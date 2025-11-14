Hier geht's zu den ersten Angeboten!

Es ist wieder soweit, die Black Friday Deals des Jahres 2025 für Studio Software, Plug-ins und Audio-Tools stehen an und werden in den nächsten Tagen verkündet bzw. sind bereits verfügbar. Auch dieses Jahr halten wir euch natürlich wieder darüber auf dem Laufenden. Vor allem Software wie DAWs, Audio-Tools oder Plug-ins gibt es wieder mit teils massiven Rabattnachlässen zu kaufen. Spannend bleibt, welche Hersteller sich im Jahr 2025 daran beteiligen. In den letzten Jahren waren stets neue und teils auch überraschende Unternehmen mit dabei. Wir werden sehen, in welcher Form sich die Firmen im Jahr 2025 beteiligen.

Ab sofort versorgen wir euch hier mit den neuesten Aktionen der Hersteller. Da die Angebote oftmals schneller eintrudeln, als wir die folgende Liste updaten können, lohnt es sich immer wieder mal reinzuschauen.

Für eine bessere Übersicht geben wir stets das Datum der letzten Überarbeitung an: 14.11.2025

Im Folgenden findet ihr nun die ersten Angebote des Jahres 2025. Wir werden diese Liste die nächsten Tage und Wochen mit den Angeboten des Jahres auf den aktuellen Stand bringen, so dass ihr am besten immer wieder vorbeischaut, um kein Angebot zu verpassen.

Und ganz wichtig: Eure ganz persönlichen Black-Friday-Highlights postet ihr bitte in der Kommentarfunktion. Gerne mit Links, damit alle etwas davon haben – und los!

Thomann

Die diesjährige Cyberweek hat das Musikhaus Thomann zwar noch nicht gestartet, aber bereits jetzt sind die sogenannten „Early Deals“ erhältlich. Aus allen Produktsparten gibt es bereits jetzt einige Angebote.

Zwischen dem 21.11. und dem 01.12.2025 findet dann bei Thomann die Cyberweek statt!

Wichtig: Einige Deals werden bei Thomann vermutlich nur für wenige Tage gültig sein bzw. „so lange Vorrat“ reicht. Andere dagegen für die komplette Dauer der Cyberweek. Schaut also regelmäßig auf folgender Website vorbei – da wird die Cyberweek bereits geteasert:

AIR Music Tech

Die für die InMusic-Software-Produkte zuständige Firma AIR Music Tech bietet aktuell ein paar spezielle Deals an. Beim Kauf von zwei Plug-ins gibt es 15 % Rabatt, beim Kauf von drei Plug-ins sind es ordentliche 20 % Rabatt. Vermutlich wird es im Verlauf der nächsten Wochen noch weitere bzw. andere Deals geben, so dass ihr immer wieder mal hier vorbeischauen solltet:

Antares

Antares, der Hersteller von AutoTune, hat die ersten Deals bekanntgegeben. Bis zu 60 % Rabatt gibt es dieses Jahr auf viele Produkte und Abonnements des Herstellers. Mit dabei sind u. a. AutoTune 2026, Metamorph oder AutoTune Pro 11.

Arturia

Auch der französische Hersteller Arturia hat bereits seine diesjährigen Black Friday Deals bekanntgegeben – ggf. kommt da aber auch noch mehr! Aktuell bekommt ihr 50 % Rabatt auf Flagship Software. Mit dabei sind die V Collection 11, die FX Collection 5, Pigments 6 und Analog Lab Pro.

Die beiden Collections gibt es derzeit für 349,- Euro (V Collection) bzw. 249,- Euro (FX Collection), Pigments und Analog Lab Pro für 99,- Euro.

Alle Angebote gelten bis zum 10.12.2024 und diese findet ihr hier.

AVID

Aktuell bietet AVID einige Vergünstigungen für seine Abonnements an. Angebote gibt es u. a. für alle drei Pro Tools Varianten (20 bis 40 % Rabatt), Sibelius und Media Composer Ultimate.

