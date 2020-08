Kauft Allen & Heath Traktor DJ von Native Instruments?

Alles nur Gerüchte? Das macht doch keinen Sinn!

Kauft Allen & Heath Traktor als DJ-Software auf?

Nachdem DJ TechTools gestern berichtete, dass die Traktor-Sparte von Native Instruments möglicherweise zum Verkauf steht und dass sogar vielleicht möglicherweise das britische Unternehmen Allen & Heath daran Interesse haben könnte, wurden schon so einige Gerüchte anständig durchgekocht.

DJ Techtools bezieht sich auf nicht genannte verschiedene Quellen mit „Informationen über den Deal“, die bezeugen, dass Vertreter von Allen & Heath in den vergangenen Monaten bei Native Instruments in Berlin gewesen sein sollen, um den Deal zu erarbeiten.

Bestätigt ist also nichts, verweisen wir hinsichtlich der Information des Verkaufes mal auf die Quellen von DJ TechTools und stellen Fragen.

Die Grundfragen werden ja sicher sein: Warum sollte NI die Traktor Sparte verkaufen? Und, wie sollte Allen & Heath an dieser Interesse haben?

Nun, um ehrlich zu sein, die goldenen Zeiten von Traktor DJ als Marktführer im DJ-Software-Bereich sind vorbei. Und, um ehrlich zu sein, nicht erst seit gestern. Es mag hart klingen, aber es wirkte teils so, als würde man sich im Hause Native Instruments anstrengen, Kunden zu verlieren. Trotz Controllern wie dem NI Kontrol S2 oder SA4 MKII.

In den letzten Jahren gab es keine Neuheiten, die den Markt revolutioniert haben. Traktor Pro 3 ist am Start, aber so wirklich halt doch nicht. Die neue Software, auf die alle gewartet haben, mit neuem Code, ist dann bisher doch nur der alte Code im neuen Gewand.

Nach STEMS folgte hinsichtlich von neuen Funktionen eigentlich nicht mehr viel bis nichts und STEMS war zwar von der Idee gut, durchgesetzt hat es sich aber nicht. Wo auch, das Angebot an STEM-Files traf offenbar nicht die Nutzer im Ausmaß wie notwendig und generell war diese Funktion ja nur eine Funktion für eine bestimmte Sparte an DJs.

Aus den Clubs die Controller von Native Instruments derweil verschwunden, dort steht Pioneer DJ mit Playern, die es als Controller oder standalone DJ-System auch für zuhause in kleiner und günstiger gibt, mit gleicher Software im Hintergrund und gleichem Gefühl. Die Traktor-Controller sind da schlicht überflüssig geworden. Wer aber plant irgendwann einmal im Club aufzulegen, der wird auch daheim bei einem Pioneer DJ Gerät zuschlagen und Rekordbox DJ nutzen, statt Traktor DJ Pro.

Die Fraktion der Hip-Hop DJs schwört auf Serato und klar, dann gibt es noch die Hardliner, die die Dubfire, Richie Hawtin oder Chris Liebing Hybrids-Set spielen und Traktor laufen haben.

Was bleibt sind Mobil-DJs, Veranstaltungs-DJ, Hobby DJs. Aber auch diese nutzen vermehrt Rekordbox DJ. Verständlicherweise, denn die Menge an Updates mit neuen Funktionen bei Rekordbox war im vergangenen Jahr größer als bei Traktor in den letzten 5. Gerade jetzt erst kam mit Rekordbox 6 eine komplett neue Software auf den Markt. Pioneer DJ presst da massiv nach vorne, Native Instruments verstummt zunehmend.

Alternativ gibt es zudem ja auch noch Virtual DJ und co und gerade Virtual DJ ist aufgrund des Browsers oder der Video-Funktionen sehr beliebt. Dazu die frisch veröffentliche Funktion von Track-Separierung in Einzelspuren in Echtzeit? Tschüss NI STEMS!

Und passenderweise hat ja nun gerade Denon DJ angekündigt, dass die Prime-Produkte auch Virtual DJ kompatibel sind.

Es hat sich einiges getan auf dem Markt der DJ-Softwares…Native Instruments ist gefühlt seit Jahren aber nicht mehr Teil davon.

Ob man das im Hause Native Instruments ebenso sieht? Vielleicht, auf jeden Fall liegt ja offenbar kein Fokus mehr auf der Software-Entwicklung und wie man gehört hat, sind so einige geplante Produkte wie ein Nachfolger des Z2-Battlemixers nie auf den Markt gekommen, obwohl schon entwickelt. Ja, es könnte sein, dass NI sich mehr auf den Bereich Musikproduktion konzentrieren möchte und die Traktor-Sparte abgeben wird. Nur, wer soll es kaufen?

Nun, da kommt Allen & Heath ins Spiel. Die Idee ist gar nicht abwegig, denn die beiden Firmen kooperieren ja eigentlich schon seit der Einmischung von Richie Hawtin in die Entwicklung des XONE:92 miteinander und DJ-Controller oder DJ-Controller-Mixer wie der XONE:4D / 3D / 2D / 1D, der XONE:DX oder der XONE:K2 waren ja primär auf Native Instruments Traktor DJ-Software ausgelegt. Was ist geblieben? Am Ende nur der K2, der in dem ein oder anderen Hybrid-Set noch zu finden ist, für den klassischen DJ aber komplett uninteressant ist.

Reicht das aber aus? Um ehrlich zu sein, die letzten DJs, die ein Hybrid- oder Live-Set spielen und dabei auf Traktor DJ vertrauen, für diese wird es sich nicht lohnen diese Software zu erwerben und am Leben zu erhalten. Das muss mehr kommen.

Vielleicht hat Allen & Heath genau das vor, vielleicht möchte die Firma auch im Controller-Bereich wieder mehr bieten können. Das aber würde mich verwundern, denn Allen & Heath, schon rein geschichtlich, hat das Augenmerk auf Mischpulten und damit auch auf DJ-Mixer, nicht aber Controller. Es ist ja nicht so, als hätte man in den letzten Jahren nicht schon in Zusammenarbeit mit Traktor etwas Neues bringen können. Dass Allen & Heath neben der Software auch die Hardware-Linie übernimmt sehe ich ganz und gar nicht. Jeder, der mal ein A&H Produkt und ein NI-Produkt aufgeschraubt hat wird wissen wieso. Allen & Heath, entschuldigt, produziert auf einem anderen Qualitäts-Level und mit anderen Qualitäts- und Verarbeitungs-Standards. Und das meine ich, auch wenn es hart klingt, genau so wie ich es sage. Während man bei NI bei einem Defekt nicht einmal weiß, was für Potis verbaut sind, baut A&H seine Produkte so, dass man diesen schnellstmöglich und leicht wechseln kann.

Was also kommt? Wenn es sich finanziell für Allen & Heath lohnen soll, wird da mehr kommen müssen, mehr als der XONE:K2, der nach wie vor auf dem Markt ist. Vielleicht der große Angriff? Der zweite Club-Standard geht mit Traktor als dann hauseigene DJ-Software ins Rennen und baut ein Imperium auf mit eigenen Controllern und Mixern? Mit den genannten Modellen hat Allen & Heath bewiesen, dass sie das für Traktor können.

Für Nutzer von Traktor DJ kann ein Verkauf natürlich Vorteile mit sich bringen. Die Weiterentwicklung der Software scheint ja im Hause NI in den Hintergrund gerückt zu sein, man könnte auch annehmen, dass ein großer Teil der rund 200 Entlassungen zu Ende letztens Jahres und die entsprechende Umstrukturierung zu einem großen Teil in den Büros der Traktor-Sparte sich ausgewirkt hat.

Vielleicht aber geht es auch gar nicht um einen Kauf-Deal? Sondern um eine neue Zusammenarbeit für eine neue Produkt-Linie? Die Möglichkeit besteht – so solide aber wie das Sortiment von NI im Hardware-Bereich aber ist mit S2 und S4 MKII, dem S8 oder dem Z2, ich wüsste nicht, was Allen & Heath bringen könnte, was NI nicht selbst entwickeln könnte…außer vielleicht einen Z2-Nachfolger?