Alle Infos zum KORG ARP 2600 Semi-Modular-Synth

Foto des Korg ARP 2600?

Nach der heutigen Meldung anlässlich des JMJ-Interviews, stellt sich natürlich die Frage, mutmaßt JMJ nur, oder weiß er mehr.

Nach Jahren des Wartens, wagen wir aber zu hoffen, dass Korg tatsächlich einen ARP 2600 in Planung hat.. Seine Aussage: „Korg is going to release a real clone of the ARP 2600, beginning of next year … and real size, not like the first ARP Odyssey they did in the smaller version … real 1:1-version of the ARP 2600 …“ klingt ziemlich eindeutig und ist keine vage Andeutung mehr.

Zumal wir auch wissen, dass Korg seit langem einen ARP 2600 Klon besitzt (siehe Report von DSL-man vom 24.10.2018). Diesen lies man in USA entwickeln, hat ihn aber bis heute nicht zur Serienreife gebracht. Laut unseren Informationen, war der angestrebte VK nicht erreicht worden. Die Behringer-Ankündigung eines ARP 2600 hat dann ganz offensichtlich die zögerlichen KORGianer wieder zum Umdenken veranlasst.

Hinzu kommt, dass bereits 2015 ein Bild eines angeblichen Korg ARP 2600 Prototypen durchs Netz geisterte. Damals allerdings noch in Miniaturbauweise – sollte das Bild echt gewesen sein:

Wir bleiben jedenfalls am Ball und könnten uns vorstellen, Das Korg die Katze zur nächsten NAMM-Show aus dem Sack lässt. Die beginnt am 16. Januar und wir sind sicher wieder live dabei.

News-Meldung zum Korg ARP 2600 vom 17.12.2015

Wir spekulieren weiter, denn seit unserer Meldung vom 17. Juli (siehe unten) hat Korg keine weiteren Informationen herausgegeben. Noch immer ist vollkommen unklar, welcher Synthesizer da von KORG in einer limitierten Auflage von 3.000 Stück auf den Markt kommen wird.

Erstmals ist nun ein Bild im Web aufgetaucht, das den ARP Odyssey zusammen mit einer Miniaturausgabe des ARP 2600 zeigt. Es könnte sich aber auch um einen TTSH handeln (siehe TTSH Story hier auf AMAZONA.de).

So oder so, wir bleiben bei unserer Vermutung, dass Korg einen ARP 2600 Clone und nicht einen ARP Odyssey in Originalgröße herausbringen wird (wie ebenfalls vermutet wird).

Genaues wissen wir spätestens zur NAMM-Show im Januar 2016. Also Geduld. Kleiner Nebeneffekt zum KORG ARP Odyssey: Die Gebrauchtmarktpreise des Original ARP Odyssey gehen langsam zurück. Das spricht eindeutig für dier Qualität der KORG-Repliken.

News Meldung zum Korg ARP 2600 vom 17.07.2015

Jetzt wird der Sommer noch heißer als er eh schon ist.

Zumindest für Liebhaber von Synthesizern.

Auf seinem offiziellen Instagram-Channel hat KORG vor Kurzem folgendes Bild veröffentlicht, welches nun für gehörigen Wirbel in der Gerüchteküche sorgt.

Offensichtlich handelt es sich dabei um Sticker für ein Produkt, welches wohl auf 3.000 Exemplare limitiert wird.

Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um eine Serienanfertigung des ARP 2600 handeln könnte. Logisch wäre es. Wir fassen mal zusammen:

Erst der Vintage-Hype um den Korg MS20, danach der Knaller mit der Wiederauflage des ARP Odyssey – quasi als KORG ARP ODYSSEY, aber offensichtlich mit Genehmigung der Rechteinhaber des Markennamens ARP.

Zwischenzeitlich hat ein DIY-Produkt des legendären ARP 2600, der gebraucht so gut wie nicht zu bekommen ist – und wenn überhaupt für utopische Summen ab 6.000 Euro aufwärts – unter der Bezeichnung TTSH Two-Thousand-Six-Hundred für Furore gesorgt (AMAZONA.de wird demnächst ausführlich über dieses Projekt berichten).

Gerade erst gestern hat uns Steffen Ahmad, der sich bereits zwei TTSH selbst zusammengebaut hat, ein Foto von seinem nagelneuen TTSH geschickt und dazu ein Interview gegeben (Interview kommt zusammen mit dem TTSH Artikel).

Bei so hoher Marktpräsenz gilt dann letztendlich das Gesetz von Angebot und Nachfrage. und KORG hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie genau hinhören, wenn sich da „draußen“ ein Hype entwickelt, den man kommerziell nutzen könnte.

Außer einem KORG ARP 2600 wären natürlich auch andere Produkte aus der KORG Historie denkbar. Wie wäre es zum Beispiel mit einem KORG PS-3100 oder KORG PS-3200?

Ein wahrer Traum – aber im Augenblick eher unwahrscheinlich, da diese Geräte nur echte Liebhaber kennen und zu schätzen wissen, während der ARP 2600 so etwas ist wie die „Blaue Mauritius“ unter den Briefmarken.

Hiermit sei aber nun die Diskussion um logische oder unlogische Mutmaßungen eröffnet. Nach unserer Einschätzung wird uns dazu nicht all zu viel Zeit bleiben. Spätestens Ende August wird KORG sicher die Katze.-.. äh, den KORG ARP 2600 … aus dem Sack lassen, wetten?