BLEASS

Die großen Synthesizer- und Plug-ins-Bundles von BLEASS hatten wir euch in den folgenden zwei Testberichten ausführlich vorgestellt:

Im Rahmen der diesjährigen Black Friday Angebote bekommt ihr das ALL SYNTHS Bundle nun zum Preis von 299,- Euro (anstatt 595,- Euro), das VOCAL FX Bundle gibt es zum Preis von 99,- Euro (anstatt 206,- Euro) und das CREATIVE FX Bundle zum Preis von 199,- Euro (anstatt 249,- Euro). Aber auch einzelne Plug-ins von BLEASS sind derzeit zu vergünstigten Preisen erhältlich. Hier geht es direkt zum BLEASS Shop:

Cableguys

Bei Cable Guys gibt es das Shaper Box 3 Plug-in derzeit zum vergünstigten Preis von 89,- Euro. Normalerweise müsste ihr über 379,- Euro für das Plug-in auf die virtuelle Ladentheke legen. Und auch das CableGuys Bundle gibt es dieses Jahr wieder zum vergünstigten Preis. Aktuell verlangt die Firma dafür 149,- Euro (Normalpreis: 685,- Euro).

Weitere Informationen dazu findet ihr Cable Guys Website.

Cherry Audio

Den kompletten November über läuft bei Cherry Audio „The Most Wonderful Sale of the Year!“. Für Interessenten bedeutet das bis zu 60 % Rabatt. Vergünstigt erhältlich sind u.a. die Drummachine KR-55C, die Mercury Synthesizer oder die Voltage Modular Serie.

Alle Deals findet ihr hier.

East West

Der Black Friday Sale 2025 hat bei East West bereits begonnen und im Rahmen dieser Aktion bekommt ihr die Composer Cloud aktuell für 99,- US-Dollar (für das erste Jahr).

In den letzten Jahren gab es dazu auch vergünstigte Preise für die einzelnen Librarys des Herstellers – da könnte also im Verlauf der nächsten Wochen noch etwas hinzukommen.

Heavyocity

Auf der Website von Heavyocity werden aktuell bereits viele Software-Produkte zu vergünstigten Preisen angeboten. So gibt es Gravity 2 und Damage 2 beispielsweise für jeweils 249,- US-Dollar, das Creative FX Bundle für 199,- US-Dollar, Symphonic Destruction für 224,50 US-Dollar.

Alle Deals von Heavyocity gibt es hier.

IK Multimedia

Auf der Website von IK Multimedia findet ihr dieses Jahr wieder etliche Angebote aus den Bereichen Recording und Guitar. Mit dabei sind u. a. AmpliTube und ToneMax, SampleTank 4, Modo Max, Modo Drum und Modo Bass sowie etliche Software-Pianos. Alle Angebotspreise gelten bis zum 30.11.2025.

Hier geht es zu allen Promo-Aktionen von IK Multimedia.

iZotope

Der offizielle Start der Cyberweek ist bei iZotope noch nicht erfolgt, aber alle Bestandskunden können jetzt bereits vergünstigt einkaufen. Hierfür müsst ihr euch lediglich in euren Account einloggen, dann werden die für euch gültigen Preise angezeigt.

Mit Sicherheit wird es aber zeitnah auch Angebote für alle Interessenten geben.

Klevgrand

Bei den Angeboten von Klevgrand könnt ihr in diesem Jahr bis zu 80 % sparen. Den Drum-Sampler One Shot gibt es beispielsweise für 59,99 US-Dollar (anstatt 149,99 US-Dollar) oder das Elpiano für 29,99 US-Dollar (anstatt 149,- US-Dollar).

Dazu bietet Klevgrand spezielle Bundles an, u. a. das Superhero Effects Bundle oder das MVP 2025 Bundle. Diese kosten aktuell 95,99 US-Dollar bzw. 119,99 US-Dollar.

Loopcloud

Wer gerne mit vorgefertigten Loops und Samples arbeitet, wird den Hersteller Loopcloud bereits kennen. Wer im Rahmen des Black Friday Sales für ein Abonnement der Firma entscheidet, bekommt das Jahres-Abo zum Preis von 6 Monaten. Und oben drauf auch noch 10 Plug-ins gratis. Das Angebot gilt bis zum 08.12.2024.

Native Instruments

Die ersten Deals von Native Instruments sind nun da. Neben einigen Hardware-Angeboten (findet ihr hier) gibt es viele Updates aktuell zum halben Preis. So kostet das Komplete Ultimate 15 Update derzeit nur 199,50 Euro, die Standard- und Collectors-Updates gibt es für 99,50 Euro bzw. 249,50 Euro.

So bald der eigentliche Cyberweek-Sale startet, lassen wir es euch hier wissen.

Output

Bei Output hören die diesjährigen Angebote auf den Namen „Fall Sale“ und diese umfassen Rabattaktionen mit bis zu 50 % Nachlass – zumindest auf alle Instrumente und Effekt-Plug-ins. Auf Arcade gibt es immerhin 30 % Rabatt.

Hier findet ihr alle Angebote von Output.

Polyverse

Kreative Plug-ins gibt es von und bei Polyverse zu Hauf. Schön, dass man diese auch im Jahr 2025 wieder mit bis zu 55 % Rabatt kaufen kann. Vom 18.11. bis zum 04.12.2025 läuft der Sale bei Polyverse. Die interessantesten Deals sind sicherlich Filterverse zum Preis von 99,- US-Dollar, Manipulator für 99,- US-Dollar und der Polyverse Bundle Deal zum Preis von 299,- US-Dollar.

Dazu wird es für die ersten 48 Stunden der Black Friday Deals zusätzlich einen Comet Flash Sale geben – das gibt’s dann nochmal extra Rabatte.

Reason Studios

Auch Reason Studios ist in diesem Jahr wieder in unserer Black Friday Liste vertreten. Bis Ende November könnt ihr beim Kauf der Reason 13 DAW, dem Abonnement Reason+, Upgrades und Add-ons kräftig sparen.

Die Reason 13 Lizenz kostet derzeit nur 199,- Euro, das Upgrade 75,- Euro, das Abonnement gibt es im ersten Jahr mit 50 % Rabatt und Add-ons mit bis zu 90 % Preisnachlass.

Rhodes Music

In den letzten Monaten hat Rhodes Music ordentlich Software veröffentlicht. Neben dem Wurli Plug-in kam u.a. auch Rhodes Vari-Amp auf den Markt. Nun gibt es bis zu 60 % Rabatt, und vorab können alle Software-Instrumente und Plug-ins kostenlos ausprobiert werden. Einen Überblick der Angebote findet ihr hier.

Softube

Bei Softube solltet ihr regelmäßig vorbeischauen, denn die Angebote wechseln ständig. Jede Woche gibt es ein spezielles Angebot, dazu gibt es direkt am Black Friday sowie in der Cyberweek zusätzliche Deals.

Hier geht es zu den Angeboten.

Sonible

Auch bei den Plug-in-Spezialisten von Sonible gibt es wieder massig Angebote. Den smart EQ4 bekommt ihr bereits zum Preis von 49,- Euro, das komplette smart-Bundle für 149,- Euro oder die smart-Essentials für 99,- Euro.

Synthogy

Die Macher der Ivory Software-Pianos räumen Interessenten vom 13.11. bis zum 01.12. insgesamt 25 % Rabatt auf alle Ivory 3 Pianos ein. Alle Informationen dazu findet ihr hier:

Toontrack

Im Rahmen der Toontrack Holiday Deals könnt ihr bei den Entwicklern des Superior und EZ Drummer kräftig sparen. Bis zum 31.12.2025 gibt es u.a. 40 % Rabatt auf EZX Expansions oder SDX, dazu 20 % auf ausgewählte Erweiterungen.

UJAM

Bereits sehr früh am Start ist UJAM. Die diesjährigen Black Friday Deals wurden bereits präsentiert und sehen wie folgt aus:

Universal Audio

Universal Audio hat am 13.11. seinen „12 DAYS SALE“ gestartet, bei den man teilweise bis zu 85 % sparen kann. Jeden Tag gibt es ein anderes Angebot. Teilweise erhält man ein 3-für-2-Angebot, manchmal gibt es festgelegte Prozente auf bestimmte Plug-ins. Bei Interesse solltet ihr regelmäßig auf der folgenden Website vorbeischauen:

Waves

Bereits jetzt laufen bei der Plug-in-Schmiede Waves die ersten Early Black Friday Deals an. Beim Kauf von Plug-ins gibt es aktuell 30 % Rabatt auf das zweite Plug-in und 40 % auf das dritte Plug-in. Weitere Angebote folgen in den nächsten Wochen.

Xils Lab

Bei Xils Lab gibt es in diesem Jahr bis zu 80 % Rabatt. Den tollen Poly M, StiX, XILS 4 oder Poly KB gibt es entsprechend für 49,99 Euro. Auch diverse Effekte wie Ring X oder CHOR’X sind zum vergünstigten Preis zu haben.

Zur besseren Übersicht findet ihr hier noch die Hersteller, die im letzten Jahr in unserer Liste „Black Friday Deals 2025 für Studio Software“ vertreten waren: