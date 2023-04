Alle News: NAMM Show 2023, 13.04.-15.04.2023

JETZT - ALLE NEWS ZUR NAMM SHOW 2023

Die größte Musikmesse der Welt hat gestern ihre Tore öffnet und präsentiert allerhand Produktneuheiten aus den Bereichen Synthesizer, Keyboards, Studio- und Recording-Equipment, Stage/PA, Gitarren und Bässe sowie neues Equipment für DJs.

Wir sind wieder live dabei und präsentieren euch NEWS NEWS NEWS – und zwar sofort in dem Augenblick, wenn sie bei uns reinschneit.

Alle News und Highlights zur NAMM Show 2023 bei AMAZONA.DE

Hier kracht es – und zwar gewaltig. Es lohnt sich also, mehrmals am Tag hier reinzuschauen. Wir erwarten wirklich jede Menge News und Features zu neuen Produkten, denn viele der Hersteller hatten sich durch die Pandemie mit Neuheiten zurückgehalten. Das dürfte sich hoffentlich in einer gewaltigen Menge an NEWS nun bemerkbar machen.

Die NAMM Show in USA, ist die weltweit bedeutendste Messe für Musikinstrumente und Audiotechnologie. Endlich findet sie auch wieder an ihrem Stammplatz in Anaheim statt.

Ab sofort findet ihr also zur laufenden NAMM Show alle Produkt-News auf AMAZONA.de. Über die Navigation unten könnt ihr in die verschiedenen Sparten springen. Am Ende der NAMM-Show 2023 folgt zudem eine redaktionelle Zusammenfassung für jedes Segment wie Gitarre & Bass, Synthesizer, Studio, DJ und Stage.

Historisches zur NAMM SHOW

Ursprünglich war die National Association of Music Merchants ein Verband amerikanischer Musikalienhändler, der bereits 1901 gegründet wurde. Inzwischen gehören dem Verband aber auch Hersteller und Vertriebe an, daher wird der ausgeschriebene Name kaum mehr genutzt.

Seit wann es die Messeveranstaltung NAMM SHOW gibt, konnten wir nicht genau ermitteln. Der älteste Eintrag, den wir fanden, stammt von 1957. Leider ist auch auf der Website der NAMM Show kein Eintrag zur Historie zu finden. Aber wir bleiben dran.

Die NAMM SHOW zählt heute zur größten „Neuheiten-Messe“ der Musikindustrie. Viele der Hersteller stellen im Januar jeweils ihre neuen Produkte vor. Dazu kommt, dass die NAMM-Show auch ein beliebter Ort ist, um den einen oder anderen Star live zu treffen.

Namm News 2023 anzeigen lassen:

Um nun einzelne News aus einem speziellen Bereich anzeigen zu lassen, bitte einfach den entsprechenden Button in der Navigation hier unterhalb anklicken.