für 249,- US-Dollar (anstatt 599,- US-Dollar), die Backup Singers für 119,- US-Dollar (anstatt 299,- US-Dollar) und „the ultimate pop music machine“ Iconic für 199,- US-Dollar (anstatt 299,- US-Dollar). Alle weiteren Angebote von East West findet ihr auf der Website der Firma:

Eventide

Der Hersteller Eventide hat kürzlich eine limitierte Version seines H90 Harmonizers vorgestellt und auch beim Thema Black Friday möchte Eventide in diesem Jahr wieder mitmischen. Der diesjährige Holiday Sale läuft bereits und hier könnt ihr bis zu 75 % sparen. Vor allem bei den Bundles wie Anthology XII, dem Elevate Mastering Bundle oder der H9 Plug-in Series bekommt ihr solch hohe Nachlässe, während es beim Kauf von einzelnen Plug-ins 40 – 60 % Nachlass gibt. Alle Angebote findet ihr hier:

FL Studio

Für die beliebte Digital Audio Workstation FL Studio gibt es dieses Jahr einige Angebote. Bis zu 30 % könnt ihr sparen, wenn ihr euch jetzt für die DAW entscheidet. So gibt es die Producer Edition derzeit für 169,- Euro, das Signature Bundle für 239,- Euro und die All Plugins Edition für 379,- Euro. Hier gibt es eine Übersicht zu den diesjährigen Angeboten.

Heavyocity

Auf der Website von Heavyocity werden aktuell bereits viele Software-Produkte zu vergünstigten Preisen angeboten. Gravity 2 und Damage 2 gibt es beispielsweise für jeweils 249,- US-Dollar, Damage Guitars für 149,- US-Dollar und Symphonic Desctruction für 224,50 US-Dollar.

IK Multimedia

Auf der Website von IK Multimedia findet ihr dieses Jahr wieder etliche Angebote aus den Bereichen Recording und Guitar. Wie ihr auf dem folgenden Bild erkennen könnt, bietet die Firma eine Vielzahl ihrer Produkte zum vergünstigten Preis an. Mit dabei sind u. a. AmpliTube 5, Tonex, Modo Drum und Modo Bass und viele Software-Pianos. Bis zu 75 % Rabatt gibt es in diesem Jahr. Als bester Deal wird Total Studio 5 MAX angepriesen, das aktuell nur 149,99 Euro kostet. Der reguläre Preis für das Paket liegt bei 599,99 Euro. Alle Angebotspreise gelten bis zum 02.12.2024. Hier geht es direkt zur IK Multimedia Website:

Korg

Vom 11.11. bis zum 24.11.2024 läuft bei Korg der Special Sale für Software. Bis zu 50 % Rabatt räumt euch der Hersteller ein. Welche Software günstig zu haben ist, erfahrt ihr hier:

LANDR

Der einstige Anbieter von reinem Online-Mastering hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt und hat sein Portfolio deutlich erweitert. Neben dem LANDR Composer und dem LANDR Stems Plug-in bietet die Firma auch einen Software-Synthesizer an. Diese Tools gibt es im diesjährigen Black Friday Sale mit 50 % Rabatt.

Loopcloud

Wer gerne mit vorgefertigten Loops und Samples arbeitet, wird den Hersteller Loopcloud bereits kennen. Wer im Rahmen des Black Friday Sales für ein Abonnement der Firma entscheidet, bekommt das Jahres-Abo zum Preis von 6 Monaten. Und oben drauf auch noch 10 Plug-ins gratis. Das Angebot gilt bis zum 08.12.2024.

Melda Production

Auch Melda Production ist in diesem Jahr in unserer Black Friday Liste vertreten. Absolut zu Recht, denn die Software-Firma bietet bis zu 91 % Nachlass auf ihre Produkte. Bis Ende November laufen die aktuellen Aktionen noch. Alle Angebote findet ihr hier:

Moog

Auch Moog bietet dieses Jahr wieder ein paar Angebote an. Aktuell gibt es den MF-101S und den MF-103S für jeweils 29,- US-Dollar. Vermutlich kommen da in den nächsten Tagen weitere Deals rein, daher schaut bei Interesse regelmäßig auf der Moog Website bzw. dem Instagram-Account vorbei.

Native Instruments

Auch Native Instruments ist in diesem Jahr wieder mit dabei und bietet im Rahmen seiner Cyber Season 50 % Rabatt auf Instrumente, Effekte und Sound-Packs. Dazu erhält man aktuell 50 % Rabatt beim Kauf der Kontrol S-Series MK3-Keyboards und bis zu 200,- Euro Rabatt auf Maschine-Hardware (mitsamt der neuen Maschine 3-Software).

Entscheidet ihr euch für das kompakte M32-Keyboard, bekommt ihr von Native Instruments das Komplete 15 Select-Bundle im Wert von 99,- Euro kostenlos dazu.

Weitere Angebote findet ihr hier:

Hinter dem Kürzel BF24 verstecken sich bei Orchestral Tools die diesjährigen Angebote zum Black Friday. Fast das komplette Portfolio an Orchester- und Sample-Librarys, darunter die Berlin Series, die Metropolis Ark-Kollektion, Pēteris Vasks Strings oder Salu, bekommt ihr bis zum 05.12.2024 mit 50 % Rabatt. Hier geht es direkt zu den Angeboten:

Output

Bei Output hören die Angebote auf den Namen „Fall Sale“ und diese umfassen Rabattaktionen mit bis zu 50 % Nachlass – zumindest auf alle Instrumente und Effekt-Plug-ins. Auf Arcade gibt es immerhin 30 % Rabatt. Hier findet ihr alle aktuellen Preise:

Plugin Boutique

Der Anbieter Plugin Boutique wartet in der Regel mit unglaublich vielen Angeboten auf. Und auch im Jahr 2024 gibt es da keine Änderungen, so dass ihr auf der Website des Anbieters unzählige Angebote findet. Darunter sind vergünstigte Plug-ins von Sonible, UAD, Synchro Arts, Korg, Sonnox uvm.

Relab Development

Von Relab Development gibt es u. a. eine tolle Lexicon 480-Nachbildung, unseren Test dazu findet ihr hier. Diesen Effekt, aber auch diverse Bundles, bietet die Firma gerade zu günstigeren Preisen an. Die ersten 100 Kunden pro Tag bekommen 25 % zusätzlichen Rabatt auf die aktuellen Black Friday Preise. Wenn ihr einen neuen Hall für die DAW benötigt, solltet ihr hier auf alle Fälle einmal vorbeischauen:

Rhodes Music

Gerade erst hat Rhodes Music seine Anthology Series vorgestellt, ein Plug-in, das vier unterschiedliche Variationen eines Rhodes E-Pianos enthält. Hier findet ihr unsere News dazu. Zum diesjährigen Black Friday bekommt ihr das Anthology und Chroma Plug-in mit 30 % Rabatt. Das bereits von uns getestete V8 Rhodes und die zugehörigen V-Rack-Effekt-Software gibt es sogar mit 60 % Rabatt.

Softube

Bei Softube solltet ihr regelmäßig vorbeischauen, denn die Angebote wechseln ständig. Hardware wie den kürzlich von uns getesteten Console 1 Fader Controller Mk3 gibt es aktuell nicht zum vergünstigten Preis, dafür könnt ihr beim Kauf eines Plug-ins bis zu 67 % sparen.

Hier geht es zu den Angeboten.

Sonible

Die Smart- und Pure-Plug-ins von Sonible bekommt ihr aktuell mit bis zu 70 % Rabatt. So kostet die Smart-Essentials-Sammlung aktuell nur 99,- Euro und die einzelnen Pure-Plug-ins gerade einmal 29,- Euro. Aber auch der Entropy EQ und der Proximity EQ sind im Angebot und kosten aktuell jeweils 99,- Euro.

Spitfire Audio

Die Orchester-Spezialisten von Spitfire Audio haben für den diesjährigen Black Friday spezielle Bundles geschnürt und bieten diese zu vergünstigten Preisen an. So gibt es das BBC Core Bundle beispielsweise für 359,- Euro (anstatt 538,- Euro), die Olafur Arnalds Artist Collection für 1.099,- Euro (anstatt 2714,- Euro) und die Cinematic Synths für 399,- Euro (anstatt 941,- Euro). Alle Angebote findet ihr hier:

Thomann

Ab dem 15.11.2024 startet das Musikhaus Thomann seine „Early Cyberweek Deals“. Noch vor dem Start der Thomann Cyberweek am 22. November gibt es die Möglichkeit, sich „Early Cyberweek Deals“ zu sichern.

Toontrack

Die Holiday Sales haben bei Toontrack begonnen und das heißt für euch: Rabatte! Bis zu 40 % Rabatt bekommt ihr beispielsweise beim Kauf einer SDX, EZX oder EBX Expansion, d.h. alle Erweiterungen für die Software Drummer Superior Drummer 3 und EZDrummer 3, aber auch für EZ-Produkte hat Toontrack in diesem Jahr im Angebot.

UJAM

Wenn es rein um die Höhe des Rabatts geht, ist UJAM vermutlich kaum zu toppen. Bis zu 85 % Rabatt räumt euch der Hersteller aktuell beim Kauf eines Software-Instruments ein. So gibt es das kürzlich von uns getestete Relic Piano für 79,- Euro (anstatt 149,- Euro), das Drummers Bundle für 99,- Euro (anstatt 299,- Euro) und die Music Creation Suite, die die gesamte UJAM-Palette enthält (59 virtuelle Instrumente) für 499,- Euro (anstatt 999,- Euro).

Hier solltet ihr also unbedingt vorbeischauen:

W.A. Production

Bei der Software-Schmiede W.A. Production 67 und 90 % Rabatt. Der Hersteller von Instacomposer 2 und Instachord 2 hat die unterschiedlichsten Tools im Angebot, da sollte eigentlich für jeden etwas Passendes dabei sein:

Waves

Vom 11. bis zum 17.11. bietet die Plug-in-Schmiede Waves ihre Early Black Friday Deals an. Beim Kauf von Plug-ins gibt es aktuell 25 % Rabatt auf das zweite Plug-in, 35 % auf das dritte Plug-in und 45 % auf das vierte Plug-in.

Zynaptiq

Bis zum 21.11.2024 bekommt ihr das Effekt-Plug-in Morph 3 zum vergünstigten Preis. So kostet Morph 3 derzeit nur 109,- Euro (anstatt 179,- Euro) und Morph 3 gibt es für 189,- Euro (anstatt 309,- Euro). Auch die Upgrade-Preise hat Zynaptiq aktuell reduziert. Bei Interesse schaut ihr hier vorbei:

