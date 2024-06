Allen & Heath dLive 2.0 & RackUltra FX Card

Großes Firmware & Hardware Update für dLive

Allen & Heath hat das dLive V2.0 Firmware Update zum Download bereitgestellt, mit dem sich die fantastische Allen & Heath dLive Plattform auf ein neues Level heben lässt. Zusätzlich ist ab sofort die neue RackUltra FX Card erhältlich, die mit mehr DSP-Power und neuen Effekten aufwartet.

Allen & Heath dLive

Allen & Heath dLive besteht aus mehreren Systemkomponenten. Das Herzstück sind die dLive MixRacks, die es in mehreren Varianten mit unterschiedlich vielen Ein- und Ausgängen sowie Erweiterungssteckplätzen gibt. Vier S Class MixRacks und drei C Class MixRacks sind erhältlich. Schon die MixRacks stellen eine vollständige Mischumgebung dar, die über die dLive Director Software oder die dLive MixPad App gesteuert werden kann. Eine herkömmliche Hardware Mischpultumgebung stellen die dLive Surfaces bereit. Die Allen & Heath dLive Plattform richtet sich vor allem an professionelle Veranstalter großer Tourproduktionen, die eine leistungsfähige und zuverlässige Hardware benötigen.

ANZEIGE

Allen & Heath dLive 2.0 Firmware Update

Das dLive 2.0 Firmware Update bringt zahlreiche Neuerungen mit sich:

ANZEIGE

Überarbeitetes Cue List System mit vereinfachter Cue List Erstellung mit der Möglichkeit, manuelle oder automatische Umnumerierungen vorzunehmen

Custom MIDI Recall für Cues

Actions triggern komplexe Abläufe und lassen sich einem SoftKey zuweisen

Komplette Kanalzüge lassen sich nun mit all ihren Sends, Bearbeitungen, Name und Farbzuweisungen in der Channel Library speichern

Unterstützung der neuen RackUltra FX Card, die ab sofort standardmäßig in allen neuen MixRacks enthalten ist und als Upgrade bei älteren MixRacks nachgerüstet werden kann. Die Karte ist mit einer Custom FPGA FX und einer ARM CPU ausgestattet, die eine noch nie dagewesene Leistung liefern soll

Acht neue RackUltra FX Engines mit zahlreichen neuen Effekten ohne Einbußen an Eingängen, Bussen oder FX Slots

Low Latency-Effekte

10 neue FX Algorithmen mit der RackUltra FX Collection

Pitch Correction und Pitch Shifting in Studioqualität mit Vocal Tuner, Vocal Gridder und Vocal Shifter

Quad Voice Harmoniser generiert bis zu vier zusätzliche und natürlich klingende Gesangsstimmen

Dual Voice Auto Key Harmoniser generiert zwei zusätzliche Harmoniestimmen mit intelligentem Auto-Key Mode, um die Tonart der Musik in Echtzeit zu bestimmen

MIDI Harmoniser erzeugt Harmoniestimmen auf Basis von externen MIDI-Daten

Zwei neue algorithmische Reverbs: Space Reverb Designer und Plate Reverb Designer

Saturation: fünf Saturation-Modelle von Bandsättigung bis Röhren-Crunch

Amp+Cab Distortion für die Simulation von Gitarren- und Bass-Amps samt Lautsprechersimulation

Alle weiteren Infos zum umfassenden Update gibt es unter www.allen-heath.com/dlive-v2